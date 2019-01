Sinsheim. (cbe) Dass nach der Eröffnung einer Ausstellung im Rathaus so ausführlich und emotional diskutiert wurde, dürfte lange her sein. Doch am Montagabend ging es nicht um Kunst. Statt dessen präsentierte der Nabu Sinsheim die Schau "Irrweg Pestizide". Und vor allem Landwirte und Nabu-Mitglieder tauschten sich im Anschluss aus, mitunter recht kontrovers.

"Was Sie gesagt haben, ist nicht falsch", betonte Gerd Münkel. Doch, so warf der Landwirt aus Lobenfeld der pensionierten Biologie- und Geografie-Lehrerin Renate Wolf vor, habe einiges gefehlt in ihren einführenden Worten. Wolf hatte unter anderem davon berichtet, dass Erosion im Kraichgau zunehmend zum Problem werde - zum Teil würden pro Jahr und Hektar zehn Tonnen Boden weggeweht oder fortgespühlt. Eine "Maisödnis" trage dazu bei. Es sei zunehmend schwieriger, sauberes Trinkwasser zu gewinnen, weil Nitrate aus Düngemitteln das Grundwasser verunreinigten. Und die Bauern gerieten zunehmend unter Druck, weil sie immer mehr produzieren müssten - eine Erweiterung der Produktionskapazitäten sei bei ihnen aber nicht so einfach möglich wie in der Industrie.

Die Verlierer dieser Entwicklung sind laut Wolf die Natur und deren Vielfalt. Nicht zuletzt der häufige Einsatz der so genannten Unkrautbekämpfungsmittel mit Glyphosat-Wirkstoff sei sehr problematisch, da Landwirte nicht mehr darauf verzichten könnten. Unter anderem dieser Einsatz führe jedoch zum Rückgang der Insekten sowie der Vögel und sorge für Erkrankungen bei Tieren und Menschen.

Diese und weitere Themen werden auf insgesamt 13 Plakaten dargelegt, die im Foyer des Rathauses zu sehen sind. Auf ihnen können sich Besucher auch über die Aspekte Testverfahren, Welternährung, Resistenzentwicklung, Gentechnik und die Frage, wer an alledem verdient, informieren. Vor diesem Hintergrund ist es laut Wolf Zeit zu handeln. Vor allem die Verbraucher müssten abstimmen: mit den Füßen und dem Geldbeutel.

Hier dürfe man aber nicht die Bauern verantwortlich machen, warf Landwirt Münkel ein. Denn diese produzierten, was der Markt verlange. Und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steige momentan nicht weiter. Zudem betonte er: "Uns sagt niemand, dass wir investieren müssen." Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wüssten die Landwirte sehr wohl, was betriebswirtschaftlich sinnvoll sei. Und der Anbau von Mais werde zu unrecht verteufelt. In Bezug auf den Umweltschutz sei dies "eine Traumkultur".

Nabu-Mitglied Anja Wirtherle warf ein, dass der Ton von Seiten der Landwirte mitunter recht rau sei: "Wenn ich mich auf einer Bauernveranstaltung als Nabu-Mitglied oute, muss ich mir meist einiges anhören", berichtete sie. Sie mahnte, die Augen vor den schädlichen Einflüssen von Glyphosat nicht zu verschließen. Einig waren sich aber alle Beteiligten, dass ein Austausch sinnvoll ist: Landwirte und Nabu-Mitglieder wollen weiter im Gespräch bleiben.

Für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung sorgten fünf Querflötistinnen der Städtischen Musikschule. Die Schau "Irrweg Pestizide" ist noch bis Donnerstag, 31. März, zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.