Spürbar leerer war die Fußgängerzone in der Bahnhofstraße an den vergangenen Nachmittagen. Foto: Tim Kegel

Von unserer Redaktion

Sinsheim. Weitgehende Kontaktbeschränkungen treten ab Montag in Kraft, das Thema wird viel diskutiert. Die RNZ fragte bei einigen Betroffenen nach.

> Gastronomen reagierten mit Fassungslosigkeit, teils mit Wut. Vor wenigen Tagen hatte kaum einer mit einer Schließung gerechnet – wie berichtet, auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht nicht –, zumal Restaurants dank ihrer Hygienekonzepte nicht als Pandemie-Treiber gelten. Tragische Szenen: Einige haben massiv Schulden angehäuft, ins Hygienekonzept investiert, gar erst im Sommer eröffnet; erwägen die Rückkehr ins Herkunftsland oder wissen nicht, wie – und ob es jemals – weitergeht. Stammtische wurden "auseinandergerissen". Als Kämpfernatur gibt sich "Linde"-Wirtin Gudrun Wurzer, "wenn auch nur nach außen". Am Donnerstagmorgen hat sie sich "den Frust von der Seele geschrieben" in einem Facebook-Beitrag: "Er wurde sofort gelöscht", ärgert sie sich. Nun arbeitet sie – wie die meisten Kollegen – an neuen "Anträgen für Corona-Hilfen und Gerichten zum Mitnehmen". An eine Lockerung im Dezember glaubt sie nicht, ist "misstrauisch geworden". Ein großes Problem: Der Bierverkauf auf die Straße war es, der einigen Wirten geholfen hat. "Nach letztem Kenntnisstand wird uns auch das verboten."

> Bei Sportvereinen geht nichts mehr: Neben dem Spiel- und Wettkampfbetrieb ist auch Training untersagt. "Beim Handball ist es noch einmal anders als beim Fußball", sagt Stephan Ludwig, Abteilungsleiter des TSV Steinsfurt: "Die erneute Zwangspause ist leider nicht aufzuhalten gewesen." In den letzten Wochen war der Club bereits dazu gezwungen, einige Spiele im Jugendbereich abzusagen. Ludwig sieht mittel- bis langfristig enorme Anforderungen an die Vereine zukommen: "Wenn du jetzt nicht mehr trainieren darfst, ist die Gefahr groß, Kinder im Nachwuchsbereich dauerhaft zu verlieren." Ähnlich verhält es sich beim TV Sinsheim mit seinen acht Abteilungen. Michael Burkhardt ist seit knapp einem Monat der neue Vorsitzende. Mitten in seine Anfangsphase fallen die erneuten Einschränkungen maximal unglücklich. "Für alle Aktiven tut es mir besonders leid, ich muss aber sagen, dass die Maßnahmen vielleicht eine Woche zu spät eingeleitet wurden", erklärt Burkhardt, der keine Probleme gehabt hätte, "schon auf den letzten Heimspieltag zu verzichten." Den Verein treffen die Einschränkungen auch finanziell: "Das ist ein Katastrophenjahr, weil etliche Einnahmen fehlen, wir aber Fixkosten haben."

> Bei weiteren Vereinen herrscht ebenfalls Stillstand: Treffen von Personen aus drei oder mehr Haushalten sind verboten, auch im Freien. So darf die "Theaterkiste" nicht proben, obwohl sich die Mitglieder extra ein Stück namens "Café Corona" ausgedacht haben, bei dem sie auf der Bühne den Mindestabstand einhalten. Der Modellflugsportverein darf sich nicht treffen, selbst wenn nur fünf Mitglieder mit viel Abstand auf der Wiese ihre Modellflugzeuge fliegen lassen.

> Das Technik-Museum mit dem Imax-Kino hofft, die letzten Besucher mitnehmen zu können: "Sie verteilen sich ja großzügig", sagt Sprecherin Simone Lingner. Die Einschränkungen nennt sie wirtschaftlich einen "herben Rückschlag". Besucher hätten das Angebot im Frühsommer gut angenommen. "Sie waren froh, wieder was unternehmen zu können." Die Schließung sei "echt schade, weil sich alle Besucher an die Regeln gehalten haben und sie sicher bei uns waren, da wir sehr weitläufig sind." Einige der Mitarbeiter sind seit Frühjahr in Kurzarbeit, die nun ausgedehnt werden müsse. Das Hotel Sinsheim, das Restaurant im "Take Away"-Betrieb und der Shop blieben geöffnet. Auch am Umbau von Halle 2 soll festgehalten werden.

> Im Citydome-Kino klingt Betreiber Frank Krause immer frustrierter: "Wir hoffen, dass es nicht länger dauert." Kurzarbeit für Angestellte, kein Geld für Aushilfen: Damit müssten jetzt alle klarkommen. Bedauerlich sei die Situation, weil kaum ein Corona-Ansteckungsfall in einem Kino in Deutschland bekannt geworden sei. "Es hat wieder die erwischt, die ein vernünftiges Hygienekonzept haben", schimpft Krause. Unterdessen stehen die Besucher an der Kasse an und wollen noch einmal Leinwandkino erleben. Krause setzt auf die staatlichen Hilfen und hofft, dass diese auch wirklich greifen: "Das muss jetzt kommen." Davon hänge das Überleben des Kinos ab.

> Die Badewelt schließt mit großem Aufwand: Gäste, die Tickets gebucht haben, sollen per E-Mail kontaktiert werden. "Wir kümmern uns dann um jede einzelne Buchung und eine passende Lösung", teilt Marketing-Leiterin Julia Uhland mit. Kurzarbeit hängt vom Aufgabengebiet ab und wird individuell entschieden, bleibt sie vage und will auch zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung keine Aussage machen. Auf Grundlage eines "bisher sehr erfolgreichen" Hygienekonzeptes sei es möglich, die Therme binnen weniger Tage für eine Wiedereröffnung vorbereiten. Die Rückmeldungen von Gästen hätten gezeigt, dass diese sich "zu jeder Zeit sicher und wohl" gefühlt und volles Vertrauen ins Hygienekonzept gehabt hätten.

> In den Fitnessstudios heißt es: Hanteln stemmen auf Rezept: ja. Freies Training: nein. Im "Reha Med" bleibt die Trainingsfläche nur für Freizeitsportler geschlossen. Training als medizinische Leistung ist freigegeben. Auch Physiotherapie kann stattfinden. Wie lange das so bleibt? "Wir hoffen, dass diese vier Wochen reichen", meint Geschäftsführer David Delameilleure. Mitarbeiter im Trainingsbereich gehen in Kurzarbeit. "Je öfter wir einen ,Lockdown‘ stemmen müssen, desto schwieriger wird es", sagt er. "Extrem schade" sei das, weil auch Fitnessstudios nicht zu den Corona-Hotspots zählen würden. Der Geschäftsführer fürchtet ähnliche Situationen auch in den kommenden Jahren: "Das macht unsere Wirtschaft völlig kaputt." Ähnliches hört man im "Therapiezentrum am Museum" oder bei "Sporteve". Dort sagt Geschäftsführerin Ute Winnewisser: "Wir fühlen uns ungerecht behandelt." Für die Hygienekonzepte sei viel Geld verbrannt worden. Auch im "Venice Beach" leiden Mitarbeiter an der Kurzfristigkeit. Mitglieder bekommen nun möglicherweise Zeitgutschriften.

> Die Umsetzung der Regeln ist "eine große Herausforderung" für die Verwaltung, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Am Donnerstag war man "noch nicht sicher, wie wir mit der Stadtbücherei und dem Jugendhaus verfahren müssen". Nach Definition der Bundesregierung dürften beide zu den "Kultur- und Freizeiteinrichtungen" zählen und müssten schließen. Andererseits ist die Bücherei selten stärker frequentiert als ein Einzelhändler in der Sinsheimer Hauptstraße. Und: Treffen sich Jugendliche nicht im Jugendhaus, tun sie dies wohl irgendwo anders.

> Der Krisenstab der Stadt kam am Donnerstag zusammen, trifft sich wieder am Montag. Großes Thema in dem Gremium aus Amtsleitern, Feuerwehr, Rotem Kreuz, GRN-Klinik und Polizei war die Kontrolle der Maßnahmen. Das Ordnungsamt wird nun die Schließung der Gastronomie, die Ausgabe von Mitnahme-Gerichten, die Maskenpflicht und die Bildung von Gruppen stärker überprüfen, sagt Albrecht. Private Treffen, von deren Häufung man in den Abendstunden ausgeht, sieht Albrecht "im Zuständigkeitsbereich der Polizei".

> Feiern im öffentlichen und privaten Raum – und der Umgang damit – waren ebenfalls Krisenstabs-Thema: Mit der Aussage in Medien, dass die Unverletzbarkeit der Wohnung "kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen" sein dürfe, war SPD-Politiker Karl Lauterbach vorgeprescht. Davon zu reden, ist Albrecht hörbar unangenehm. "Als geselliger Mensch" könne er "den Trieb und den Instinkt der Menschen, sich zu treffen, sehr gut nachvollziehen". Die Lage verlange jedoch "ein Mindestmaß an Verantwortung". Verdachtsunabhängige Kontrollen seien "nicht der Weg", vielmehr müssten die Ordnungsdienste den Blick auf konkrete Anlässe, wie größere Feiern und illegale Partys schärfen.

> Einer Spitzelmentalität dürfte dies Vorschub leisten, wie man aus dem Frühjahr weiß: Auch damals hatten Nachbarn Nachbarn angezeigt, hieß es aus dem Ordnungsamt. Zwar sagt Albrecht, dass die Maßnahmen "weithin akzeptiert" würden und er vermutet, dass "nur ein Bruchteil" vorsätzlich dagegen verstoßen wird. Trotzdem sei der "Aufwand groß", die Lage zu überblicken. Dass Misstrauen geschürt wird, wenn Gesundheitsämter und Polizei indirekt auf Sozialkontrolle setzen, weiß auch Albrecht. Der Ton am Telefon sei rauer geworden, "und die Stimmung merklich aggressiver". Eine "gewisse Spaltung der Bevölkerung" lasse sich nicht leugnen.

> Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, räumt OB Albrecht ein, sei "als Laie schwer zu überblicken". Er geht "davon aus, dass alles gut abgewogen und fachlich begleitet worden ist". Wie es weiter geht, kann auch er nicht sagen: Ein Loch von rund 20 Millionen Euro muss die Stadt im kommenden Haushalt stopfen: "Momentan weiß ich nicht, wo das Geld herkommen soll."