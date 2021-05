Neckarbischofsheim. (fro) Das wohl ungewöhnlichste Fundstück der Stadtgeschichte wartet im Rathaus auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin: eine Hellebarde. Die mittelalterliche Waffe wurde von einer Familie im Schlosspark gefunden. Wenn der Besitzer beweisen kann, dass die Waffe ihm gehört, kann er sie im Rathaus abholen.

Bürgermeister Thomas Seidelmann hatte die Hellebarde zunächst in seinem Büro abgestellt. Jetzt hat sie aber zunächst im Rittersaal des Alten Schlosses, wenige Meter von ihrem Fundort im Gebüsch entfernt, einen passenderen Platz gefunden – neben einer Ritterrüstung. Normalerweise trauen Seidelmann und seine Kolleginnen und Kollegen vom Standesamt hier verliebte Paare. "Da freuen sich die Kinder", wenn sie die Hieb- und Stichwaffe sehen, meint der Bürgermeister. Woher das Stück kommt oder wie es in den Schlosspark gekommen ist, ist dem Bürgermeister ein Rätsel.

Die Hellebarde gehört zu den Stangenwaffen. Mit ihr kann sowohl gestochen als auch geschlagen werden, erkennbar am Axt-ähnlichen Teil der Klinge. Dieser heißt "Barte". Sie wurde hauptsächlich vom 14. bis 16. Jahrhundert von Schweizern und deutschen Landsknechten verwendet und eignete sich besonders gut dazu, berittene Soldaten zu stoppen: Hierzu wurde die gebogene Klinge auf der entgegengesetzten Seite der Axt – der sogenannte Haken oder Schlagdorn – in die ungepanzerte hintere Seite der Pferdebeine gerissen. Dieses Reißen war ein weiterer Vorteil im Kampf: Verfehlte der Angreifer den Gegner mit seinem Stoß, konnte er mit dem Haken beim Zurückziehen der Hellebarde die Rückseite des Körpers treffen oder den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen.

Später wurde die Waffe dann eher zu repräsentativen Zwecken eingesetzt. Heute tragen beispielsweise Soldaten der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan eine Hellebarde.

Für all das eignet sich das Neckarbischofsheimer Exemplar vermutlich nicht: Die Klingen sind stumpf, die Stange erinnert eher an einen Besenstiel. Vermutlich ist die Waffe also eher eine Requisite oder wurde für mittelalterliche Rollenspiele benutzt.