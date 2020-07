Der griechische Gott des Meeres, Poseidon, wacht im Vorgarten über den Wasserzweckverband Mühlbachgruppe in Bad Rappenau. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Jahre werden immer heißer und trockener. Vor allem das Hitze-Rekordjahr 2018 mit 12,9 Grad Celsius im Durchschnitt im Frankfurter Westend hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Besonders macht sich das bei der Wasserversorgung bemerkbar.

"Man muss davon ausgehen, dass 2018 ein normales Jahr wird", sagt Alexander Freygang, Betriebsingenieur beim Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, die auch einige Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis mit versorgt. Seit knapp 20 Jahren gab es aufgrund zu milder Winter keine Grundwasserneubildung mehr, erklärt der Experte. Der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Zwischen 2000 und 2018 waren 17 Jahre zu warm. Da es immer weniger regnet und die Menschen mehr Wasser verbrauchen, steht die Branche vor einer großen Herausforderung. Doch bei "Mühlbach Wasser" sieht man sich für die Zukunft gut gerüstet.

So habe man 2018 ein sogenanntes Strukturgutachten erstellen lassen. Angesichts des Rekordsommers auf einer "perfekten Datengrundlage", wie Geschäftsführer Michael Wilde sagt. "2018 war ein Stresstest für die Wasserversorgung." Anhand des Gutachtens, das über zwei Jahre "komplex, intensiv und detailliert" ausgearbeitet worden sei, ließe sich die Prognose aufstellen, dass der Pro-Kopf-Wasserverbrauch bis 2035 im Spitzenbedarf um mehr als die Hälfte steigen wird. "Die Struktur muss darauf ausgelegt werden", betont Wilde. "Da hängen sehr viele Maßnahmen dran."

So habe "Mühlbach Wasser" eine Prioritätenliste aufgestellt, die in den nächsten Jahre abzuarbeiten sei. So soll die größte Wasser-Aufbereitungsanlage im 278 Quadratkilometer großen Verbandsgebiet in Haßmersheim erweitert und das Wassernetz ausgebaut werden. "Dort wäre die Menge 2035 nicht zu schaffen", sagt Wilde. Darüber hinaus sollen breitere Transportleitungen sicherstellen, dass man "sein Entnahmerecht auch ausschöpfen" kann.

Derzeit bezieht "Mühlbach Wasser" pro Stunde 3888 Kubikmeter Wasser von der Bodenseewasserversorgung. Doch bei steigendem Bedarf würde dies künftig nicht mehr ausreichen. So ist auch angedacht, "dort, wo es geht, weitere Brunnen anzulegen". Aktuell verfügt der Zweckverband über 24 Brunnen. 13 davon liegen in der Nähe des Neckars.

Zusätzlich sollen neue Kooperationen mit anderen Wasserversorgern die Wasserversorgung der rund 60.000 Einwohner in 34 Ortschaften des Verbandsgebiets sicherstellen. So könnte man sich im Geben-und-Nehmen-Prinzip bei Engpässen helfen. Ebenso soll das Speichervolumen erhöht werden, sodass an Spitzentagen die erhöhte Wasserabnahme leichter bedient werden kann. "Wir versuchen alles, um den Spitzenbedarf 2035 abzudecken", verspricht Wilde.

Von einer Trinkwasserknappheit ist aber nicht auszugehen, betonten die Experten. Generell sei man im Süden Deutschlands besser aufgestellt als im Norden. "Bei uns ist der Winter beim Grundwasser auch ergiebiger", nennt der Geschäftsführer einen Grund.

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass in den nächsten Jahren die Zweckverbände weiter wachsen und neue hinzukommen werden. Bisher gebe es 6000 solcher Verbände, 1500 alleine in Baden-Württemberg. Kleinere Strukturen in Eigenbetrieben werden sich auf Dauer nicht mehr halten können, weil es immer schwieriger werde, qualifiziertes Personal zu finden.

Doch nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart im Corona-Jahr beschäftigt Wilde und Freygang. "Es ist ein besonderes Jahr. Es ist nicht ganz heiß, und es regnet auch. Doch die Leute sind verstärkt zu Hause. Die Werte weichen bisher nach oben ab", sagt der Betriebsingenieur. Bemerkbar mache sich, dass sich viele einen Pool zugelegt hätten und diesen mit Trinkwasser füllen. "Das ist schade", konstatiert Wilde. Trinkwasser sollte man nicht in diesem Maße für die Bewässerung des Gartens oder für den Pool verwenden. Man müsse die Menschen sensibilisieren, dass dieses Verhalten auch verschwenderisch sei. Wilde wünscht sich, dass Regenwasserzisternen Pflicht in Neubaugebieten werden. So könnte jeder seinen Teil zum sinnvolleren Umgang mit Trinkwasser beitragen.