Von Berthold Jürriens

Neidenstein. "Wir brauchen einen langen Atem." Ein Satz, den Dr. Peter-Paul Ophey und die aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Historikern, Architekten und Heimatforschern bestehende Arbeitsgruppe in den letzten Wochen und Monaten mehrmals zu sich selbst sagen mussten. Seit Mitte letzten Jahres ist der ehemalige Allgemeinmediziner Eigentümer der ehemaligen Synagoge im Burgdorf. Das ortsbildprägende Gebäude im Kirchgraben, das eine der größten Landsynagogen Badens gewesen ist, war über 80 Jahre landwirtschaftlich genutzt worden und seit vielen Jahren in einem bedauernswerten Zustand. Der anschließende Plan sah Denkmalschutzuntersuchungen und eine Bau- und Bestandssicherung vor, die Entwicklung eines Raum- und Sanierungskonzepts sowie parallel dazu die Gründung einer "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein", um entsprechende Fördergelder zu generieren, um dem ehemaligen jüdischen Gotteshaus neues Leben einzuhauchen.

Die zerstörte Synagoge in Baiertal weist ähnliche Baustrukturen auf. Vor allem der Vorbau mit dem Eingangsbereich könnte ähnlich ausgesehen haben. Foto/Repro: Berthold Jürriens

"Es ist ein langer Prozess, bei dem verschiedene Türen, zeitweise gleichzeitig, geöffnet werden müssen und man noch gar nicht sagen kann, wie die ehemalige Synagoge am Ende aussieht", lautete das Fazit des jüngsten Treffens der Projektgruppe, zu der auch Bürgermeister Frank Gobernatz gehört. Aktuell kann man ein Baugerüst an der Außenwand entdecken. "Teile der Dachrinnen müssen aufgrund der daraus resultierenden Nässe ausgetauscht werden", erzählt Ophey, der alles in enger Absprache mit den Denkmalfachbehörden regelt. Auch diese waren bereits vor Ort und haben sich positiv bei der Besichtigung geäußert, doch "die möglichen Eingriffe in die historische Substanz werden seitens der Denkmalbehörden in Abhängigkeit vom geplanten Konzept gesehen", berichtet Projektteilnehmer Dr. Franz-Georg Scheffczyk, der lange Zeit selbst beim Denkmalschutz tätig war, in seinem Protokoll.

Ausstellungs- und Begegnungsort oder Vortragssaal, vieles sei möglich. "Durch einen Umbau sollte die Synagoge aber "erlebbar gemacht werden". Ein Suchschnitt des Ende 1831 oder Anfang 1832 eingeweihten Gebäudes sei ebenfalls noch erforderlich. "Ob das Regierungspräsidium dabei unterstützen kann, wird noch abgeklärt", sagt Ophey.

Die Neidensteiner Synagoge. Foto/Repro: Berthold Jürriens

In einem Workshop hat sich die Gruppe unter der Leitung des Architekten Dr. Thorsten Erl mit verschiedenen Themenfeldern, die für die Arbeit mit der ehemaligen Synagoge und der jüdischen Geschichte wichtig sein könnten, beschäftigt. "Netzwerke zu Vereinen und Institutionen, Ideen und Frage zur Nutzung und die Einbeziehung von Schulen und Jugendlichen wurden dabei besprochen", sagt Erl, der vor kurzem eine möglicherweise wichtige Entdeckung machen konnte: "Die Hauptfassade der 1940 in Baiertal zerstörten Synagoge ist fast identisch mit der Neidensteiner Fassade, die die einzige Aufnahme der Synagoge im Burgdorf zeigt." Auch die Kubatur und Dachform erinnern an den Neidensteiner Bau.

Da keine Originalpläne des Neidensteiner Gebäudes vorliegen, versuche man über die damaligen Architekten von Synagogen in der Region Verknüpfungen zu finden, um somit vielleicht eine Rekonstruktion des gesamten Gotteshauses zu ermöglichen. Kontakt aufgenommen habe man mit der TU Braunschweig und der dortigen "Bet Tfila-Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa". "Wahrscheinlich die ,erste Adresse‘ im Land", meint Erl. Ein Studienprojekt von Studenten sei möglich, bei dem auch das Ritualbad eine Rolle spielen könnte. "Die Mikwe ist vorhanden, wurde aber noch nicht gefunden", erklärt Ophey. Zahlreiche historische Dokumente belegen zwar den Bau und die Nutzung des Ritualbads, aber der Zugang ist noch nicht gefunden worden. Vom Denkmalamt gab es aber die Zustimmung, dass man sich mit "entsprechender Dokumentation" selbst auf die Suche nach der Mikwe machen dürfe.

Bei Besuchen in Heinsheim beim dortigen Verein für die ehemalige Synagoge und bei einem Treffen mit Jutta Stier vom Verein "Alte Synagoge Steinsfurt" holte man sich Tipps und Anregungen zur Vereinsgründung und zur Zusammenarbeit mit den Fachbehörden. Und auch hier hörte man immer wieder von dem "langen Atem", der notwendig sei, um das Projekt zum Erfolg zu führen. "Über allem steht das Nutzungskonzept, das für die Anträge für Fördergelder notwendig ist", sagt Ophey, der das Engagement der Projektgruppe und die regelmäßigen Treffen äußerst positiv bewertet. Auch dass BM Gobernatz mit von der Partie ist, sei ein gutes Zeichen von Seiten der Kommune.

Wie groß das Interesse ist, sah man am Gedenktag zur Reichspogromnacht am 9. November. Dieser wurde erstmals im Burgdorf vom örtlichen Heimatverein vor der ehemaligen Synagoge ausgerichtet und stieß auf reges Interesse. Und auch zum bundesweiten 75. Holocaust-Gedenktag am 27. Januar wird sich die Projektgruppe mit einer kleinen Aktion beteiligen, die bei der ehemaligen Synagoge im Kirchgraben stattfinden wird.