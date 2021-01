Der Kirchgraben ist stark sanierungsbedürftig. Neben dem Kanal und der Straße soll auf den Gehwegen Natursteinpflaster verlegt werden und sich somit harmonisch an den Bereich Altort anschließen. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Eine unerwartet rege, aber sachliche Diskussion gab es zum Auftakt der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im noch jungen Jahr. Thema war die Straßen- und Gehwegsanierung im Kirchgraben. "Wir müssen aufgrund der rechtzeitigen Abgabe des Antrags auf Gewährung von Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock für diese umfangreiche Maßnahme einen Grundsatzbeschluss zur Förderantragstellung fassen", sagte Bürgermeister Frank Gobernatz zu Beginn seiner Erläuterungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Aufgrund des frühen Abgabetermins am 1. Februar hatte das Gremium bereits in seiner Sitzung im November erste Vorplanungen und Zahlen von Simon Schuster vom Büro Willaredt Ingenieure aus Sinsheim erhalten. Die Kosten für die Kanalmaßnahme wurden laut ersten Berechnungen mit rund 205.000 Euro beziffert, während die Straßen- und Gehwegerneuerung circa 255.000 Euro inklusive Baunebenkosten betragen würde. Dabei war für die Gehwege Betonpflaster und für die Fahrbahn Asphalt vorgesehen.

Dem damaligen Hinweis des Gemeinderats Peter Grolms folgend, dass man sich bei einer möglichen zeitgleichen Teilsanierung der ehemaligen Synagoge im Kirchgraben mit Vertretern der Fördergemeinschaft austauschen sollte, war die Verwaltung anschließend gefolgt. "Mit Stadtplaner und Architekt Dr. Thorsten Erl, der für die Planung der ehemaligen Synagoge hauptverantwortlich ist, Ingenieur Simon Schuster sowie weiteren Gremiumsmitgliedern konnten wir erschließungsrelevante Themen besprechen", informierte Gobernatz zu dem Treffen. Dabei ging es aber vor allem auch um die Einbindung des Kirchgrabens in den Altort im Rahmen einer "städtebaulichen Ertüchtigung".

Unter anderem auf Grundlage dieses Gesprächs stellte Gobernatz die aktuellen Kostenberechnungen des Ingenieurbüros in drei weiteren Sanierungsvarianten vor, die zwischen 314.000 und 355.000 Euro liegen. Die Ausführung der Gehwege sieht bei allen neuen Varianten Natursteinpflaster im Segmentbogen aus Porphyr vor. In der teuersten Variante besteht die Fahrbahn ebenfalls zu 50 Prozent aus diesem Natursteinpflaster und die andere Hälfte aus Asphalt. Günstiger wird es, wenn man Asphalt und "Betonpflaster gerumpelt" als Materialien verwendet – oder eben nur Asphalt. "Je schöner, desto teurer", fasste ein Gremiumsmitglied diese Zahlen zusammen. Kämmerin Martina Kuk ergänzte, dass man nach Erfahrungswerten bei möglicher Genehmigung der Förderung mit circa 35 Prozent der Antragssumme rechnen könne. "Wobei die Kanalsanierung mit der Summe 205.000 Euro nicht gefördert wird."

Die Verwaltung favorisiere die Variante mit der reinen Asphalt-Fahrbahn, und der Gehweg sollte "nur zum Teil und somit sozusagen als Einstieg mit Natursteinpflaster verlegt werden", sagte der Bürgermeister. "Die weitere Verlegung könne laut Ingenieurbüro ohne Probleme später erfolgen." Somit gehe man zum Beispiel bei der Sanierung der Synagoge, die terminlich noch nicht feststehe, kein Risiko von beschädigtem Natursteinpflaster durch Bauarbeiten ein. Ein Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung soll dann zu einem späteren Zeitpunkt eventuell auch den Bereich um die Linde einbeziehen.

Obwohl Gobernatz nochmals betonte, dass es sich nur um einen Grundsatzbeschluss handle, "ohne planerische Details", war dies der Startschuss für einen regen Meinungsaustausch. Ein "optisches Durcheinander" durch die Materialien sowie die Barrierefreiheit kamen ebenso zur Sprache wie die mögliche Wartungsintensität und Ausbesserungsproblematik des Natursteinpflasters. Peter Grolms zeigte sich über die Vorlage der "reinen vier Zahlen ohne Erklärung" enttäuscht. Er hätte sich mehr Informationen für alle gewünscht, auch über das Gespräch mit der Fördergemeinschaft.

"Was wollen wir mit unserem Ort machen?" wies er auf die Wichtigkeit dieser Entscheidung hin, die für die nächsten 30 bis 40 Jahre Gültigkeit haben könnte. Auch Andrea Volk sah sich bei der "Tragweite der Entscheidung" zu wenig informiert. "Der Kirchgraben hat einen besonderen Stellenwert und Bezug zum Altort-Bereich." Gleichzeitig äußerte sie den Wunsch, die zukünftigen Zahlen für einen Ausgleichsstockantrag früher zu bekommen. Hans-Dieter Kretzler hinterfragte das Risiko, wenn man die höchste Summe beim Antrag angeben würde. "Es könnte später bei entsprechenden Unterschreitungen zu Kürzungen kommen", warnte Kuk, die die Wichtigkeit von rechtsverbindlichen Zahlen unterstrich.

Und Hauptamtsleiter Werner Halter mahnte an, "dass der Betrag in den Haushalt und auch dem Kommunalaufsichtsamt passen muss". Für den Vorschlag der Kämmerin, in diesem Jahr eventuell auf einen Antrag für den Ausgleichsstock zu verzichten, nur den Kanal zu sanieren, die Straße vorerst nur zu asphaltieren und sich dann mit der entsprechenden Zeit der "wichtigen Dorfentwicklung" zu widmen, konnte sich nur Kretzler erwärmen. "Wir sollten die Maßnahme angehen und abschließen", fand Frank Kreß, der auf nachfolgende Projekte der Kommune hinwies, die auch umgesetzt werden müssten.

Auch die anderen Ratskollegen sprachen sich dafür aus, nach erfolgter Antragstellung die Sanierung in Angriff zu nehmen. Einstimmig votierte das Gremium letztendlich für die Variante mit Kosten von 331.000 Euro, für die nun der Förderantrag gestellt wird. Mit der Kanalsanierung steigert sich die Gesamtsumme dann auf 536.000 Euro. "Für die Detailplanung der Straße und der Gehwege haben wir immer noch Spielraum", wiederholte Bürgermeister Gobernatz zum Abschluss.