Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Ärger um die Wasserleitung: Roland Bopp wohnt in der Heidäckersiedlung zwischen Neckarbischofsheim und Helmstadt. Auf seinem Grundstück auf dem Aussiedlerhof wurde kürzlich ein Wasserrohrbruch festgestellt – so weit, so üblich. Doch jetzt soll er für den Schaden aufkommen, obwohl er der Meinung ist, dass ihm die Leitung gar nicht gehört. Sie verläuft von der Hauptleitung knapp 20 Meter bis zu seiner Zähluhr im Keller.

"Helle Aufregung" habe geherrscht, als Vertreter des Wasserzweckverbands Mühlbachgruppe vor seiner Tür standen, um ihm mitzuteilen, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Rund ein Kubikmeter ging pro Stunde verloren. Bopp selbst hatte von dem Rohrbruch nichts bemerkt, er hatte die ganze Zeit Wasser. Rund zwei Tage hätten die Arbeiter nach der Leitung gesucht. Als sie diese dann gefunden hatten, sagte man Bopp: Alles was jetzt gemacht wird, gehe auf seine Rechnung.

Unverständlich für den Neckarbischofsheimer: Er sieht es nicht ein, die Kosten für eine Leitung zu übernehmen, die ihm nicht gehöre. Seiner Meinung nach ist der Wasserversorger bis zu seinem Hausanschluss für das Netz verantwortlich – und nicht nur bis zur Grundstücksgrenze, die auf dem Hof rund 20 Meter entfernt von der Hauptleitung liegt. Bei Strom- oder Telefon- und Internetanbietern gehöre ihm die Leitung bis zu seinem Haus ja auch nicht, argumentiert Bopp.

Den Arbeitern des von der Mühlbachgruppe engagierten Tiefbauunternehmens hat Bopp gestattet, den Schaden zu reparieren. Allerdings hat er ihnen deutlich gesagt, dass er ihnen keinen Auftrag, sondern lediglich die Erlaubnis erteilt hat, auf seinem Grundstück eine neue Leitung zu verlegen. Jetzt wartet er darauf, dass der Verband eine Rechnung schreibt. Er will sie nicht bezahlen, "weil ich nicht der Auftraggeber war", sagt er.

Bopp vermutet, dass die Mühlbachgruppe ihr "marodes Netz", wie er es nennt, teilweise an ihre Kunden übertragen will, um anfallende Sanierungskosten nicht bezahlen zu müssen. "Da lässt man’s drauf ankommen – und dann wird’s dem Kunden drübergebügelt", sagt er. Im Raum stehen laut Bopp um die 6000 Euro für das neue Rohr und dessen Verlegung. "Es geht nicht um den Betrag, es geht ums Prinzip", betont er. Und er denkt an seinen Nachbarn, dessen Haus deutlich weiter weg von der Hauptleitung liegt. Der müsse laut Bopp wohl einen Kleinkredit aufnehmen, um einen möglichen Schaden zu bezahlen.

Und noch ein Ärgernis gab es laut Bopp. In der Satzung des Zweckverbands steht, dass die Wasseruhr an die Grundstücksgrenze verlegt werden kann, wenn der Hausanschluss weiter als 20 Meter von der Hauptleitung entfernt ist. Dies sei bei ihm der Fall gewesen, und der Zweckverband habe ihn zunächst auch für diese Verlegung zahlen lassen wollen. Das wären zusätzliche 2500 Euro gewesen. Doch Bopp maß selbst nach – und kam auf 19,40 Meter. Als der Zweckverband dann nochmal nachmaß, wurde Bopps Ergebnis bestätigt. Somit ist zumindest die Wasseruhr an seiner Grundstücksgrenze vom Tisch. Bopp vermutete jedoch böse Absicht der Mühlbachgruppe.

Zumindest was die Häufigkeit von Wasserrohrbrüchen wie den bei Bopp angeht, kann Michael Wilde, Vorsitzender der Mühlbachgruppe, Entwarnung geben. "Grob geschätzt", sagt er auf RNZ-Nachfrage, käme sowas im gesamten Gebiet "drei- bis fünfmal" im Jahr vor. Was Bopps Situation angeht, ist er anderer Meinung: Es handele sich um einen "relativ einfachen Fall" und ein "normales Prozedere". Grundsätzlich sei man als Zweckverband bis zum Haupthahn im Gebäude des Kunden zuständig. Allerdings seien Schäden auf dem Grundstück nach dem Erstanschluss vom Eigentümer zu tragen. So stehe es in der Satzung. Der Passus stehe schon immer darin, es sei eine Mustersatzung des Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg, die man übernommen habe. Den Vorwurf, das marode Netz "abzuschieben", weist er deshalb zurück.

"Die Lage ist, wie sie ist", sagt Wilde. Daran könne er nichts ändern. Er könne es nachvollziehen, dass ein solcher Schaden für den Kunden "sehr ärgerlich" sei, vor allem, wenn man die Kosten "nicht auf dem Schirm" habe. Vielen sei die Satzung nicht bewusst, man beschäftige sich erst damit, wenn man ein Haus baue oder einen Rohrbruch habe. "Wir haben da keinen Spielraum", sagt er.

Dass es Diskrepanzen bei der Leitungslänge auf Bopps Grundstück gab, kann Wilde erklären: Man orientiere sich an den alten Plänen, die oft einfach ungenau seien. So sei das andere Ergebnis zustande gekommen. Dass die Mühlbachgruppe die Wasseruhr an die Grundstücksgrenze verlegt, habe man 2017 in die Satzung aufgenommen. Dass dies ab 20 Metern geschieht, habe man festgelegt, um eine "klare Angabe" zu machen. Bislang war dort nur von "Überlänge" die Rede gewesen.