Neidenstein. (bju) Die Sanierung der Stützmauer im Kirchgraben kommt erst im nächsten Jahr an die Reihe. Der Gemeinderat hat das Projekt aus Kostengründen vorläufig gestrichen.

"Nur eine Firma hat die Ausschreibungsunterlagen abgeholt und ein Angebot abgegeben, das mit fast 388.000 Euro weit über dem vom Ingenieurbüro Willaredt kalkulierten Kosten von rund 245.000 Euro lag", so ein enttäuschter Bürgermeister Frank Gobernatz in der jüngsten Sitzung der Bürgervertretung. Bei einer erneuten Ausschreibung hofft man dann auf ein günstigeres Ergebnis.

Noch drastischer sei die Kostenüberschreitung beim Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung von 198.000 Euro, die Grundlage des Antrags auf Landeshilfe aus dem Ausgleichsstock und dem Landessanierungsprogramm gewesen war.

"Anscheinend sind die gute Auftragslage, die kleinräumige Maßnahme und der schnelle Baubeginn die Gründe für die wenigen Bieter", mutmaßte Gobernatz.

Im März war der Baubeschluss für die marode Kirchenmauer gefasst worden, die noch in diesem Jahr in neuem Glanz erstrahlen sollte. Nun fällt die Maßnahme ins Jubiläumsjahr, wenn das Burgdorf sein 700-jähriges Bestehen feiert. "Jetzt hat es auch Neidenstein erwischt", so Projektleiter Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt, der damit auf andere Kommunen verwies, die ebenfalls ihre Maßnahmen aufgrund von viel zu hohen Preisen verschieben mussten.

Die Gründe seien nur spekulativ, aber dass die Baubranche aktuell boomt und die Auftragsbücher voll seien, sei sicher ein Grund für das "nicht adäquate Angebot". Schuster berichtete, dass man selbst Firmen kontaktiert und gebeten habe, Angebote abzugeben, denn "wir hatten ja keine Einschränkungen bei der Ausschreibung." Deswegen sei man überrascht gewesen, dass am Ende nur eine Firma dabei war.

Auch die Komplexität der Maßnahme sowie die ungünstige Bauzeitvorgabe könnten eine Rolle gespielt haben. "Und natürlich haben wir uns auch selbstkritisch hinterfragt, ob unsere Kalkulation im Rahmen liegt."

Dabei habe man aber keine Fehler feststellen können. "Der einzige Anbieter hat alleine die Einrichtung der Baustelle mit 20 Prozent der Gesamtkosten beziffert. Normal sind fünf bis acht Prozent."

Schuster empfahl dem Gremium und der Gemeinde die Aufhebung der Ausschreibung. "Das ist aufgrund der deutlichen Mehrkosten gegenüber der Berechnung und der Haushaltsplanung möglich."

Eine erneute Ausschreibung sollte im Herbst veröffentlicht werden, die aber einen flexiblen Baubeginn und ein festes Bauzeitfenster beinhalten sollte. "Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht."

Eventuell könnte dann im Frühjahr 2019 mit der Maßnahme begonnen werden. "Wir werden außerdem den Markt beobachten, aber keiner kann garantieren, dass dann mehr Wettbewerber im Boot sind."

Die Chancen dafür seien aber höher. Auch eine Gewährleistung für bessere Preise könnte das Planungsbüro nicht geben, aber man werde die kalkulierten Zahlen "frisch bepreisen".

Einen neuen Antrag für den Ausgleichsstock wird es laut Kämmerin Martina Kuk nicht geben, so dass man mit den bereits bewilligten 34.000 Euro rechnen muss.

"Beim LSP würden sich die Anteile entsprechend erhöhen, aber auch den Topf schrumpfen lassen", erklärte Kuk. Eine mögliche Verlängerung des am 30. April 2020 auslaufenden Programms und dessen Aufstockung müssten zuerst mit dem Regierungspräsidium besprochen werden, ergänzte Gobernatz.

Schuster verwies abschließend auf die auftretenden Starkregenereignisse, die auf Dauer weitere Ausbrüche der Mauer verursachen könnten. Hier sollte man dann entsprechende Sofortmaßnahmen zur weiteren Sicherung durchführen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Aufhebung der Ausschreibung und die weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro Willaredt.