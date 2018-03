Sinsheim. (run) Zahlreiche Kommentare zum angeblichen Umkleide-Sex in der Badewelt Sinsheim gehen über die Kommentarfunktion auf rnz.de ein. User "Hausfrau" sieht in dem Verhalten der Betreiber eine gehörige Portion Doppelmoral: "Einerseits spielt man sich bei der Badewelt moralisch auf und sorgt sich um den guten Ruf. Andererseits veranstaltet man Nacktbaden mit Live-Musik? Wird dann mittels Unterwasserkamera geprüft, was da so passiert?"

User Kartoffelsalat wird im Ton sogar noch schärfer: "Ich habe mich auch gefragt, warum in der Badewelt so vehement auf ein Sexverbot hingewiesen wird. Das ist schlimmer als in Riad, dem Vatikan oder im Oberstufenlandschulheim. Nun ja, das liegt vieleicht am Konzept und der Klientel, die da planschen geht. Da ist ein riesiges Becken mit einer Bar in der Mitte. An der Bar bekommt man Cocktails, Weizenbier und andere Getränke, mit denen man sich die Dröhnung geben kann. Man doppst mit Bierglas in der Hand tatsächlich durch das Becken. Der ganze Beckenrand ist voll mit leeren Glaesern, die regelmäßig eingesammelt werden. Kurzum: Das ist ein Ballermann für daheim."

Leser "Tom" spricht auf Grund der finanziellen Forderungen von Abzocke: "Die Nummer sieht nach einem einträglichen Geschäftsmodell ohne viel Aufwand für Anwälte aus. Wird dadurch das gute Ansehen der Badewelt nicht viel mehr geschädigt? Zumal die Streitwerte anscheinend viel zu hochangesetzt werden. Will man da einschüchtern?"

User "Klaus Müller" zieht auf Grund des Berichts persönliche Konsequenzen: "Die Sinsheimer Badewelt ist schonmal nicht mehr auf meiner Liste der Ausflugsziele. Und das nicht wegen der Doppelbelegung der Kabinen. Kann mich jemand noch mal daran erinnern, was die Polizei genau mit dem Verstoß gegen eine Hausordnung zu tun hat? Wo ist da die Straftat oder staatliche Ordnungswidrigkeit, entsprechend derer die Personalien festgestellt werden müssen? Was für ein absurdes Verhalten der Betreiber."

Auch auf der RNZ-Facebook-Seite kommenieren zahlreich User den Artikel. Den Tenor geht in die gleiche Richtung. So warnt Christian Lang: "Vorsicht Abzockfalle!!! Ich würde einfach nicht mehr hingehen. Schon die Preise sind unverschämt, dann auch noch so was."

Auch Arif Bender versteht die Betreiber nicht: "Um Himmels Willen, wer führt diesen Laden? Man darf nicht zu zweit in die Umkleide, das ist ja grotesk."

"8000 Euro Streitwert? Für was? Die Sinsheimer Badewelt sorgt sich um ihren guten Ruf? Den hat sie wohl längst verspielt, wenn sie mit ihren Gästen so umgeht", schreibt User Roland Mattes.