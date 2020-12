Gibt es in Neckarbischofsheim und den beiden Teilorten kurz nach Weihnachten 2021 – an Silvester – ein „Glasfaser-Feuerwerk“, so wie die beleuchteten Internetkabel auf dem Bild aussehen? Arno Maruszczyk von der BBV hat es im Gemeinderat versprochen. Symbolfoto: Getty

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Arno Maruszczyk kommt viel rum: Als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Glasfaser-Anbieters BBV ist er im ganzen Land unterwegs, aber jetzt war er schon zwei Mal im Kraichgau als Gast bei Gemeinderatssitzungen. Nach seinem Sachstandsbericht über den Ausbau in Epfenbach, bei dem er Schelte von verärgerten Bürgern bekam (wir haben berichtet), stand jetzt der Gang nach Neckarbischofsheim an. Auch hier musste sich Maruszczyk den Fragen der Gemeinderäte stellen.

Bekanntlich hat sich die Versorgung der Region mit schnellem Internet verzögert, bei fast keiner Gemeinde ist die BBV im Zeitplan. Gründe sind die Corona-Pandemie, die nicht reibungslos funktionierende Übergabe mit dem Zweckverband "Fibernet", der in manchen Orten schon Infrastruktur wie Leerrohre oder den "Backbone", also die "Hauptleitung", an die dann weitere Kabel angeschlossen werden, verlegt hatte. Und letztendlich trägt wohl auch die Trennung der BBV von ihrem Tiefbauunternehmen "Telsita", das die Arbeiten erledigen sollte, zum Ärger der Bürger bei.

"Es wird ja viel über die BBV geredet, jetzt ist mal Zeit, dass wir mit der BBV reden", stellte Bürgermeister Thomas Seidelmann dann auch Maruszczyk dem Gremium und den zahlreichen Zuhörern vor. Der Bürgermeister stellte voran, dass es jetzt keinen "Schuldverschiebebahnhof" geben solle, sondern dass man Informationen bekomme. "Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen", antwortete Maruszczyk: "Die Situation ist mit Sicherheit nicht schön gewesen." Denn eigentlich hätte der Ausbau in Neckarbischofsheim nach den BBV-Planungen schon Anfang 2020 beginnen sollen und man befände sich jetzt im Endspurt oder wäre schon fertig. Aber, sagte Maruszczyk. "Es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt", und räumte "einige Versäumnisse der BBV" ein, die er aber nicht näher erklärte. Zudem habe es die schon erwähnten Probleme mit dem Tiefbauer gegeben, weshalb man ab Januar einen neuen hätte und plane, in den anderen Kommunen, die noch vor Neckarbischofsheim an der Reihe sind, weiterzuarbeiten. "Spätestens im Sommer", beziehungsweise im dritten Quartal, wolle man dann in Neckarbischofsheim beginnen. "So ist der Plan."

Gemeinderat Michael Krieger (FW/SPD/UW) startete dann die Fragerunde und erkundigte sich, wie es mit den Ortsteilen Helmhof und Untergimpern aussehe. Man versuche, "je nach Mannschaften", die man habe, parallel auch in den Ortsteilen auszubauen, das hänge jedoch vom "Backbone" ab, antwortete Maruszczyk. Hans Peter Jelineks (FW/SPD/UW) Frage, wo man denn anfangen wolle, konnte Maruszczyk nicht beantworten, es sei entscheidend, wo die Übergabepunkte lägen. "Sie sehen, wenn’s so weit ist." Maruszczyk konnte auch Janick Zeier (Aktive Liste) beruhigen, der sich nochmal nach den verfügbaren Arbeitskräften für den Tiefbau erkundigte. Man sei Dank des neuen Investors "Infracapital" finanziell "fester aufgestellt", weshalb mehr Unternehmen als zuvor auf die BBV zukämen. Derzeit spreche man mit zwölf Firmen, von denen sechs in die engere Auswahl gekommen seien. Die Kapazitäten seien dann "etwa vier Mal mehr". Und man müsse auch sagen "die Litauer haben schlecht gebaut", befand Maruszczyk.

"Unter normalen Umständen" will die BBV die Arbeiten in Neckarbischofsheim im Herbst 2021 beendet haben, insgesamt benötige man etwa zwölf Wochen für die Kernstadt plus Teilorte. "Wir wollten hier schon längst fertig sein", gab Maruszczyk zu. "Wir müssen fertig werden, das ist der Druck", sagte er im Hinblick auf die geplanten Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis, die nach dem Ausbau im sogenannten Cluster Sinsheim anstehen. Es gehe auch schneller, wenn keine Infrastruktur da sei, spielte er auf die Probleme mit dem Zweckverband an.

Darauf fragte Seidelmann, der ob der Zeitangabe "einen kleinen Hörsturz gehabt" hatte, fast ungläubig nach: "Also habe ich ein Geschenk für meine Kinder?", wobei er auf schnelles Internet an Weihnachten 2021 anspielte. "Der Wunsch wird mit Sicherheit erfüllt werden", antwortete Maruszczyk.