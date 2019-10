Von Falk-Stéphane Dezort

Eppingen. "Ich wünsche Ihnen eine schöne und trockene Kerwe", sagte Steffen Kammerlander, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Eppingen. Sein Wunsch blieb unerfüllt.

Der Himmel öffnete noch während der Eröffnung, die von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde, zur 38. Kirchweih seine Schleusen und sollte diese nicht mehr schließen. Zum traditionellen Fassanstich war der Marktplatz nur spärlich besucht. Das dunkle Zornikel von der Palmbräu-Brauerei, dass Oberbürgermeister Klaus Holaschke gekonnt mit zwei Schlägen aus seinem Fass befreite, fand aber dennoch reichlich Abnehmer.

"Das Erntedankfest erinnert uns an Zeiten, in denen eine gute Ernte überlebenswichtig war", sagte das Stadtoberhaupt. "Es erinnert uns daran, dass wir Menschen von und mit der Natur leben und dass wir ihr deshalb mit Demut und Respekt begegnen sollten." Es sei ein gutes Zeichen, dass Kirchen und Landwirte dieses Bewusstsein mit ihrem Erntedank im Herbst wachhalten. Dazu passe auch der Kirchweihsonntag als gemeinsame Veranstaltung von Stadt und HGV.

Das triste und trostlose Wetter ließ so manchen potenziellen Kirchweihbesucher den Sonntag lieber auf der warmen und gemütlichen heimischen Couch verbringen. Doch für die, die mit Regenjacke und Schirm ausgerüstet den Ausflug ins Nasse wagten, wurde einiges geboten.

Die Verantwortlichen hatten ein Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Während sich Papa bei der Autoschau in einen neuen fahrbaren Untersatz verliebte, konnte Mama in den Modeläden shoppen. Für die jüngsten Besucher gab es hingegen Kinderschminken, Kürbisschnitzen oder einen Mal-Wettbewerb.

Neben Dingen fürs Auge und bei den Gastronomen für den Gaumen, gab es auch viel Wissenswertes zu entdecken. Beispielsweise präsentierten sich in der Brettener Straße die hiesigen Bauern und informierten über ihre Sicht der Dinge zur kürzlich gestarteten Unterschriftenaktion zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Baden-Württemberg des Instituts "proBiene". Auch der im Juni gegründete Bürgerbus-Verein präsentierte sich und hatte zur Kirchweih den Bürgerbus aus Bad Wimpfen zu Gast.

Einen herrlichen, wenn auch in verschiedenen Grautönen angelegten, Ausblick über die Fachwerkstadt bot sich den Besuchern, die den Pfeifferturm erklommen. Die Heimatfreunde machten das historische Gebäude begehbar. Zusätzlich boten sie eine öffentliche Stadtführung an oder luden zur Besichtigung ins Stellwerk West ein. Auch das Privatmuseum Sack öffnete seine Pforten und bot mit der Ausstellung "Große und kleine Dinge, die den Alltag erleichtern" eine Abwechslung zum üblichen Kirchweihgeschehen am verkaufsoffenen Sonntag.

Nach der erfolgreichen Premiere beim Bärlauchfest war auch die Kurzausstellung "Artificium - KunstWerke" wieder mit von der Partie. In der ehemaligen "s.oliver"-Filiale präsentierten sechs Eppinger Künstler ihre Werke. Zu sehen waren beispielsweise Sandbildhauerkunst, Weidengeflechte oder auch Kunst aus Natursand. "Die Idee ist, die Eppinger Kunstfertigkeiten zu zeigen, und auch, welches Potenzial in Eppingen steckt", sagte Organisatorin Tatjana Hilker im Gespräch mit der RNZ. Eine bessere Lage als in der Brettener Straße habe sie sich kaum vorstellen können. Immer wieder platzte die Ausstellungsfläche aus allen Nähten. "Die Resonanz ist sehr gut. Viele finden es schade, dass es den Laden nicht dauerhaft gibt."

Ein Trauerspiel war hingegen der Festplatz. Auf den "großen Vergnügungspark", wie er in der Broschüre zur Kirchweih angekündigt wurde, verirrten sich am Sonntagmittag nur wenige Besucher. Die Schausteller blickten bedröppelt drein, und auch beim sonstigen Publikumsmagneten - dem Autoscooter - blieben viele Fahrzeuge leer. "Ich mag es hier trotzdem", sagte die neunjährige Luisa, die mit ihrer Oma einen Ausflug unternahm. "Ich liebe es, Karussel zu fahren und wollte es unbedingt." Und diesen Wunsch konnte ihr ihre Großmutter Edeltraud nicht ausschlagen.