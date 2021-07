Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Im Juni 2019 stimmte der damalige Gemeinderat dem Antrag auf Bau einer Tagespflege auf dem ehemaligen Stadthallenareal zwischen dem Netto-Einkaufsmarkt und dem ehemaligen "Treff 3000" in der Von-Hindenburg-Straße zu. Zwei Jahre später ist bereits "Leben in der Bude", wie die RNZ beim Besuch feststellen durfte. Die stellvertretende Pflegedienstleitung und Leitung der Tagespflege, Silja Vanek, und ihre Kollegen zeigen stolz die von den Tagesgästen selbst gebastelte Fenster- und Tischdekoration. "Den Tag in guten Händen und abends in den eigenen vier Wänden", lautet das Motto, mit dem die Tagespflege wirbt.

"Für uns ist ein wertschätzender Umgang miteinander, Menschlichkeit und Fürsorge sehr wichtig", erzählt Vanek. Für die Leiterin kommt es darauf an, die individuellen Gewohnheiten der Senioren zu respektieren und allen auf Augenhöhe zu begegnen – auch und vor allem den Demenzkranken. "Bei uns sollen die Gäste unbeschwerte Stunden in Gesellschaft anderer Menschen erleben."

Dem stimmt Julia Bitza zu, Geschäftsführerin der Kirchlichen Sozialstation Flinsbach. Der Verein, der seit vielen Jahren als ambulanter Pflegedienst im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt pflege- und hilfsbedürftige Menschen in ihrer gewohnten Umgebung versorgt, habe mit der Tagespflege mit dem Namen "Brunnenregion" sein Angebot "sinnvoll und zukunftsorientiert" erweitert. Seit Mitte Mai bietet die Tagespflege Abwechslung für Pflegebedürftige und Entlastung für deren Angehörige. "Wir möchten unseren Gästen solange wie möglich das Verbleiben im eigenen Zuhause ermöglichen und durch gezielte Aktivitäten und Therapien die Vitalität erhalten", sagt Bitza, die sich für den Herbst noch einen Tag der offenen Tür wünscht. "Corona hat uns da natürlich ausgebremst."

14 Monate dauerte die Bauzeit des 1,5-Millionen-Euro-Projekts, das vom Verein finanziert wurde und dessen Raumgestaltung mit Terrasse gleich ins Auge fällt. "Platz haben wir für 22 Tagesgäste, die montags bis freitags, von 8 bis 16.30 Uhr, flexibel betreut werden können. Dazu gehören auch Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee." Noch sei man nicht ausgelastet, doch Vanek ist aufgrund der Corona-Pandemie zufrieden mit der Anzahl der Gäste.

Mitte Mai wurden die ersten Gäste in der Von-Hindenburg-Straße empfangen. Foto: Berthold Jürriens

Diese sind zu diesem Zeitpunkt im Aufenthaltsraum, in dem gerade die wichtigsten Zeitungsnachrichten vorgelesen und von den Gästen kommentiert werden. Gegenüber befindet sich der "Salon", so möchte man den mit Ohrensesseln ausgestatteten Raum fast bezeichnen. Namen von Gemüse- und Obstsorten sind dort auf einer Tafel zu lesen. "Damit wird das Gedächtnis trainiert", ergänzt Vanek. Auch Gesellschaftsspiele, gemeinsames Singen, Basteln, Bewegungsübungen oder ein Ruheraum gehören zum Angebot. Ebenfalls gibt es einen rollstuhlgerechten Fahrdienst. Ein Gast kommt sogar mit dem Bus.

Glücklich ist das Team über die Entscheidung, eine Schwebe-Liege gekauft zu haben. Dabei handelt es sich um eine gepolsterte Liege auf einer Art Wanne. Diese wird sanft nach oben gefahren, während die Liege im 36 Grad warmen Wasser versinkt. "Das trockene ,Floaten‘ darf jeder Gast genießen. Die Schwebe-Liege wird zur mentalen und körperlichen Entspannung, als Prävention bei Demenzerkrankungen sowie zur Lockerung der Muskulatur eingesetzt", erläutert Bitza.

Die Geschäftsführerin weist auch auf einen Defibrillator hin, der zu den Öffnungszeiten auch allen anderen in Notfällen zur Verfügung steht. "Die Einfahrt und das Außengelände, die beide der Stadt gehören, werden noch entsprechend gestaltet. Auch muss unser Logo noch an das Gebäude", sagt Bitza, die sich vor allem bei ihren Mitarbeiterinnen bedankt. "In einer extrem schwierigen Zeit diese Tagespflege aufzubauen und die ambulante Pflege für rund 500 Klienten aufrecht zu erhalten, zeugt von einem tollen Team."