Neckarbischofsheim. (kel) Die Ziele sind hoch gesteckt: Geht es nach Bürgermeisterin Tanja Grether, dann wird die Stadtmitte über kurz oder lang wieder zu einem "Zentrum für Einzelhandel und Gastronomie" und prägt eine "qualitätvolle Wohnnutzung" das Quartier längs der Hauptstraße. Bis es so weit ist, "brauchen wir viel Geduld", weiß Sanierungsberaterin Marion Bürkle von der Stadtentwicklung GmbH, die die Vision zur Realität machen soll. Mit einer Auftaktveranstaltung am Mittwoch kommender Woche soll nun die Erneuerung "Stadtkern" formell gestartet werden.

Marion Bürkle sieht eine "Herkulesaufgabe" vor sich: Zwischen dem Apotheken-Kreisel und dem Fünfeckigen Turm finde man zwar eine "hochinteressante städtebauliche Kulisse" mit vielen erhaltenswerten und auch denkmalgeschützten Gemäuern - aber dieses Gebiet sei auch mit vielen Problemen behaftet: Wohnverhältnisse aus der Nachkriegszeit, enge Gebäudestrukturen wegen der Scheunen in der zweiten Reihe, miserable energetische Gebäudewerte und eine sich im Umbruch befindliche Bewohnerschaft.

Die Umsetzung des Vorhaben erfordert deshalb nach Einschätzung von Marion Bürkle "viel Geduld". Und obwohl sich erste potenzielle Investoren bereits gemeldet haben, sei wohl erst in einigen Jahren ein positiver Wandel augenfällig.

Am Geld soll das Projekt jedenfalls nicht scheitern: Zwar sind die 1,2 Millionen Euro, die von Land und Kommune als Zuschüsse bereit liegen, für eine beinahe zehn Hektar große Stadtfläche mit 163 Gebäuden vergleichsweise wenig, aber eine Aufstockung des Förderrahmens ist bei derartigen Sanierungsvorhaben fast schon die Regel. Und als Startkapital sollte es allemal reichen.

Eine höhere Aufenthaltsqualität könnte die Grünfläche im Bereich der Unteren Mühlbachgasse bekommen, so eine Überlegung der Städteplaner.

Mit Faltblättern rühren zurzeit Stadt und Stadtentwicklung GmbH die Werbetrommel für den Sanierungsstart. "Mit den privaten Maßnahmen kann jetzt begonnen werden. Nutzen Sie die Chance, und sichern Sie sich einen Sanierungszuschuss", schreibt Bürgermeisterin Grether. Wer in den Genuss der Förderung kommen will, muss zunächst einmal eigenes Geld beisteuern: Erst ab einem Investitionsaufwand vom mindestens 50.000 Euro, der vorzufinanzieren ist, greift die öffentliche Hand den Sanierungswilligen unter die Arme.

Dann gibt es eine gestaffelte Förderung in Stufen von 15 bis 40 Prozent, abhängig von der Denkmaleigenschaft des Gebäudes und von den projektierten Maßnahmen. Nach oben ist bei maximal 80.000 Euro Schluss mit dem Zuschussbetrag. Mehr soll es nur bei städtebaulich außerordentlich bedeutsamen Sanierungsprojekten geben. Für reine Instandhaltungsmaßnahmen oder Neubauten gibt es ohnehin keine Mittel.

Bessere Wärmedämmung, Beseitigung von Feuchteschäden, neuer Außenputz, Warmwasseraufbereitung, modernisierte Elektroinstallationen und Dachisolationen stehen beispielhaft auf der Vorrangliste für förderfähige Maßnahmen. Grundsätzlich gibt es allerdings nur Zuschüsse, wenn die Projekte vorab mit Stadt und Steg abgesprochen und genehmigt sind.

Die Kommune selbst will ebenfalls einige Akzente setzen, um das Wohnquartier aufzuwerten, etwa durch eine Verschönerung des Umfelds am Fünfeckigen Turm und der Grünfläche in der Unteren Mühlbachgase. Beschlossen ist allerdings bisher noch nichts.