Von Berthold Jürriens

Neidenstein. In zwei Wochen können die ersten Haushalte im Bereich des Epfenbacher Bergs und der Industriestraße im Glasfasernetz der Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) online gehen. So die Aussage auf der Gemeinderatssitzung von dem BBV-Trio, zu dem Arno Maruszczyk, Manager strategischer Allianzen und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, BBV-Baukoordinator Tuncay Firat sowie Planungsleiter Bernd Henkel gehörten.

Trotz dieser positiven Nachricht gab es große Ernüchterung bei den Zuhörern und auch den Mitgliedern des Gemeinderats, die die weiteren Ausführungen des Statusberichts über den Glasfaserausbau im Burgdorf und vor allem die vorgetragenen Gründe für die Verzögerungen teilweise mit Kopfschütteln zur Kenntnis nahmen. Kein Wunder, denn für die Fertigstellung des Glasfaserausbaus war schon Jahresende 2019 im Gespräch gewesen. "Corona hat fast alles zum Erliegen gebracht", nannte Maruszczyk einen der Gründe. Henkel ergänzte, dass erst vor vier Wochen rund 60 Tiefbauarbeiter zurückgekehrt seien, um die Arbeit wieder aufzunehmen.

Bewegung kam dann in die große Zuhörerrunde als der Zweckverband "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" als aktuell "massives Hindernis" für den weiteren Fortschritt des Glasfaserausbaus von Maruszczyk genannt wurde. Bekanntlich hatte die Gemeinde vor dieser kostenlosen Ausbauvariante der BBV Leerrohre vom Zweckverband für den späteren Glasfaserausbau verlegen lassen. Die Übertragung der vorhandenen Infrastruktur an die BBV hätte schon längst durch den Investor durch Verträge abgesichert sein sollen. "Wir dürfen nur bauen, wo die Verträge der Übernahme der bestehenden Infrastruktur gelten, und die liegen uns hier nicht vor", sagte Maruszczyk. Auch eine Vermietung würde der Zweckverband untersagen.

Gemeinderat Peter Grolms schlug vor, dass ein Verantwortlicher des Zweckverbands "Fibernet High-Speed-Netz Rhein-Neckar" zu einer Sitzung eingeladen werden soll. Die BBV habe ein "großes Interesse" an einer schnellen Einigung, meinte Maruszczyk. "Auch wir haben Fehler gemacht, aber ich bitte um Verständnis und Geduld." Er selbst verstehe den Unmut der Bürger, aber "auch uns macht dies alles keinen Spaß", und dieses Problem mit dem Zweckverband "nervt". Konkrete Termine beziehungsweise Zeiträume für die Fertigstellung des Glasfaseranschlusses ließ sich keiner des BBV-Trios entlocken, auch wenn die Zuhörer für ihre Straßenzüge anfragten. Unverständnis herrschte vor allem bei den Besuchern, die die "Loyalität" des Zweckverbandes beim Glasfaserausbau vermissen würden.

Die RNZ erfuhr im Gespräch mit "Fibernet"-Geschäftsführer Peter Mülbaier, dass die besagten Verträge zum Verkauf der vorliegenden Infrastruktur seit Ende des vergangenen Jahres dem Investor zur Unterschrift vorlägen. "Die Aussagen der BBV sind nicht korrekt, denn es liegt am Investor, der nicht mitzieht", sagte Mülbaier, der bereits einen Tag nach dem Auftritt der BBV im Neidensteiner Gemeinderat eine entsprechende E-Mail zur Richtigstellung an die Kommunen und die BBV verfassen ließ. "In Eschelbronn ist letztes Jahr erfolgreich eine Art Blaupause für die weiteren Verträge zum Verkauf der vorliegenden Infrastruktur in den jeweiligen Kommunen entstanden", blickte Mülbaier zurück.

Die Kosten der BBV lägen wohl über den bisherigen Schätzungen, sodass der Investor zögere und nun eine Aufstellung der Gesamtsumme aller "BBV-Kommunen" fordere. "Bis Ende August werden wir Epfenbach und Waibstadt vertraglich kalkulieren, sodass dann der BBV und dem Investor mit den bisherigen Vereinbarungen mit Eschelbronn, Meckesheim und Neidenstein insgesamt fünf von zehn Verträgen zur Kalkulation vorliegen würden."

Mülbaier betonte, dass der Zweckverband "im Sinne der Kommunen" handeln müsse und die vorliegende Infrastruktur mit Leerrohren genutzt werden sollte. "In Neidenstein geht es um rund 300.000 Euro." Der Geschäftsführer bestätigte, dass der Zweckverband als Solidargemeinschaft der Kommunen selbstverständlich ein wesentlicher Akteur bleiben und weiterhin im Auftrag seiner Mitglieder agieren werde. "Jeder Bürger soll die Chance auf schnelles Internet haben, und dem stehen wir nicht im Wege", sagte er und ergänzte, dass der Zweckverband sich auch gerne im Gemeinderat in Neidenstein über diese Thematik äußern würde.