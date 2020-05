Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Für Bürgermeister Frank Gobernatz war es eine "Hiobsbotschaft", als er vergangene Woche von der Schließung des größten Arbeitgebers in seiner Gemeinde erfuhr. "Ich wurde persönlich von der Geschäftsführung von ,umdasch The Store Makers‘ informiert, dass die Fertigung und Logistik am Standort Neidenstein geschlossen wird und 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen sind." Für diese sollen "sozialverträgliche Lösungen gefunden werden", so war es der Pressemitteilung des Ladenbauers zu entnehmen, der Verkaufsläden für nationale und internationale Händler entwickelt und baut sowie Lebensmittelmärkte, Drogerieketten und Textilkonzerne einrichtet.

Die Produktion soll nun bis zum 30. September in ein bestehendes Werk in Tschechien verlagert werden, während die kundennahe Projektabwicklung weiterhin in den Händen von rund 70 Beschäftigten liegt, die noch bis zum 31. März 2021 am Standort verbleiben. Anschließend sollen diese in neue Büroräume umziehen. Wo diese sein werden, ist laut Umdasch noch unklar. Das Umdasch-Gebäude an der Landesstraße 549 mit Logistik-, Lager- und Produktionshallen soll verkauft werden.

Damit endet im nächsten Jahr eine fast 40-jährige Partnerschaft zwischen der Gemeinde und dem Unternehmen, das, ähnlich wie die Burg, aus Neidenstein nicht wegzudenken ist – genau wie die Josef-Umdasch-Straße. "Jeder kennt einen, der bei Umdasch arbeitet", heißt es unter den 1800 Bürgern, die stolz auf diese "Firma mit Weltruf" im Ort waren, auch weil diese für viele Einwohner, sogar verschiedene Familiengenerationen, Jahre oder sogar Jahrzehnte ein zuverlässiger Arbeitgeber war – auch in Krisenzeiten oder nach Naturkatastrophen.

Die "Umdasch Group" AG ist eine international aktive Unternehmensgruppe im holz- und metallverarbeitenden Bereich mit Hauptsitz in Amstetten in Österreich. Die Geburtsstunde für das Neidensteiner Unternehmen war das Jahr 1983, als die offizielle Umfirmierung in "Umdasch GmbH – Bremshey und Umdasch Laden-Einrichtungen" erfolgte, nachdem man das Holzfertigungswerk "Bremshey" übernommen hatte. Das Familienunternehmen Umdasch, damals in München und Amstetten aktiv, konnte mit diesem Kauf einen entscheidenden Schritt auf den deutschen und europäischen Markt tätigen und entwickelte sich zu einem der führenden Ladenbau-Unternehmen Europas. 1991 wurde die damalige "Umdasch Group" AG am Markt etabliert und somit die noch heute bestehende Unternehmensstruktur geschaffen. Seitdem agiert "umdasch The Store Makers" als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Umdasch AG, unter dem sich auch die "Doka-Gruppe", einer der weltweiten Marktführer in der Beton-Schalungstechnik, befindet. 2012 wurde noch in den Standort investiert Auf das Jahrhunderthochwasser im Juni 1994 im Burgdorf folgte trotz Schäden in Höhe von zehn Millionen D-Mark eine erfolgreiche und richtungsweisende Neustrukturierung des Unternehmens. 2012 investierte das damals noch als "umdasch Shop-Concept" bekannte Unternehmen in neue Logistikhallen am Neidensteiner Standort mit seinen damals 145 Mitarbeitern. Mit der Unternehmensschwester Assmann Ladenbau, die bereits seit 2001 zum Umdasch-Konzern gehörte, wurde aus "umdasch Shop-Concept" zunächst "umdasch Shopfitting". 2015 übernahm Umdasch das tschechische Ladenbau-Unternehmen "Story Design". Seit 2017 beteiligt sich der Konzern mit der dritten Unternehmenstochter "umdasch Group Ventures" an zukunftsträchtigen Innovationen am Bau und im Handel. 2018 fand im Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen der österreichischen Firma eine erneute Namensänderung des Ladeneinrichters statt: Aus "umdasch Shopfitting" wurde "umdasch The Store Makers". Laut Geschäftsbericht der "Umdasch Group" AG wuchs die Zahl der Mitarbeiter 2018 weltweit auf mehr als8400. (bju)

"Eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben", sagt Silvio Kirchmair, Geschäftsführer von "umdasch The Store Makers" im Gespräch mit der RNZ über die beschlossene Schließung der Neidensteiner Produktionsstätte. Bei "umdasch" sei man traditionell mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eng verbunden. "Wir haben ein faires Angebot unterbreitet und sind uns, so denke ich, auf Augenhöhe begegnet." Nach seinem Eindruck habe die Belegschaft die Ankündigung der Schließung "professionell aufgenommen." Nun sei man in weiteren Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung. Dabei liege der Grund der Schließung nicht alleine in der Pandemie, aber "die Corona-Krise ist so etwas wie ein Brandbeschleuniger gewesen", sagt Kirchmair. Das Schließen der Geschäfte und Läden in vielen Teilen der Erde habe zu einer verminderten Investitionstätigkeit im Ladenbau geführt, der stationäre Einzelhandel sei rückläufig, auch wenn die Auftragsbücher noch gefüllt seien. "2018 war noch ein gutes Jahr im Ladenbau. 2019 hingegen ein sehr Schlechtes, sodass 2020 ein Jahr der Bewährung für uns sein sollte", verrät Kirchmair.

Eine wirtschaftliche und nachhaltig wettbewerbsfähige Fertigung von Möbeln für den Einzelhandel sei am bisherigen Standort in Neidenstein perspektivisch nicht mehr möglich, trotz Optimierungsbemühungen in den letzten Jahren. Die Corona-Krise habe zusätzlich die Rahmenbedingungen erschwert und einen Wirtschaftseinbruch ausgelöst, der den Druck erhöht habe und "uns zur Anpassung der Kapazitäten zwingt", sagt Kirchmair weiter. "Als Unternehmer fiel dann die Wahl auf die Schwesterfirma in Tschechien, die nicht nur günstiger produziert, sondern zusätzlich den Produktionsbereich Metall anbietet." Eine Blütezeit mit hohen Wachstumsraten, wie in den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends, sei "in einem hart umkämpften Markt und durch die zu erwartenden Nachfrageeinbrüche in Europa" kaum noch vorstellbar. "umdasch The Store Makers" setze mit diesen Entscheidungen, wie beispielsweise mit der Konzentration der Produktion an einem Standort in Europa, auch die Weiterentwicklung in Richtung Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen fort. Mittlerweile entfalle bereits mehr als ein Drittel des Umsatzes auf digitale Leistungen oder Beratungen.

"Bei der Schließung denke ich gar nicht an die Gewerbesteuer", sagt Gobernatz. "Viel mehr an die entlassenen Arbeitnehmer und auch an die Nahversorger im Ort, wo die Umdasch-Mitarbeiter regelmäßig einkehrten." Fakt ist: Die Schließung wird sich auf vieles im kleinen Burgdorf auswirken.