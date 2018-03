Im 1800-Seelen-Dorf Neidenstein fehlt es weiter an Geld in der Haushaltskasse, so dass 2018 nur die wichtigsten Maßnahmen durchgeführt werden können. Die kosten immerhin 650 000 Euro. Foto: Berthold Jürriens

Neidenstein. (bju) So ganz deutlich wurde nicht, warum der Haushaltsplan 2018 mit einem Edgar-Wallace-Krimi zu vergleichen ist, wie es Bürgermeister Frank Gobernatz auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats tat. Ob es wirklich an der Spannungskurve liegt, die vor allem im Verwaltungshaushalt ausgemacht wird, und bei dem die Gremiumsmitglieder erwartungsvoll am Ende auf die Zuführungsrate schauen, wie auf die Auflösung eines Kriminalfalls? Immerhin erfuhr man, dass der Neidensteiner Ortschef die Liebe zu den nostalgischen Krimis mit Konrad Adenauer teilt. Das war es aber auch schon mit dem unterhaltsamen Teil der Haushaltsrede des Gemeindeoberhaupts, das dann die nüchternen Zahlen "zu dem schwierigen Etat" sprechen ließ.

Mit mehr als 5,2 Millionen Euro liege das Planvolumen in der gleichen Größenordnung wie im letzten Jahr. "4,3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 923.000 Euro im Vermögenshaushalt wurden bei den Ausgaben und Einnahmen festgesetzt." Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt zwar 228.000 Euro, "diese reicht aber nicht für unsere Maßnahmen und für die Tilgungsleistungen aus", so Gobernatz.

Aus diesem Grund werden 179.000 Euro aus den Rücklagen genommen, und ein Kredit in Höhe von 360.000 Euro sei ebenfalls notwendig. Dies wurde auch beim Blick auf die bevorstehenden drei großen Maßnahmen deutlich, die alleine mit 675.000 Euro zu Buche schlagen. Neben der umfangreichen Sanierung der Stützmauer im Kirchgraben inklusive Zufahrtsweg zur evangelischen Kirche mit Geländer (260.000 Euro) und dem neuen Dorfplatz in der Bergstraße 20 (215.000 Euro) wird in diesem Jahr der zweite Abschnitt der Kanalsanierungen in der Gartenstraße, der Mergelgrube und der Allee fällig (200.000 Euro).

"Unsere Visionen müssen leider zurücktreten, aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben", vermittelte der Verwaltungschef etwas Zuversicht. Man sei genau wie bisher vom Land abhängig und könne nur in kleinen Schritten vorangehen. "Fördergelder gibt es für die Mauersanierung in Höhe von 195.500 Euro. Der Dorfplatz wird aufgrund seiner geringen Größe mit rund 89.000 Euro vom laufenden Landessanierungsprogramm bezuschusst."

Hinzu kommen weitere Kosten für Anschaffungen der Feuerwehr, des Bauhofs, der Burgdorfschule, dem Kindergarten oder Gelder für den Breitbandausbau und für die Zweckverbände. "Dennoch denke ich, dass in unserem lebens- und liebenswerten Neidenstein auch in diesem Jahr wieder ein Schritt nach vorne gemacht wird", schloss der Bürgermeister seine Haushaltsrede. Im März soll der Haushalt nach weiteren Beratungen im Gemeinderat dann verabschiedet werden.