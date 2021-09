Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Im Kinofilm "Space Cowboys" geht für vier ältere Herren, Pioniere der Raumfahrttechnik, ein Traum in Erfüllung, als sie doch noch ins All fliegen dürfen. So weit soll es für Helmut Beck (Sinsheim), Hans-Wolfgang Riedel (Waibstadt) und Hans-Joachim Vogt (Neckarbischofsheim) gar nicht gehen. Ihnen würde schon eine verkehrstüchtige Bahnschiene mit entsprechenden Gleisfahrzeugen genügen. Und das Ziel wären nicht die unendlichen Weiten, sondern Hüffenhardt und Babstadt.

Aber diesem Traum möchte das hartnäckige Trio jetzt auf besondere Art und Weise Nachdruck verleihen. Als langjährige Unterstützer und Kenner des öffentlichen Nahverkehrs in der Region haben die drei "Bürgermeister a. D." dazu ein Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann aufgesetzt. Sie möchten die Reaktivierung der Bahnlinie der Krebsbachtalbahn vom Bahnhof Neckarbischofsheim-Nord bis nach Hüffenhardt und eine "Querspange" von Obergimpern bis Babstadt zur Elsenztalbahn.

Und sie betonen: "Wir erwarten einen offenen und ehrlichen Umgang mit unserem Anliegen." Denn die bisherige "Behandlung einer Wiederbelebung der Bahnstrecke erweckt den Eindruck, dass eine Reaktivierung seitens des Verkehrsministeriums nicht ernsthaft und mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wird". So ist es in dem Brief der drei Herren zu lesen, der der RNZ vorliegt, und in dem kein Blatt vor dem Mund genommen wird: "Auch haben wir zunehmend den Eindruck, dass unsere Bemühungen von den verantwortlichen Stellen eher als lästig und störend empfunden werden", heißt es weiter.

Die im Jahr 1902 in Betrieb genommene Strecke, die 2009 quasi stillgelegt wurde und seitdem nur noch für den "eingeschränkten Betrieb im Freizeitverkehr" zur Verfügung steht, ist immer wieder Thema. Bereits 2005 forderte die Landtagsfraktion der Grünen den Erhalt dieses Teilabschnitts von Neckarbischofsheim-Nord bis Obergimpern mit anschließendem Lückenschluss zwischen Obergimpern und Bad Rappenau und berief sich auf ein Papier aus dem Jahr 2000. Doch weder dieses Konzept noch der versuchsweise eingesetzte Personenverkehr bei der Schülerbeförderung im Jahr 2015 stießen auf Gegenliebe. Auch weil von verantwortlicher Stelle immer wieder auf viele notwendige Abstimmungen hingewiesen wurde und wird, denn diese Bahn verläuft durch drei Landkreise und den Zuständigkeitsbereich von zwei Regierungspräsidien.

Im November 2020 hatte eine vom Landesministerium veröffentlichte Potenzialanalyse zur Reaktivierung von Schienenstrecken dem circa 17 Kilometer langen Abschnitt ein "mittleres Nachfragepotenzial" und somit nur die drittbeste Kategorie bescheinigt. Der Bewertung liegt dabei ein Fahrgastaufkommen von 500 bis 750 Fahrgästen je Schultag zu Grunde. Bekanntlich laufen auch hier seit einigen Jahren Planungen, bei denen verschiedene Varianten in Hinsicht auf das Nachfragepotenzial und damit verbundene Kosten untersucht werden.

Doch für die drei ehemaligen Verwaltungschefs ist keinerlei Fortschritt erkennbar, obwohl die Reaktivierung im Sinne des Ministers sein müsse. "Verkehre weg von der Straße und – wo immer möglich – auf die Schiene verlagern", höre man immer wieder aus dem Verkehrsministerium. Im Schreiben ist auch von Verlust von Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung die Rede und von Verständnislosigkeit auf Seiten der Kommunalpolitik für diese "offensichtliche Hinhaltetaktik". Minister Hermann sprach bei der damaligen "Reaktivierungsoffensive" im Jahr 2020 von einem wichtigen Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz. Auch der ländliche Raum sollte dadurch wieder stärker an die Schiene angebunden werden.

"Hier bei uns wäre der ländliche Raum der Verlierer", glaubt Beck, der sich klare Worte aus dem Ministerium wünscht. Vogt, Vorsitzender des Fördervereins Krebsbachtalbahn, kritisiert genau wie seine zwei Mitstreiter die "hinhaltende" und "falsche" Vorgehensweise. Das wird im Schreiben erläutert, "denn diese Vorgehensweise geht von einer falschen Prämisse aus, dass vor einer abschließenden Entscheidung die zu erwartende Beförderungszahl ermittelt werden soll. Würde diese sogenannte ,standardisierte Bewertung‘ generell strikt angewandt, dann wäre eine große Zahl von ÖPNV-Vorhaben nie realisiert worden." Sinsheims ehemaliger Erster Bürgermeister Beck erinnert in diesem Zusammenhang an den Stadtbusverkehr Sinsheim. "Aus dem Stand heraus und ganz ohne vorherige Bedarfsprüfung ist der Stadtbusverkehr eine Erfolgsgeschichte geworden."

Dass für die gewünschte Reaktivierung "immer neue Bedarfsprüfungen über das zu erwartende Nachfragepotenzial gefordert werden", ärgert das Trio. Diese Kosten-Nutzen-Analysen seien angeblich bereits in Auftrag gegeben worden, aber selbst die Landtagsabgeordneten Hermann Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU) haben laut des Schreibens keine näheren Kenntnisse darüber. "Wir bitten eindringlich um eine verbindliche Information darüber, ob eine Realisierung der Wiederaufnahme eines Regelbetriebs auf der Krebsbachtalbahn mit Anbindung der besagten Querspange ihrerseits ernsthaft in Erwägung gezogen wird", heißt es abschließend mit der Hoffnung auf eine "ungeschminkte Stellungnahme".