Von Eric Schmidt

Sulzfeld. Am Montagabend geht es wieder los beim FVS Sulzfeld. Um 19 Uhr treffen sich die Sportfreunde zum Training, das eine Art Re-Start ist. Eine Woche lang hatte der Fußball-A-Ligist ausgesetzt mit der Vorbereitung – wegen eines mannschaftsinternen Coronafalls, der den Fußballkreis Sinsheim unter anderem zur Absage des Kreispokal-Halbfinales gegen den FC Zuzenhausen II zwang. "Wir sind froh, dass wir die Sache sauber geregelt haben und jetzt wieder in die Normalität zurückfinden", sagt Michael Diefenbacher vom Spielausschuss.

Was positiv ist: Alle sind negativ. Bis auf den 20 Jahre alten Urlaubsrückkehrer hat sich niemand angesteckt. Am Freitagabend bekam der FVS die letzten Ergebnisse der umfangreichen Testserie übermittelt, die nicht nur für die Verantwortlichen im Verein eine große Erleichterung bedeuten. Der mit Covid-19 infizierte Spieler befindet sich in Quarantäne, genauso wie drei Teamkollegen, die als engere Kontaktpersonen gelten. "Diese drei sind aber alle negativ", stellt Michael Diefenbacher klar.

Er und Vereinschef Bernd Hildebrand haben in Absprache mit den Fußballkreis-Vorsitzenden Herwig Werschak und Johannes Schinko einen neuen FVS-Fahrplan erstellt. Der sieht Folgendes vor: Nach den beiden Trainingseinheiten heute und morgen holt die zweite Mannschaft am Mittwoch ihr am Wochenende ausgefallenes Zweitrunden-Spiel im Kreispokal gegen den SV Eichelberg nach. Der Gewinner dieser Partie darf am Wochenende im Achtelfinale gegen den SV Gemmingen ran. Was die erste Mannschaft betrifft, so muss sie sich noch etwas gedulden. Vor dem Saisonstart am 6. September gegen den FV Elsenz will die Elf von Philipp Müller in mindestens einem Test nochmals den Ernstfall proben.

Ein Ersatztermin für das abgesetzte Pokal-Halbfinale aus der vergangenen Saison gegen den FC Zuzenhausen II steht noch nicht fest. Vieles spricht dafür, dass zwischen dem ersten und zweiten Spieltag der neuen Runde gekickt wird – vielleicht am Dienstag, 8. September, vielleicht am Mittwoch, 9., oder Donnerstag, 10. September. Die Idee, das Match noch in die Woche vor den Rundenstart hineinzupacken, hat der Fußballkreis schnell wieder verworfen – der FC Zuzenhausen II bestreitet am Freitag, 4. September, das Saisoneröffnungsspiel gegen Aufsteiger SG Kirchardt und hat in diesen Tagen genug zu tun.

"Es ist gut, dass wir noch so glimpflich davon gekommen sind. Das hätte ganz anders ausgehen können, das hätte bis in den Saisonstart der Kreisklasse A und B1 Auswirkungen haben können", sagt Staffelleiter Johannes Schinko und meint: "Der Sulzfelder Vorsitzende Bernd Hildebrand hat schon Recht: Das war ein Schuss vor den Bug. Wir müssen die Sache ernst nehmen und uns an die Hygienevorschriften halten." Genauso sieht es Michael Diefenbacher. Der Spielausschuss-Vorsitzende der Sportfreunde ist überzeugt: "Es wird nicht der letzte Fall im Fußballkreis gewesen sein. Das Virus ist einfach da."

Mit Blick auf den eigenen Verein ist Diefenbacher "guter Dinge". Die Spieler sind sensibilisiert, in Bezug auf Urlaubsreisen gelten klare Spielregeln. Wer meine, in Risikogebiete fahren zu müssen, komme nach seiner Rückkehr in Quarantäne. Für die zweite Mannschaft freut sich der 35-Jährige, dass sie wieder loslegen und übermorgen den SV Eichelberg im Kreispokal herausfordern darf. Der SVE, vergangene Saison Tabellendritter, gehört zu den Topteams der Kreisklasse B1, in der nach einem Losentscheid neuerdings auch der FVS Sulzfeld II angreift. Klar, die zweite Mannschaft hat nach der unfreiwilligen Coronatest-Pause in der vergangenen Woche etwas Trainingsrückstand, Vorbereitungsspiele hat sie überhaupt noch nicht bestritten. Was soll’s: "Für unsere zweite Mannschaft ist dieses Spiel ein guter Gradmesser", so Diefenbacher.