Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim. Alle zwei Jahre findet der Wettbewerb um den "gnitzen Griffel" statt. Gleich 152 Einsendungen bislang unveröffentlichter Lieder, Geschichten und Gedichte mussten von der Jury in diesem Jahr begutachtet werden. Darunter auch das von Bernhard Lorenz getextete und komponierte Lied "Dahäm hawwe alle Buwe Kligga".

"Mitmachen durfte jeder, der in heimischen Dialekten texten oder dichten kann und der im Regierungsbezirk Karlsruhe lebt oder dort geboren wurde", erzählt Lorenz. Er sei richtig perplex gewesen, als er den Umschlag vom Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe, der Veranstalter des traditionsreichen Mundartwettbewerbs, erhalten hatte. "Damit hatte ich absolut nicht gerechnet", staunt der 64-Jährige immer noch über seinen dritten Platz in der Kategorie selbstkomponiertes Lied.

Textlich geht es in dem Stück aus vergangenen Kindheitsjahren "um diejenigen, die vorgeben etwas zu besitzen, aber das gerade nicht zeigen können". Der gebürtige Heidelberger erinnert sich gut an seine "billigen Murmeln". "Mit diesen Kligga haben wir Buwe immer auf der Straße gespielt und wenn dann jemand dazukam und mitspielen wollte, aber seine tollen Glasmurmeln nicht dabei hatte, durfte er natürlich trotzdem mitmachen und unsere ausleihen." Seine Mutter habe dann den Satz geprägt: "Ja, ja, dahäm hawwe alle Buwe Kligga, is schunn klar." Mit diesem Refrain sei dann das Lied entstanden. "Si Ham se bloß ganz ausversehn heut ämol net da. Doch’s Lewe gibt dir kän Kredit, gugg dich doch bloß um, denn wenn du net liquide bisch, dann läufts halt richtig dumm", heißt es da weiter.

Lorenz liebt den kurpfälzischen Zungenschlag, den er auch mit seiner Rockband "Außer hochdeutsch …" beziehungsweise den "Neckarbischofsheim Allstars" auslebt. Der IT-Spezialist für Laborsysteme sei aktuell ein "glücklicher und zufriedener Mensch", weil er jetzt der Gitarrist ist, der er immer sein wollte. "Ich gehe nicht in Rente, ich werde Musiker", so seine Antwort auf den kommenden Lebensabschnitt.

"Isch war schunn immer än Kurpfälzer Buh, mei Verständnis fer die Leit unn die Sproch basst dazu", sagt er selbst über sich. Dass er den Liedermacher Hannes Wader bewundert, aber sich dem Rock ’n’ Roll verschrieben hat, passt auch beim Blick auf seine Musikerbiografie. Seine erste Gitarre hat er in Heidelberg abgestottert. "Mein Musikschullehrer sagte mir, dass klassische Gitarre wohl nicht das Richtige für mich sei." Led Zeppelin und Uriah Heep wurden zu seinen "Göttern" während er im Fernsehen den "Musikladen" anschaute und wissbegierig die Gitarrentechnik von Wader studierte.

Lorenz spielte in Tanzbands, bei denen er "viel Gutes" gelernt habe. Mit Duetten und Trios wie "Cuvée" oder "Mir sans" machte er sich dann in Neckarbischofsheim einen Namen. "Und ich fand Mundart immer toll und dachte, was der Niedecken für Köln macht, könnte ich doch auch für die Kurpfalz versuchen", lächelt Lorenz den gewagten Vergleich sympathisch weg. Das Texten falle ihm überraschend leicht und gerne erzählt er in seinen Liedern Geschichten. "Mir macht das Freude, die Musik und meine Sprache zu kombinieren. Und wenn das anderen gefällt, umso mehr."

Sein Talent für Dialekt und Musik hatte auch Elfi Neubauer-Theis erkannt. Die Neckarbischofsheimerin, die schon vor vielen Jahren die Mundart als Ausdrucksform für sich entdeckt und sich als Mundart-Hörspielautorin und Autorin überregional einen Namen gemacht hat, habe Lorenz zur Teilnahme an dem Wettbewerb geraten. "Dafür bin ich ihr jetzt noch dankbar."

Der große Mundartabend für alle Preisträger falle zwar aus, "aber es werden Videos von uns gemacht und dann veröffentlicht". Lorenz möchte nun "Rock ’n’ Roll und Mundart oder eigene Lieder im Dialekt" salonfähiger und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und somit einen kulturellen Beitrag zu "unser wunderbaren Region" leisten.