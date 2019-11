Von Tim Kegel

Sinsheim. Mit dem Zusammenleben der Glaubensgemeinschaften in Sinsheim soll sich künftig eine „dezentrale Gesprächsplattform“ beschäftigen: der „Rat der Religionen“. Der Integrations-Beauftragten Inge Baumgärtner kommt die städtische Rolle in dessen Gründungsprozess zu. Dem ebenfalls neu gegründeten Gemeinderats-Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales berichtete sie jetzt von den Gesprächen.

Diese laufen seit Februar 2018. Seither werden, wie es heißt, „Akteure vernetzt“. Damals kamen Baumgärtner, die evangelische Dekanin Christiane Glöckner-Lang und der katholische Dekan Thomas Hafner mit Vertretern des Ministeriums für Soziales und Integration zusammen. Mit am Tisch: Vertreter der „Stiftung Weltethos“, einer Organisation, die auf den katholischen Kirchenkritiker Hans Küng zurück geht. Der Theologieprofessor, der von Jesus nicht als „Sohn“, sondern als „Sachwalter“ Gottes spricht, ist einer der meistgelesenen Theologen. Sein „Weltethos“ geht aufs Prinzip zurück: „Was Du nicht willst, das man Dir tu – das füg’ auch keinem andern zu.“ Eine „Weltethos“-Ausstellung wurde im Jahr 2018 im Sinsheimer Rathaus gezeigt.

Jetzt zählt Sinsheim zum auserwählten Kreis von neun Städten, die „als landesweites Modellprojekt“ den „Rat der Religionen“ ins Leben rufen sollen. Unter ihnen das florierende Friedrichshafen, die an Kultur und Historie reichen Flecken Biberach und Ellwangen, die Landesheimattage-Städte Ravensburg, Reutlingen, Rottenburg und Karlsruhe sowie die Buga-Stadt Heilbronn. Unklar ist noch einiges, etwa die Breite vertretener Glaubensrichtungen, die ein solcher Rat abbilden kann.

Fest steht jedoch die Zeitschiene bis zur Unterzeichnung eines Papiers, das sich „Sinsheimer Erklärung“ nennt: In der Schublade liegt ein Textentwurf, der in rund 40 Punkten Werte und Regeln des Zusammenlebens in einer Art Selbstverpflichtung aufführt. Im Januar 2020 soll der Vertrag im Sitzungssaal des Rathauses „feierlich unterzeichnet“ werden.

Ebenso ins Landesheimattagejahr fallen soll eine landesweite Abschluss-Tagung sämtlicher „Räte der Religionen“, die am 5. November 2020 in Sinsheim stattfinden soll, und zu der Grünen-Sozialminister Manfred „Manne“ Lucha sein Kommen zugesagt habe. Man habe das Treffen zunächst „in einer Universität“ geplant, nun aber das Ministerium vom Austragungsort in der neuen Dr. Sieber-Halle „überzeugen können“.

Noch vom Thema überzeugt werden muss indessen das eine oder andere Gemeinderatsmitglied: Manchem schien das Ganze noch zu unpräzise. Manch einer sieht hinter der Idee einen symbolpolitischen Akt ohne Wirkung. Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin nahm Bezug auf die aktuelle politische Debatte und wollte „konkret die Gleichbehandlung von Mann und Frau“ in dem Papier verankert wissen. Momentan ist nur vom „Bejahen der Würde“ sowie von „Geschlecht“ die Rede. Außerdem fragte Gmelin nach, ob die „Sinsheimer Erklärung“ – sie beschreibt Grundlagen, Ziele, Wertekonsens und Arbeitsweise des Rats – „von einem überörtlichen Gremium erarbeitet worden“ sei. Die Vermutung liege nahe.

„Welche der beiden islamischen Gemeinden“ Sinsheims an den Verhandlungen teilnimmt, wollte CDU-Rat Florian Hummel wissen: die dem türkischen Staat unterstellte Ditib-Moschee-Gemeinde oder die kaum öffentlich in Erscheinung tretende „Milli Görüs“-Bewegung. Letztere Gruppierung, sagte Baumgärtner, tue sich „unheimlich schwer – in jeder Beziehung“. Aktiven-Sprecher Hertels Frage nach „der Größe dieser Gruppe“, die sich seit Jahrzehnten in Räumen am Karlebuckel trifft, konnte die Integrationsbeauftragte nicht beantworten; Baumgärtner habe „noch nicht die Ehre“ eines Besuchs gehabt. Kontaktaufnahmen seien ins Leere gelaufen. Sie spricht aber von einer „relativ kleinen Gruppe“, die ihren Schwerpunkt „zur Zeit des Fastenmonats Ramadan“ habe und dann einen Vorbeter empfange, der „extra aus der Türkei angereist“ komme.

Um wen es sich hierbei handelt, wurde nicht gesagt. Im Jahr 2014 war es nach RNZ-Erkenntnissen der Prediger Nusret Cayir, der laut Berliner „Tageszeitung“ und bayerischem Verfassungsschutz „die Allgemeingültigkeit der Scharia propagiert, die politischen Verhältnisse in Deutschland missbilligt und insbesondere die Gleichstellung der Frau abgelehnt hat“. Gmelin hatte sich eingelesen.

Lediglich die Moscheegemeinde mit Sitz in der Gutenbergstraße sei, sagte Baumgärtner, neben christlichen Kirchen und Vertretern der Bahai-Religion am Entstehen des Gremiums beteiligt. Mehrere Treffen hätten stattgefunden.

Ein „kleines Redaktionsteam“ arbeite am Text der „Sinsheimer Erklärung“ auf der Basis der so genannten „Ludwigsburger Erklärung“. In jener hatten die Schwaben sich bereits im Jahr 2009 zum friedlichen Miteinander bekannt. „Jedes Wort“ des Texts, sagte Baumgärtner in Gmelins Richtung, sei „genau überlegt“, und es habe „einen Sinn, dass es so da steht, wie es da steht“. Entscheidungen treffe der Rat „nach dem Konsensprinzip“; das heiße: „Nur wenn alle zufrieden sind, wird der nächste Schritt gegangen.“

Problem des Gremiums sei, dass man laut Baumgärtner „sprachfähige Gruppen“ benötige: Zwar leben in Sinsheim auch Buddhisten, Hindus, Aleviten und Anhänger anderer Religionen und Glaubensrichtungen, diesen fehle es jedoch an Organisationsstrukturen. Grünen-Rätin Christine März vermutete, dass die „Gruppe noch längere Zeit brauchen“ werde, um sich zu entwickeln. Eher praktischer Natur war ihre Anregung, Muslime einzubinden, indem man „Einschulungsfeiern“ anbiete. Üblich sind momentan ökumenische Gottesdienste.