Neidenstein. (bju) "Die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an", lautete der Schlusssatz von Versammlungsleiter Bürgermeister Frank Gobernatz, der die fast zweieinhalbstündige Gründungsversammlung des zukünftigen gemeinnützigen Vereins "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein" moderiert hatte. Eingeladen in die Von-Venningen-Halle hatte der Arbeitskreis, der sich seit über einem Jahr mit dem jahrzehntelang zweckentfremdeten Kulturdenkmal auf dem Anwesen im Kirchgraben 6 beschäftigt und unter anderem gerade ein Sanierungs- und Nutzungskonzept entwickelt.

Von einem ganz besonderen Tag sprach Synagogen-Eigentümer Peter-Paul Ophey, der sich über das große Interesse freute. Rund 40 Gäste, darunter viele Auswärtige, hatten keinerlei Probleme mit dem fast schon alltäglich gewordenen Hygienekonzept und beteiligten sich im Laufe des Abends rege an der Vereinsgründung. "Wir müssen der Synagoge zur Hilfe eilen", sagte Ophey, der sich eine Mischung aus Gedenk-, Begegnungs-, Bildungs- und Forschungsstätte wünschen würde, in der auch die Jugend eine große Rolle spielen soll. "Ein lebendiger Ort des Miteinanders." Ophey hofft, dass einige Ziele zum 200-jährigen Bestehen der Synagoge im Jahr 2032 erreicht werden können.

Architekt Thorsten Erl blickte in seiner Präsentation auf die verschiedenen Aspekte wie Synagogenbau, Mikwe und die besondere Bedeutung Neidensteins für das Landjudentum. Gleichzeitig stellte er die bisherigen Kenntnisse des Arbeitskreises über das jüdische Gotteshaus vor, von dem es bisher nur eine Abbildung gebe. "Große Ideen, große Ziele, große Aufgaben", fasste er das Projekt zusammen, über dessen Kosten er auf Nachfrage eines Zuhörers nur spekulieren könne. Viel sei abhängig von dem, "was die Denkmalämter und andere Institutionen" erlauben würden. Erl sprach von einer "Fortschreibung der Geschichte", die die Vereinsmitglieder mitgestalten können. Die Gründung des Vereins sei auch für Fördergelder wichtig. "Leerstehende Gebäude in ländlichen Kommunen durch künstlerische und soziokulturelle Prozesse wieder zu beleben oder bestehende Kulturorte für neue Nutzungen zu öffnen und sie zu sogenannten dritten Orten weiter zu entwickeln, ist Ziel des Förderprogramms ,FreiRäume‘, an dem wir uns in diesem Jahr noch beteiligen möchten", sagte Erl.

Dem Satzungsentwurf und der Beitragsordnung wurde nach einigen Änderungsvorschlägen aus der Zuhörerschaft mehrheitlich zugestimmt. 38 Personen trugen sich als Gründungsmitglieder ein. Aufmunternde Worte gab es von Klaus Reinhart aus Wenkheim, der als Mitglied des dortigen Vereins "die schul. – Gedenkstätte Synagoge Wenkheim" Grüße und sogar eine Geldspende überbrachte. "Ich habe keine Minute bereut hier dabei zu sein und wünsche viel Erfolg für den Verein."

Den Vorschlägen des Arbeitskreises zur Besetzung der Vorstandschaft stimmten die Mitglieder zu. Somit gab es folgendes Ergebnis: Peter-Paul Ophey (1. Vorsitzender), Berthold Jürriens (2. Vorsitzender), Roland Kress (Kassier), Hartmut Kerner (Schriftführer), Karin Schäfer, Isolde Wolf, Frank Gobernatz, Hans-Peter Gruber, Peter Grolms, Franz-Georg Scheffczyk, Albrecht Schütte (alle Beisitzer). Thomas Pauer und Beate Sander-Pauer sind Kassenprüfer.