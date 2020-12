In Epfenbach und – wie hier – in Neidenstein nehmen die Grundschulkinder an einer Corona-Studie teil, die von der Uniklinik Heidelberg mit medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Epfenbach. An der Burgdorfschule und in der Merian Schule läuft seit einigen Wochen eine Corona-Studie der Universität Köln und weiteren Unikliniken. Beide Grundschulen waren vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kontaktiert worden, ob die Schule Interesse hätte, an einer Studie teilzunehmen. Fragen über die Offenhaltung von Schulen und Kitas, über Möglichkeiten des Präsenzunterrichts oder über die Verbreitung des Virus durch Schüler sollen nach der Auswertung der Studie beantwortet werden können. Das bundesweite Pilotprojekt arbeitet dabei mit "Pooltests". Neidensteins Rektorin Daniela Zöge und Epfenbachs Rektor Tobias Liebig-Cardinale äußerten sich im Gespräch:

Wie viele positive Tests haben Sie in der bisherigen Zeit in der Pandemie erleben müssen?

Zöge: Drei Kinder und eine Kollegin waren positiv.

Liebig-Cardinale: Glücklicherweise waren wir nur von den allgemeinen Schulschließungen im Frühjahr betroffen und sind bis heute von positiven Befunden verschont geblieben. Dies hängt sicher mit der strikten Einhaltung des Hygienekonzeptes zusammen, welches von der Schulgemeinschaft unter hohem Aufwand geleistet wird.

Und wie ist es aktuell in der Corona-Studie? Gibt es dort bereits positive Befunde?

Zöge: Nein, Gott sei Dank.

Liebig-Cardinale: Nein.

Nicht alle waren von der Studie begeistert. Manche kritischen Eltern sehen die Kinder als "Versuchsobjekte", bei denen unnötigerweise Ängste erzeugt werden. Wie erleben Sie den Umgang der Kinder mit Corona?

Zöge: Die Kinder leben gut mit Veränderungen. Die Schule gibt ihnen durch einen guten Rahmen mit Regeln und Ritualen Stabilität in unruhigen Zeiten. Corona ist da, aber Ängste erleben wir nicht.

Wie ist das in der Merian-Schule?

Liebig-Cardinale: Die Lehrkräfte und ich erleben die Kinder gegenüber der Thematik als sehr aufgeschlossen. Sie sind neugierig, stellen gute und wichtige Fragen. Außerdem liefern sie uns wichtige Impulse, das Thema aus Kindersicht besser zu verstehen.

In Bezug auf die Weihnachtsferien fühlen sich Schulleiter teilweise allein gelassen. "Man merkt, dass die Schulleitungen der Politik in Baden-Württemberg völlig egal sind", lautet ein bekanntes Zitat. Können sie diesen Satz bestätigen?

Zöge: So krasse Worte würde ich nicht finden. Ich fühle mich dauergefordert und auch über meine Kräfte gefordert, aber "egal" bin ich ihnen sicher nicht. Aber das Theater zum Thema "Ferien früher oder nicht?" ist ein Schauspiel der Extraklasse. Mal schauen, wie viele Kinder in die Schule "müssen" und wie viele daheim bleiben "dürfen". Das wird nicht zum Schulfrieden beitragen. Aber wir haben allen Familien zugesichert, dass kein Kind einen Nachteil von der Entscheidung der Eltern haben wird – sei es daheim oder in der Schule.

Liebig-Cardinale: Diesen Satz kann ich in dieser Schärfe nicht bestätigen. Sicherlich wären eine klarere Kommunikation und eine einheitliche Vorgabe hilfreich gewesen, aber wichtiger ist eine sofortige und dauerhafte Entlastung der Schulleitungen.

In den Argumentationen der Politik tauchen die Lehrkräfte als Akteure häufig gar nicht auf. Wie erleben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Situation?

Zöge: Einige Lehrerinnen fühlen sich ausgeliefert und es fallen Sätze wie "Und wer schützt uns?". Auch die Ausstattung mit Masken an den weiterführenden Schulen, die Aussicht auf Wechselunterricht und dabei die konsequente Ausgrenzung an Grundschullehrkräften wird zur großen Ungerechtigkeit. Meine Kolleginnen müssen ihre FFP2-Masken selbst kaufen, an den anderen Schulen werden sie vom Land geliefert. Das ist eine große Frechheit.

Liebig-Cardinale: Die Belange der Lehrkräfte kommen in der Tat in vielen Debatten zu kurz. Dass die Schulen möglichst offen bleiben sollen, ist richtig, aber dann müssen auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Die Ausstattung aller Lehrkräfte mit FFP2-Masken ist ein lange überfälliger Schritt.

Warum finden Sie es richtig, dass die Schulen offen bleiben?

Liebig-Cardinale: Das Festhalten am Präsenzunterricht ist vor allem für die Grundschule prinzipiell richtig. Allerdings nur, wenn alles für den Gesundheitsschutz aller Beteiligten getan wurde. Wenn das Infektionsgeschehen aber jenseits jeder Kontrolle ist, kann auch die Grundschule nicht stur am Präsenzunterricht festhalten, sondern sollte auf andere Unterrichtsmodelle ausweichen.

Zöge:In der Grundschule gibt es nur sehr wenige Kinder, die effektiv oder sogar effektiver im Fernlernen sind als im Präsenzlernen. Es muss sein, dass so lange wie möglich am Präsenzlernen festgehalten wird in der Grundschule – aber wenn die Zahlen durch die Decke gehen, muss auch das Fernlernen eine Option sein. Die Vorbereitungen sind getroffen und zwei bis drei Wochen stellen überhaupt kein Problem dar.

Sind die Schulen für Sie denn Infektionstreiber oder ist es eher das Verhalten im privaten Bereich der Schüler, die die Schulen als möglichen "Hotspot" erscheinen lassen?

Zöge: Schulen sind ein entscheidender Lebensbereich für die Kinder, und auch hier passieren Infektionen, die aus dem privaten Umfeld in die Schulen getragen werden. Wenn es darum geht Kontakte zu reduzieren, kann Schule nicht nur ausgeklammert werden. Vielmehr gehört Schule ins Gesamtbild.

Liebig-Cardinale: Dank der Einhaltung der Hygieneregeln am Lernort Schule sind diese bisher nicht als "HotSpot" in Erscheinung getreten. Damit dies auch so bleibt, sollte das Einhalten von Abständen auch älteren Schülern ermöglicht werden, also ein Übergang zum Hybridunterricht erfolgen.