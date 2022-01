Neidenstein. (bju) Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, sogenannte Asoziale und Zeugen Jehovas: Sie alle fielen der grausamen NS-Vernichtungspolitik zum Opfer, wurden von den Nazis systematisch verfolgt, gequält und ermordet. Seit 1996 wird am 27. Januar in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. 2005 machten die Vereinigten Nationen den Tag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Es ist der Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz 1945. An vielen Orten in Baden-Württemberg wurde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Im Burgdorf stellten der Vorsitzende des Vereins "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein", Peter-Paul Ophey, der Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte (CDU) und Bürgermeister Frank Gobernatz einen Kranz zum Gedenken an die Millionen Opfer des Holocaust auf.

In einer Schweigeminute und dem gemeinsamen Vater unser gedachten sie den Opfern. "Man bleibt fassungslos in Anbetracht dieses Grauens. Immer und immer wieder", sagte Schütte. Symbolisch entzündeten sie sechs Kerzen vor dem ehemaligen jüdischen Gotteshaus, das früher eine der größten Landsynagogen Badens war. "Aufgrund von Corona haben wir uns im Verein für diese kleinere Gedenkfeier entschieden", sagte Ophey. In einem kurzen Gespräch berichtete der frühere Neidensteiner Landarzt, dass in seiner Schulzeit bis zum Abitur 1956 die NS-Zeit ein Tabuthema gewesen sei. "Aufgrund dessen, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, sind diese Gedenktage umso wichtiger geworden", meinte Schütte. Er glaubt, dass die persönliche Erforschung von Opfer-Biografien von Schülerinnen und Schülern immer mehr in den Vordergrund tritt. "Im eigenen Ort auf Spurensuche zu gehen, den Opfern Namen zu geben und über das frühere gemeinsame friedvolle Zusammenleben Geschichten zu entdecken, das ist ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungsarbeit."

Für Gobernatz seien deswegen gerade Vereine wie die "Fördergemeinschaft" ein wichtiger Bestandteil dieser Bildungs- und Gedenkarbeit. Ein Beispiel für diese vorbildliche Arbeit sei auch die Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" von der Realschule Waibstadt, die im Burgdorf bei der Stolpersteinverlegung im Jahr 2010 aktiv mit dabei war und die Steine regelmäßig reinigen.