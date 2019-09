Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause war noch keine fünf Minuten alt, da gab es die erste kritische Anfrage einer Bürgergruppe, für die Helmut Lenz in der Fragezeit das Wort ergriff: "Es geht um massive Ruhestörungen, die unter anderem vom Jugendclub ausgegangen sind, und was die Gemeinde dagegen unternehmen wird", richtete Lenz seine Frage an Bürgermeister Frank Gobernatz. Lenz habe bereits E-Mails geschrieben, Telefonate und Gespräche mit dem Verwaltungschef geführt, aber noch keine Reaktion erhalten.

"Wir lassen uns die Bedrohungen und Beschimpfungen nicht mehr gefallen", sagte Lenz, der beispielhaft einige Kraftausdrücke zum Besten gab, mit Nachdruck. Er selbst wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft der Von-Venningen-Halle, in deren Untergeschoss der Jugendclub seinen Treffpunkt hat. Auch die anderen Besucher, die Lenz begleiteten, wohnen in unmittelbarer Nähe der Halle und der Burgdorfschule. Dort sei es an einem Augustwochenende zu später Stunde zu einer enormen Lärmbelästigung gekommen. Nur eine Woche später, berichtete Lenz weiter, wurde auf dem Schulhof die Nachtruhe gestört.

"Das eine war eine Geburtstagsfeier im Jugendclub", klärte Bürgermeister Frank Gobernatz auf, der dies aber bereits mit Lenz besprochen hätte, wie er erwähnte. Gobernatz habe daraufhin mit den Verantwortlichen des Jugendclubs gesprochen und erfahren, dass der Raum an "Externe" vermietet gewesen sei. "Das wird es in dieser Form zukünftig nicht mehr geben."

Für den zweiten Vorfall seien Auswärtige auf dem Schulhof verantwortlich gewesen, schilderte Gobernatz, der ein Gespräch mit der Schulleitung ankündigte, um mögliche Maßnahmen zu besprechen. In Absprache mit dem Vorsitzenden des Jugendclubs, Tizian Glombik, öffnet der Club ab sofort immer am ersten Freitag im Monat seine Türen. "Außerdem wird die Polizei auch mal eine Spätstreife vorbeischicken."

Gemeinderätin Nina Walter hielt es für ein großes Vorurteil, dass immer wieder der Jugendclub als Verursacher der Ruhestörung genannt werden würde. Es sei doch gut, einen Ort zu haben, an den die Jugendlichen zu Fuß hingehen und sich treffen könnten. "Und das ist nun mal auch die Dorfmitte mit Halle und Schule, das muss man wissen, wenn man dort lebt", sagte sie. Lenz betonte, dass er den Jugendclub keineswegs abschaffen möchte, aber "es müssen doch Regeln vorgegeben und auch eingehalten werden." Man müsse es nicht hinnehmen, dass sich einige wie Vandalen verhalten würden. Auch Autos mit lautstarker Musik seien immer wieder vor Ort.

"Wenn sie Namen oder Kennzeichen haben, dürfen sie mir das gerne melden", sagte Gobernatz in Richtung Lenz, der anschließend mit den anderen Anwohnern den Sitzungsraum verließ. Gemeinderat Helmut Kimmel, der als vertrauensvolles Bindeglied zwischen Verwaltung und Jugendclub im Burgdorf gilt, bedauerte das schnelle Verschwinden. Andernfalls hätte man am Ende der Sitzung "als Gemeinderäte noch näher auf diese Problematik, die uns bekannt ist, eingehen können."

Auch Kimmel hält es nicht für richtig, immer dem Jugendclub, der seit 1974 existiert, den Schwarzen Peter zuzuschieben: "Natürlich muss es Regeln geben, aber es sind auch auswärtige Besucher hier, die mit dem Club nichts zu tun haben." Dass das Areal rund um die Von-Venningen-Halle mit Parkplatz, Schulhof und weiteren Aufenthaltsmöglichkeiten ein neuralgischer Punkt ist, sei bekannt. Beliebter Treffpunkt sei dabei die E-Bike-Ladestation, die zusätzlich einen kostenlosen Hot-Spot fürs Internet besitzt. Kimmel möchte auf jeden Fall noch das Gespräch mit den betroffenen Bürgern suchen, wie er der RNZ mitteilte.