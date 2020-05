Von A. Pawelka, T. Kegel und R. März

Sinsheim/Kraichgau. Wochenlang waren die Gotteshäuser geschlossen oder nur für das stille Gebet alleine geöffnet. Ab diesem Wochenende finden nun auch wieder Gottesdienste statt. Allerdings unter strengen Vorgaben. Wie gehen die Religionsgemeinschaften damit um, und wie werden die Maßnahmen umgesetzt?

"Das Herunterfahren aller Angebote ging schneller als das Wiederaufnehmen", sagt die Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Kraichgau, Christiane Glöckner-Lang. Das habe mit den strengen Auflagen zu tun, die die Kirchen einhalten müssten. Dazu gehört ein Schutzkonzept, das jederzeit eingesehen werden kann. "Das Schutzkonzept geht an einigen Stellen sogar über staatliche Vorgaben hinaus, um sicherzustellen, dass von evangelischen Gottesdiensten keine Infektionsgefahr ausgeht", erklärt Glöckner-Lang.

Nun werden also Plätze markiert, teils weisen die Kirchgemeinderäte am Sonntag den Besuchern auch Sitzplätze zu, und achten auf den Sicherheitsabstand. In großen Kirchen können so bis zu 100 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Glöckner-Lang rechnete am Freitagvormittag mit zwischen 20 und 40 Besuchern am Sonntagmorgen. Ein Kontingent an "Zutrittskarten" – für Glöckner-Lang "so ziemlich das Letzte, was man als Pfarrer verteilen möchte" – gewährleistet einen Überblick.

In den katholischen Kirchen ist das genauso. "Sobald die zur Verfügung stehenden Plätze vergeben sind, sind wir angewiesen, weiteren Personen den Zutritt zum Gottesdienst leider zu verwehren", berichtet der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Thomas Hafner. Am Eingang aller Gotteshäuser steht Desinfektionsmittel bereit. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist keine Pflicht, wird aber von beiden christlichen Institutionen empfohlen.

Auch inhaltlich werden die Gottesdienste, die ab Samstag wieder stattfinden, nicht in der gewohnten Form ablaufen. So ist in der Sinsheimer Stadtkirche etwa die Empore gesperrt, damit potenziell virenhaltige Tröpfchen nicht von oben auf die Gäste im Kirchenschiff fallen. "Auch wenn die Abstandsregeln eingehalten werden, liegt im Gemeindegesang ein erhöhtes Risikopotenzial für eventuelle Ansteckungen", teilte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger den katholischen Seelsorgeeinheiten mit und fügt hinzu: "Deswegen wird auf das Singen von Gemeindeliedern insgesamt verzichtet." Ähnlich handhaben es auch die evangelischen Kirchen. Hier gibt es aber einen oder mehrere Vorsänger, um nicht ganz auf Musik während des Gottesdienstes verzichten zu müssen.

Außerdem soll der Gottesdienst hier nicht länger als 30 Minuten dauern und mehr einer Andacht ähneln. Anders als bei den Katholiken, bei denen die Kommunionsausteilung mit großem Abstand stattfindet, feiern die Protestanten erst einmal bis zum 4. Oktober weder Abendmahl noch große Feste wie die Konfirmation. Ob die Kirchen im evangelischen Kirchenbezirk öffnen, entscheide der jeweilige Kirchengemeinderat vor Ort, erklärt Glöckner-Lang.

Einige Gemeinden möchten weiterhin ihr Onlineangebot aufrechterhalten, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sehr viele Menschen dieses digitale Gottesdienstformat gut angenommen haben. Dies sei mit viel Arbeit verbunden, sagt Glöckner-Lang, die am Sonntag in Ittlingen Gottesdienst hält, während in Sinsheim Annette Röhrs am Altar steht: "Der Sonntagsgottesdienst wird zunächst virtuell abgehalten, danach mit den Gläubigen in der Kirche."

In der Sinsheimer Moschee gibt es eine Maskenpflicht beim Gebet. Foto: Tim Kegel

Digitale Angebote gibt es in der Sinsheimer Ditib-Moschee nicht. Dafür aber die Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Ab Samstag können Gläubige ihr Morgen-, Mittags- und Nachmittagsgebet in dem Gotteshaus verrichten. Das gut besuchte Freitagsgebet und auch das gemeinsame Fastenbrechen im Ramadan finden weiterhin nicht statt. Zu groß wäre hier der Andrang und damit einhergehend auch das Ansteckungsrisiko.

An normalen Tagen würden nicht so viele Menschen in der Moschee beten, sagt der Vorsitzende des Vereins Gemeinschaft des Islams Sinsheim, Hasan Aydin. Im Schnitt seien es zehn Personen. Diese in dem großzügigen Gebetsraum zu verteilen, sei kein Problem. "Da werden zehn schon reinpassen", sagt Aydin und lacht dabei. Die Besucher müssen aber ihren eigenen Gebetsteppich mitbringen.

Was dem Vorsitzenden viel mehr Sorgen bereitet, sind die rituellen Waschungen vor dem Gebet, die normalerweise in der Moschee stattfinden. Nun sollen die Gläubigen das schon zu Hause erledigen. Das sieht der Maßnahmenplan des Koordinationsrates der Muslime vor, der diesen in enger Zusammenarbeit mit Behörden und Ministerien erarbeitet hat. Da das Einzugsgebiet der Moschee groß ist, könne es aber durchaus vorkommen, dass die Menschen vor dem Gebet noch einmal auf die Toilette müssten, erklärt Aydin. Die Waschung sei damit hinfällig. Der Vorsitzende plant nun, die Armaturen im Waschraum nach jedem Gebrauch zu desinfizieren. Auch die Moschee mit dem Gebetsraum, der mit Teppichboden ausgelegt ist, lässt er vor dem ersten Gebet am Samstag noch einmal von einer Firma desinfizieren. "Nur mit Zusammenhalt schaffen wir das", sagt er.

Außerdem sollen zwei Freiwillige aufschreiben, wer die Moschee betritt. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Zutritt verboten. "Je mehr wir uns an die Regeln halten, desto schneller bekommen wir das hinter uns", sagt Aydin, der die Maßnahmen gutheißt, dem aber auch der körperliche Kontakt bei den Begrüßungen und "die Wärme" fehlen. "Es schmerzt uns aber mehr, wenn ein Freund oder Verwandter stirbt", sagt der 53-Jährige, der auch darauf hinweist, dass man überall beten könne.

Ebenso wie Pfarrer Hafner, der sagt: "Nach wochenlanger Pause freuen wir uns, dass wir nun wieder gemeinsam Gottesdienste in unseren Kirchen feiern dürfen." Darauf freut sich auch Glöckner-Lang. "Es war schon seltsam, in den letzten Wochen bei der Aufnahme der Onlinegottesdienste vor leeren Bänken zu predigen."