Von Christiane Barth

Neckarbischofsheim. Ein dauerhaftes Problem im Verwaltungshaushalt? Diese Befürchtung brachte Cornelia Umhau dem Gemeinderatsgremium vor. Die Bürgervertreterin hakte nach, ob der kommunale Haushalt die Investition in einen weiteren Bauhofmitarbeiter verkraften könne und mahnte an, vielmehr Kosten zu reduzieren anstatt neue zu generieren. Der Haushaltsplanentwurf 2019 lag auf dem Tisch und sieht ab Mitte des Jahres eine neue Stelle vor, zunächst nur theoretisch.

Acht Kräfte beschäftigt die Stadt momentan im Bauhof. Gemeinderätin Cornelia Umhau gab zu bedenken: Ein Hausmeister sei erst im vergangenen Jahr eingestellt worden, um den Bauhof zu entlasten und um Kapazitäten frei zu machen. Ihre Befürchtung: Der Haushalt werde durch die Schaffung einer neuen Stelle für den Bauhof dauerhaft belastet. Julia Weide vom Haupt- und Ordnungsamt präzisierte: Schwerpunkt des Hausmeisters sei vor allem, die Verwaltung zu entlasten und die Wohnungen für die Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünfte in Schuss zu halten. Lediglich ein geringer Teil seiner Arbeit sei dafür vorgesehen, den Bauhof zu unterstützen. Kleinere Reparaturen etwa könne der Hausmeister vornehmen, "größere Sachen" wie etwa Umzugsmaßnahmen oder Umräumen der Möbel im Gymnasium seien Arbeiten, mit denen "der Bauhof ziemlich belastet ist", berichtete Julia Weide.

Zunächst müsse man abwarten, zu welchem Ergebnis die Gemeindeprüfungsanstalt komme. Falls die Untersuchung positiv beschieden werde, "haben wir zumindest in diesem Haushaltsjahr schon die Situation im Plan geschaffen, dass wir diese Stelle so schnell wie möglich besetzen können, ohne im Gemeinderat nochmals den Haushaltsplan ändern zu müssen".

Haupt- und Bauamtsleiter Jürgen Böhm gab darüber hinaus zu bedenken, dass das neu beschlossene Baugebiet "Unter dem Linsenkuchen" zusätzlichen Pflegebedarf mit sich bringe. Bauhofleiter Tobias Höllmüller dazu auf RNZ-Anfrage: "Es werden dort 52 Obstbäume gepflanzt, die gepflegt werden müssen." Mit Sportplatz- und Grünpflege, Spielplatzkontrolle, Winterdienst, Instandhaltung der Friedhöfe in allen drei Ortsteilen sei man ausgelastet. "Wir arbeiten so effizient wie möglich", sagte Höllmüller.

Der Vorschlag der Rätin Cornelia Umhau, Arbeitsbelastungsspitzen mit externen Subunternehmern oder "Automatisierungen durch Maschinen" abzudecken, stieß bei Jürgen Böhm auf wenig Zustimmung: Es handle sich häufig um Arbeiten, "die fallen morgens an und sollen mittags erledigt sein. Das funktioniert mit Fremdunternehmen nicht."

"Der Bauhof arbeitet seit Jahren an der Kapazitätsgrenze", gab Tanja Grether zu bedenken. Die Bürgermeisterin relativierte außerdem: Die Kosten für einen weiteren Mitarbeiter, der die acht Bauhofkräfte unterstützen solle, habe man "vorsichtshalber mal in den Haushaltsplan eingestellt", um handlungsfähig zu sein. Die Notwendigkeit dieser Stellenschaffung müsse nun von der Gemeindeprüfungsanstalt zunächst auf Herz und Nieren abgeklopft werden und - bei positivem Bescheid - vom Gemeinderat erneut gutgeheißen werden.

Norbert Benz gab zu bedenken: "Dieses Problem, dass der Bauhof unterbesetzt ist, kennen wir schon seit Jahren. Dass wir da Abhilfe schaffen müssen, ebenfalls." Die Friedhofspflege komme derzeit schon zu kurz, bedauerte Benz. "Ich werfe dem Bauhof nichts vor und bin dafür, dass wir einen weiteren Mann einstellen, damit wir da wieder ,Luft’ bekommen." Auch wünschte sich Benz, dass wieder Zeit für Arbeiten ermöglicht werde, "die seit Jahren nicht mehr gemacht worden sind".

Dem klammen Haushalt geschuldet ist auch der Aufschub der längst fälligen Brückensanierung in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße, ebenso wie die Sanierung des gesamten Straßenzuges. "Dazu reicht das Geld nicht", machte die Bürgermeisterin deutlich. "Das wären ja mehrere Hunderttausend Euro."

Straße wie Brücke sollen jedoch in "absehbarer Zeit" saniert werden, so Tanja Grether. Offen ist noch, ob die Friedhofstraße in Helmhof, die der Haushalt ebenfalls vorsieht, instandgesetzt werden soll. Gekoppelt ist die Maßnahme an den staatlichen Geldfluss aus dem Ausgleichstock. Ob dieser jedoch bewilligt wird, ist momentan noch fraglich.