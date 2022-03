Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Schon in der Nacht vor der Veranstaltung leuchtete in Neonfarben das Friedenssymbol mit dem englischen Wort für Freiheit, "Freedom", im Schlosspark. Es war gleichzeitig die Markierung für das geplante Drohnenbild von Klaus Rohm zum Flashmob, das einige Stunden später mit rund 150 Menschen aufgenommen wurde und trotz technischer Probleme einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Es hatte sich herausgestellt, dass die Kamera beim ersten Flug nichts aufgezeichnet hatte. "Dann bin ich noch mal geflogen, aber leider waren da nicht mehr so viele Menschen drauf", erklärte Rohm. Das Bild soll nun vor allem über die Sozialen Medien verbreitet werden, um sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch zu zeigen. Zehntausende Menschen demonstrieren derzeit in vielen Städten in Deutschland angesichts des Krieges in der Ukraine für Frieden. Auf zahlreichen Kundgebungen und Demonstrationen zeigten und zeigen sie ihre Solidarität mit dem schwer umkämpften Land. "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine", so las man es auch bei der Veranstaltung "Benefiz-Ukraine" vor der Festscheune, zu der die Stadt, der Bürger- und Gewerbeverein Pro Neckarbischofsheim, die Kasinogesellschaft 1835-2.0 sowie der Heimatverein eingeladen hatte.

Es wurden Lieder der Friedensbewegung gesungen und bunte Bändchen geschwungen. Foto: privat

"Doch finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit", sang Liedermacher Bernhard Lorenz die Zeile von Hannes Wader aus dessen Anti-Kriegslied "Es ist an der Zeit". "Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite", sagte eine ältere Dame, für die der Besuch der Veranstaltung selbstverständlich war. Auch Johannes Roß, Lehrer am örtlichen Gymnasium und Projektleiter der AG mit dem Namen "courAGe", die sich zum Ziel gesetzt hat, das Motto des bundesweiten Netzwerks "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" mit Leben zu füllen, war mit einer Handvoll Schülerinnen und Schülern vor Ort. Auch er lobte die Veranstaltung und die vielen Hilfsaktionen in der Brunnenregion. "Das ist einfach toll, dass alle zusammenstehen."

Mitorganisator Klaus Proissl hatte sich in einer kurzen Begrüßung bei allen bedankt, die in so kurzer Zeit "das alles auf die Beine gestellt haben". Bei strahlendem Sonnenschein konnte man Fahnen, Friedenssymbole und Plakate entdecken, die alle die gleiche Botschaft hatten: "Stoppt den Krieg". Friedenstauben auf blau-gelbem Untergrund, die den Flaggenfarben der Ukraine entsprachen, "Imagine Peace" oder "Pulli statt Putin – Weniger Öl ist mehr Frieden" waren auf Plakaten zu sehen. Die Kirchenvertreterinnen kamen ebenfalls zu Wort und sprachen ein gemeinsames Vaterunser.

In den Ansprachen der Organisatoren kam immer wieder deutlich der wichtige Zusammenhalt zum Ausdruck. "Nur gemeinsam sind wir stark", sagte Esther Neudel. Aber auch auf die weiteren Herausforderungen wie die bevorstehende Aufnahme von geflüchteten Menschen wiesen die Sprecher hin.

Aileen Gläser informierte, dass der Erlös der "Ukraine-Benefiz"-Veranstaltung zur Hälfte an "Ärzte ohne Grenzen" geht. Die andere Hälfte erhält die Ukraine-Hilfe Sinsheim. Die Bäckerei Ernst hatte Berliner mit blau-gelbem Zuckerguss gebacken, die als "Ukrainer" viele dankbare Abnehmer fanden.

Am Infostand konnten sich die interessierten Besucher über Möglichkeiten der Hilfe informieren und Kontaktdaten erhalten. Sänger Lorenz hatte eine Auswahl an Friedenslieder mitgebracht, und so erklangen von "Imagine" über "Weißt du, wo die Blumen sind" bis hin zu "Die Gedanken sind frei" bekannte Lieder der Friedensbewegung, die zum Teil mitgesungen wurden. "Ich hätte gerne auf dieses Programm zu einem solchen Anlass verzichtet", sagte Lorenz, der aber bei der Anfrage sofort zugesagt hatte. "Das geht uns alle an."

Auch nach Ende des Flashmobs blieben noch viele Menschen bei der Festscheune, um Gedanken auszutauschen und in diesen Zeiten gemeinsam Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten.