Sinsheim. (pol/van) Die A6 kommt nicht zur Ruhe. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd ist in Fahrtrichtung Mannheim gegen 11.35 Uhr ein Wohnmobil in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Aus bislang unbekannter Ursache ging das Fahrzeug kurz nach der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim in Flammen auf.

Der 76- jährige Fahrer des Iveco-Wohnmobils und seine Beifahrerin bemerkten Rauch aus dem Motorraum aufsteigen, stellten das Wohnmobil auf dem Seitenstreifen ab und verließen es unverletzt.

Danach brannte das Wohnmobil nahezu komplett aus. Während des Brandes wurden Teile der Lärmschutzwand beschädigt oder gar komplett zerstört. Zwischenzeitlich kam es zu mehreren Explosionen, vermutlich durch die Gasbehälter, die im Wohnmobil waren.

Dabei wurden Teile vom Wohnmobil weggeschleudert und beschädigten auf der Gegenfahrbahn einen Sattelzug leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 100.000 Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Die Autobahn Richtung Mannheim wurde während der Brandbekämpfung und den Aufräumarbeiten komplett gesperrt, der Verkehr von der Autobahn abgeleitet. Die Vollsperrung in Richtung Mannheim wird bis gegen 16 Uhr aufgehoben.

In der Gegenrichtung kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung, danach wurde der Verkehr zeitweise auf einer Spur am Unglücksort vorbeigeführt. In Richtung Heilbronn entstand ein Stau von teilweise 18 Kilometern.

Update: Donnerstag, 22. November, 15.17 Uhr