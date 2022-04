Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Sie ist der Wanderpokal des Odenwaldklubs (OWK), Abteilung Neckarbischofsheim, und sie wird jedes Jahr immer an ein anderes Mitglied verliehen, das etwas Besonders für den Verein leistet. Und sie "könnte mal wieder restauriert werden", wie der 2. Vorsitzende des OWK, Werner Braun, mit einem Augenzwinkern ganz nebenbei erwähnt: die "Goldene Sandale".

Das Schmuckstück existiert seit dem Jahr 2003, und dass es überhaupt existiert, liegt eigentlich an einem Spaß, den sich die Mitglieder gemacht haben. Damals waren sie auf einer Wandertour in den österreichischen Bergen, im Montafon in Vorarlberg. Ein OWK-Mitglied war bei einer nicht ganz so einfachen Wanderung in seinen Sandalen unterwegs, trotz Regen und Schlamm, und absolvierte in dem ungeeigneten Schuhwerk mehr als 600 Höhenmeter. "Bist du noch ganz sauber?" haben die anderen Wanderer ihren Freund gefragt. Und am nächsten Tag trat der Wandersmann gleich wieder in Sandalen an, obwohl er seine Wanderschuhe im Rucksack dabei hatte. Das musste honoriert werden, fanden seine Kameraden, und die besondere Auszeichnung war erfunden.

Ein Mitglied "stiftete" einen alten Treter, der dann mit Goldfarbe angesprüht und auf einem Sockel montiert wurde – fertig war die "Goldene Sandale", die dem Vereinsmitglied mit dem schlechten Schuhwerk dann verliehen wurde. Seitdem wird das gute Stück auf jeder Jahreshauptversammlung vergeben, und die Namen werden auf den Sockel geschrieben. Allerdings ist aus dem Scherz ein Preis für Mitglieder geworden, die etwas Besonderes für den Verein geleistet haben. Der "Preisträger" weiß aber im Vorfeld nichts davon. Einzige Voraussetzungen sind, dass man die Sandale noch nicht erhalten hat, und man muss auch bei der Sitzung anwesend sein.

Werner Braun bildet gemeinsam mit der neuen Vorsitzenden Rosemarie Welker (links) und Herbert Lotz (rechts) das Vorstandsteam des Vereins. Foto: privat

Bei der diesjährigen Versammlung war Wolfgang Knopf der Glückliche, dem die Sandale aufgrund seiner unermüdlichen Pressearbeit zuteil wurde. Knopf schickt fast jede Woche Ankündigungen oder Wanderberichte ans Mitteilungsblatt der Brunnenregion und auch an die RNZ. Und außerdem gabs auch noch etwas Nützliches obendrein, Braun gab dem Pressereferenten zwei Packungen Kopierpapier. Denn eine weitere lieb gewonnene Tradition ist, dass es auch etwas Passendes für das Vereinsmitglied geben soll. Eine besonders fleißige Kuchenbäckerin beispielsweise bekam in der Vergangenheit zur Sandale noch ein Pfund Mehl geschenkt. "Nach wie vor ist das ein bisschen erheiternd gemeint", sagt Braun, der aber auch betont, dass aus dem Scherz eine schöne Belohnung für besondere Mitglieder geworden ist.

Anders als andere Vereine hält der OWK Neckarbischofsheim seine Mitgliederzahl recht konstant. Rund 125 Wanderfreudige zählt der Klub, und es kommen auch viele neue hinzu, weshalb man Austritte oder Verstorbene fast 100-prozentig "auffangen" kann. Das liegt laut Braun an der ständigen Präsenz im Nachrichtenblatt. Man müsse es machen "wie die Kirche", hat Braun von seinem Steuerberater gelernt, also "immer läuten". Und es liegt wohl auch an der freundlichen Aufforderung, dass Nicht-Mitglieder ebenso immer willkommen sind. Außerdem biete man ein abwechslungsreiches Programm, für jeden sei etwas dabei. Dabei ist der Verein etwa alle zwei Wochen auf irgendeiner Tour unterwegs. Zudem lassen sich die Mitglieder um die neue Vorsitzende Rosemarie Welker auch neues einfallen: Zu einer Fackelwanderung durch den Ort mit anschließender Bewirtung kamen rund 40 Leute, normalerweise kämen im Schnitt um die 20, sagt Braun, der nach fast 30 Jahren als Vorsitzender jetzt in zweiter Reihe etwas kürzer treten will.

Klar, "eher weniger Jugendliche" gibt es in dem Verein, "wenn welche kommen, die 50 sind, kann man schon froh sein", sagt der Rentner. Dafür gebe es im Klub aber auch ein paar 80-Jährige, die teilweise besser drauf seien als mancher 60-Jährige.

Zwar hat sich die Corona-Pandemie nicht auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt, allerdings musste man zahlreiche Aktionen verlegen oder absagen. "Im Verschieben sind wir groß geworden", fasst Braun die vergangenen zwei Jahre zusammen. Im Moment hätten die Leute aber einen "ganz gewaltigen Nachholbedarf", hat Braun festgestellt. Wohl auch deshalb konnte Braun auf der vergangenen Jahreshauptversammlung von "etlichen Neuzugängen" berichten – und vielleicht wird ja auch mal einem von ihnen die Ehre der "Goldenen Sandale" zuteil.