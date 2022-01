Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. "Wir sind nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon", zitierte Hermann Katzenstein den Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer und richtete sich mit diesen Worten an die anwesenden Schülerinnen und Schüler des örtlichen Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums und der Realschule Waibstadt.

Der Grund für das Treffen vor dem Haus der Waibstadter Straße 15 war 2017 im Asphalt eingelassen worden. Es handelt sich dabei um die beiden Stolpersteine für Dr. Georg und Marie Hamburger, die hier ihren letzten Wohnsitz hatten. Die Inschrift ist aber kaum noch lesbar. "Wir reinigen die Stolpersteine regelmäßig, denn durch die Witterung, gerade in der kalten Jahreszeit, laufen sie nach einiger Zeit schwarz an", erklärt Marion Guttman, die seit vielen Jahren die Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" der Realschule leitet. Aus dieser Projektarbeit ging 2009 der Waibstadter Verein "Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau" hervor, der seitdem Erinnerungsarbeit für jüdische Schicksale im nördlichen Kraichgau leistet. Unter anderem auch durch die Verlegungen der Stolpersteine in Neidenstein, Waibstadt und Neckarbischofsheim, bei denen immer Wert auf die Zusammenarbeit mit Jugendlichen und örtlichen Vereinen gelegt wird.

Dabei sollen sich die Schüler auf biografische Spurensuche begeben, um den "Opfern einen Namen" zu geben. In den Gemeinden und Städten, in denen Stolpersteine zu finden sind, gehören sie längst zur Alltagskultur und sind auf Schritt und Tritt sichtbar. Laut Angaben des Initiators und Künstlers Gunter Demnig wurden bisher rund 89.000 Steine in 27 Ländern Europas verlegt. Die Informationen auf den Steinen seien dabei ganz bewusst auf die Kerndaten reduziert, auch um selbst die Lebensgeschichte der Opfer zu erforschen.

Damit die Namen und Erinnerung nicht verblassen, wurden die Stolpersteine gereinigt. Foto: Berthold Jürriens

In "Bischesse" war und ist vor allem Walter Zeller die treibende Kraft bei der Recherche von Biografien der ehemaligen jüdischen Mitbewohner. Der Heimatforscher und Stadtrat hat an diesem Tag für die Jugendlichen ein vierseitiges Dokument über das Leben von Dr. Hamburger vorbereitet, auf dem unter anderem ein Ölgemälde den damals beliebten Bezirksspitalarzt zeigt. Einen der Stolpersteine des Ehepaares Hamburger hatte der Grüne-Landtagsabgeordnete Katzenstein 2017 gestiftet, der sich seitdem auch für die Reinigung engagiert und diese Art der Erinnerungskultur besonders sinnvoll findet. "Es sind die Geschichten um die Personen, die hier unter uns gelebt haben, die die Opfer und ihre Namen lebendig erhalten. Es waren Nachbarn, Freunde oder Bekannte, die aktiv am Dorfleben teilnahmen." Für Katzenstein ist es ein Unterschied, ob man abstrakt von vielen Millionen oft anonymen Ermordeten spreche, oder ob man den Opfern sichtbar einen Namen gibt.

Jeselsohn, Franck, Kahn, Oppenheimer, Wolff oder Katzengold – sie alle hatten bis zur Machtergreifung der Nazis ein hohes Ansehen in Neckarbischofsheim genossen, wie Zeller zu berichten weiß. Er selbst findet es "großartig", dass Katzenstein regelmäßig vor Ort ist, um bei der Reinigung der Gedenksteine aktiv mitzuwirken. In Neckarbischofsheim, das früher sogar Sitz des Bezirksrabbiners war, hat der Gemeinderat vor Kurzem der Verlegung von 15 weiteren Stolpersteinen zugestimmt. "Die Abfrage der Hauseigentümer läuft dafür noch", informierte Zeller. Katzenstein, der "dieses Projekt vorantreiben möchte", hat bereits die Finanzierung eines weiteren Stolpersteins zugesagt.

In den nächsten Wochen werden auch die Stolpersteine in Neidenstein und Waibstadt von der Projektgruppe der Realschule gereinigt, kündigt Guttman an. "Wir sehen diese Aktion im Rahmen des Holocaust-Gedenktags, der am 27. Januar an die über sechs Millionen Juden und die vielen anderen Opfer, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet wurden, erinnert", sagte Guttman.

Übrigens sind auch im Burgdorf weitere Stolpersteine geplant. Dafür kooperieren die Vereine "Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau", die "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein" und die Projektgruppe der Realschule.