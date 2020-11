Neidenstein. (bju) "Wir sind 2019 mit einem blauen Auge davon gekommen und konnten das letzte ,kamerale Jahr’ mit einem ordentlichen Ergebnis abschließen", lautete das Fazit der Kämmerin Martina Kuk zur Jahresrechnung für das vergangene Haushaltsjahr, die sie auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats dem Gremium vorstellte. Der Grund liegt vor allem bei den Einnahmen der Gewerbesteuer. "Ein Plus von fast einer halben Million Euro konnten wir im Endergebnis feststellen", berichtete Kuk.

Doch gleichzeitig mahnte sie in der Vorlage zur Vorsicht bei der Betrachtung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro, denn "zwei Jahre später bekommen wir bekanntlich weniger Schlüsselzuweisungen." Als "schmerzhaft" bezeichnete sie das Ergebnis des Einkommensteueranteils. Fast 21.000 Euro weniger als geplant konnten verbucht werden und somit nach Jahren der kontinuierlichen Mehreinnahmen erstmals wieder ein Minus. Dabei finanziere sich der Gemeindehaushalt doch erheblich von den recht hohen Einkommensteueranteilen. Insgesamt liege man im Verwaltungshaushalt mit um rund 531.000 Euro über den Haushaltsansatz 2019, der bei fast 4,6 Millionen Euro lag. Als weiteren Grund nannte die Kämmerin die "nicht unerheblichen Minderausgaben". Somit konnte auch die Zuführungsrate fast eine Verdoppelung erfahren. "Anstelle der geplanten rund 430.000 Euro konnten wir stolze 831.000 Euro dem Vermögenshaushalt zuführen."

Auch bei den kostenrechnenden Einrichtungen war die Kämmerin zufrieden. "Die Kostendeckung bei der Abwasserbeseitigung beträgt 98,11 Prozent. Und auch das Bestattungswesen ist mit rund 57 Prozent im Rahmen." Anders stellt sich der Vermögenshaushalt dar, der aufgrund des neuen Kommunal-und Rechnungswesens "Doppik" keine Übernahme von Einnahme- und Ausgabereste zulässt. Das spiegeln auch die Zahlen wider: Der Planansatz betrug 997.000 Euro und schloss zum Jahresende 2019 mit rund 292.000 Euro. "Die Differenz sind keine echten Minderausgaben, sondern der Umstellung des kameralen Rechnungswesens geschuldet", erläuterte Kuk, die dieses Ergebnis deswegen auch "bedingt repräsentativ" sehen würde.

Immerhin hat die Kommune fast eine halbe Million in die Hand genommen, um unter anderem in Kanalsanierungen, in die Sanierung der Stützmauer im Kirchgraben, die Neumöblierung von zwei Klassenzimmern der Burgdorfschule sowie in die Anschaffung verschiedener Fahrzeuge und Gerätschaften für den Bauhof zu investieren.

Von der hohen Zuführungsrate habe auch die Rücklagenentnahme profitiert, die nur 61.000 Euro betrug, obwohl 322.000 Euro geplant waren. "Somit waren am Ende des Jahres 2019 noch fast 695.000 Euro in der Rücklage vorhanden." Trotz der vielen positiven Zahlen sei weiterhin die Verschuldung der Gemeinde recht hoch, äußerte sich Kuk zu den insgesamt zwölf laufenden Krediten, die sich auf über 1,8 Millionen Euro belaufen. Beim Blick auf die Pro-Kopf-Verschuldung erkenne man einen kleinen Rückgang auf nun 1002 Euro gegenüber 1095 Euro im Vorjahr; "aber es gelingt uns nach wie vor nicht die Schuldenlast massiv zu drücken." Seit 2011 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung über 1000 Euro, was "für Neidenstein einfach zu viel" sei, betonte die Kämmerin am Ende ihrer Ausführungen. Und ob die vielen weiteren notwendigen Maßnahmen mit zahlreichen Unbekannten, gerade im Bereich schadhafter Abwasserleitungen sowie Straßen und Gehwegen und den noch nicht abzusehenden wirtschaftlichen Folgen von Corona, diesen Zustand ändern werden, bleibt fraglich.