Von Tim Kegel

Sinsheim. Neue Straßenschilder für Sinsheim: Die Umsetzung der städtischen Beschilderungskonzeption hat begonnen. "Drei Viertel der Fundamente sind gesetzt", sagte gestern Amtsleiterin Sandra Brucker auf Nachfrage der RNZ. Sichtbar sind die ersten neuen Schilder bereits an markanten Orten wie Bahnhof, der Neulandstraße, vor dem Rathaus, beim Polizeirevier oder an der Karlsplatz-Toilette. Von den Schildern ist etwa ein Drittel installiert. "Hoffentlich bis Mitte Februar", schätzt Sandra Brucker, könne das aufwendige Projekt abgeschlossen werden.

Die Schilder sind künftig farblich codiert, sollen schnell ins Auge springen: Gewerbekennzeichnungen sind orangerot, die Fußgängerleitung erfolgt in einem kräftigen Gelb; das Parkleitsystem nutzt das klassische Blau. Das Gros der jetzt schon aufgestellten Schilder seien Stadtpläne, aber auch Behördenhinweise. Ab Januar gehen die Arbeiten wieder los, die Brucker gemeinsam mit Michael Jerabek vom städtischen Marktwesen verantwortlich managt. Eine Spezialfirma für Beschilderung - "Traffeum" aus dem hessischen Dreieich - kümmert sich um die Arbeit vor Ort.

Die Beschilderungskonzeption kostet inklusive Planung rund 300.000 Euro; die Kosten für alle Schilder mit Montage liegen bei 126.500 Euro. Der Graffitischutz und Sonderbeschichtungen an ausgewählten Standorten kosten 6600 Euro. Die Kosten für das Parkleitsystem tragen die Stadtwerke. Der Tiefbau schlägt mit rund 35.000 Euro zu Buche. Neben der Kernstadt sind es vor allem Rohrbach und Steinsfurt, die neue Beschilderungsanlagen erhalten. Die sechs Haupteinfahrtsachsen der Kernstadt werden mit Willkommensgrußanlagen ausgestattet. Davon werden drei Anlagen neu installiert, an den übrigen drei Bestandsanlagen werden Tafeln mit neuen Hochleistungsfolien versehen. Außerdem werden 18 neue Infoanlagen mit Vorwegweisern gebaut. Diese gliedern sich in sechs Gewerbetafeln in der Kernstadt, Dühren und Reihen; sieben kleine Anlagen für Fußgänger in der Kernstadt und Steinsfurt und fünf große Anlagen an den Ortseingängen der Kernstadt mit insgesamt 46 zugehörigen Stelen und 28 Tafeln. Ein Gäste- und Gewerbeleitsystem mit Parkleitsystem sieht 150 Standorte mit Schilderbäumen vor. Davon stehen 32 auf Einzel- und 41 auf Doppelstelen, außerdem werden 77 Anlagen an schon bestehende Masten montiert. Neben der Kernstadt und den Ortsteilen Rohrbach und Steinsfurt wird es auch eine Hotelroute geben, die sich über die Gesamtgemarkung erstreckt und Ehrstädt, Hilsbach und Weiler einbezieht. Die Schilder werden aus Aluminiumhohlkastenprofil, die Schildermasten aus Aluminium-Harteloxal gebaut und mit Bodenhülsen mit diebstahlsicherem Schnellverschluss 50 Zentimeter tief im Boden verankert. Ein Schilderbaum wird bis zu sieben Schilder umfassen, in Sonderfällen maximal elf Schilder.

Viel Denk-, Hand- und Fleißarbeit stecke in der Konzeption, erläutert Sandra Brucker. Dies sei auch die Ursache, warum das Unterfangen voraussichtlich ein knappes halbes Jahr mehr Zeit brauche, als ursprünglich geplant. Das Prozedere ist aufwendig: Hunderte Vorher-Nachher-Situationen werden fotografisch dokumentiert; den Standort-Schild-Kombinationen werden Zahlen-Ziffern-Kombinationen zugeteilt. Ein Standort heißt dann beispielsweise "WA0026=804-W-S1 (1)". Sämtliche Standorte werden dann in eine spezifische Software eingepflegt sowie mit einer "gigantischen Excel-Liste" verknüpft.

Bei der Montage von Fundamenten und Schildern müssten Auto- und Fußgängerverkehr berücksichtigt werden. Aus der Praxis ähnlicher Neu-Beschilderungen andernorts wisse man, "dass nachjustiert werden muss, wenn alles fertig ist", schildert Sandra Brucker: Möglicherweise gibt es Schilder, die zu weit in den Verkehrsraum ragen; die so stehen, dass sie schlecht erkennbar sind; möglicherweise auch solche, "an denen schlecht ein Kinderwagen vorbei kommt", so Brucker. Schon jetzt zeige sich, dass nicht jedes Fundament den richtigen Winkel habe. Man könne unmöglich jede Eventualität im Vorfeld bedenken: "Manche Frage kommt erst in der alltäglichen Praxis auf."

Und auch Vandalismus spiele eine Rolle bei der Beschilderungsplanung. Und schließlich muss geklärt werden, wann ein Rückbau der alten Beschilderung Sinn macht, vor oder nach der Änderung. In der Regel werden weite Teile der früheren Schilder erst entfernt, wenn die neuen stehen.

Bei der "Hotelroute", einer Beschilderung, die sich an Touristen wendet "und an Leute, die irgendwie in Sinsheim landen", habe zum einen die Kapazität, die Zahl der vorgehaltenen Zimmer, eine Rolle gespielt. Weiteres Kriterium: "Dass ich auch abends um zehn noch unkompliziert einchecken kann."