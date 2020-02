Der Verein „Lernort Zivilcourage“ in Bad Schönborn hat jetzt Jugendliche für ihre „vorbildliche und gegenwartsbezogene Erinnerungsarbeit“ ausgezeichnet. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn/Hoffenheim. Der "Lernort Zivilcourage & Widerstand" (LZW) wurde 2012 in Karlsruhe von Menschen gegründet, die in der Vermittlung der NS-Geschichte neue Wege gehen möchten. Ziel des Vereins, der die Schaffung eines neuartigen Lernorts auf dem Areal des 1933 errichteten Konzentrationslagers Kislau in Bad Schönborn in den Mittelpunkt seiner Vereinsaktivitäten stellt, ist es, die Relevanz historischer Ereignisse für Gegenwart und Zukunft stärker herauszuarbeiten. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Mitglieder mit Dieter Bürk an der Spitze gezielt mit der Geschichte des Landes Baden in den Jahren 1918 bis 1945. Als Projektleiterin des zu konzipierenden Lernorts in Bad Schönborn fungiert die Politikwissenschaftlerin und Zeithistorikerin Dr. Andrea Hoffend, Ehefrau des Karlsruher Oberbürgermeisters Dr. Frank Mentrup.

Bereits im Vorjahr hatte der LZW einen mit 500 Euro dotierten "Engagement-Preis" ausgelobt. Junge Menschen (Schüler, Studenten, Azubis) aus der ganzen Region sollten darin bestärkt werden, im Alltag aktiv für demokratische Werte und Menschenrechte einzutreten. Jetzt konnte Dieter Bürk zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Angelika Messmer (DRG-Koordinatorin an der Universität Heidelberg, langjährige Gemeinderätin in Bad Schönborn) im Presseraum des Dietmar-Hopp-Stadions in Hoffenheim den Preis "für vorbildhafte und gegenwartsbezogene Erinnerungsarbeit" an die vielköpfige Projektgruppe der Albert-Schweitzer-Realschule Sinsheim sowie an zwei Vertreter der Nachwuchsakademie der TSG 1899 Hoffenheim, Ilay Elmkies und Pascal Söll, übergeben.

14 Jugendliche hatten unter der Leitung von Diplom-Pädagoge Michael Heitz am aufwendig inszenierten Centropa-Filmprojekt "Zahor – erinnere dich" mitgewirkt. Gemeinsam spürten die jungen Erwachsenen dem Schicksal der jüdischen Brüder Menachem Mayer und Fred Raymes, die im Kraichgau lebten, nach. Ein Ergebnis dieser Beschäftigung ist der bereits 2018 fertiggestellte Film, in dem der TSG-Jungprofi und israelische Jung-Nationalspieler Ilay Elmkies als Sprecher fungiert und in deutscher, englischer und hebräischer Sprache eindrucksvoll und authentisch von der Bedeutung einer vitalen Gedenkkultur erzählt. Dabei gelang dem jungen Fußballer, die positive, universelle Kraft des Fußballs zu nutzen, um gerade junge Menschen für die Themen Antisemitismus, Xenophobie und Ausgrenzung zu sensibilisieren.

Diese Tatsache betonte auch Jury-Mitglied Harald Denecken, Sport-Bürgermeister in Karlsruhe und Träger des Bundesverdienstkreuzes, bei seiner Laudatio im Rahmen der Preisverleihung. "Wie viel Geschichte steckt in dir", stellte er die rhetorische Frage an das Auditorium, in dem neben Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht auch Bad Schönborns Bürgermeister Klaus Detlev Huge und viele weitere Gäste saßen. Denecken rief Artikel 1 des Grundgesetzes in Erinnerung, wo es heißt: "Die Würde des Menschen ist unantastbar", und betonte: "Wir müssen die Wichtigkeit historischer Ereignisse stärker herausarbeiten. Wir, die nach dem Krieg geborenen, sind nicht schuldig am Holocaust – aber wir tragen eine große Verantwortung." Der frühere Lehrer dankte den Preisträgern, "die über viele Jahre zusammen mit ihren Pädagogen die Geschichte ihrer Heimat erforschten".

Zu den Preisträgern zählt auch Fußballer Ilay Elmkies (im Gespräch mit Jan Zurheide). Foto: Of

Auch Landtagsabgeordneter Dr. Albrecht Schütte sprach in seinem Grußwort davon, "die Erinnerung wach zu halten" und zusammenzustehen, "damit die Demokratie ein Morgen hat". Schüttes eindringlicher Appell: "Treten Sie weiter gegen Fremdenhass und Antisemitismus ein. Jeden Tag!"

Landrat Stefan Dallinger, der vom gezeigten Film "Zahor – erinnere dich" sehr beeindruckt war, dankte der Sinsheimer Bildungseinrichtung mit Schulleiter Oliver Frank sowie der TSG Hoffenheim und der Akademie mit "Anpfiff ins Leben" für ihre "tolle Arbeit" und sagte: "Der Verein lebt und trägt dies in hervorragender Weise nach außen."

Nach einer eindrucksvollen Powerpoint-Präsentation, in der unter anderem der Lebensweg und die Lebensstationen der beiden Kraichgauer Juden mit Hinweistafeln, Gedenksteinen oder Markierungen nachgezeichnet wurde, führten Michael Heitz von der Albert-Schweitzer-Schule und Jan Zurheide von der TSG-Akademie ausführliche Interviews mit Preisträgern. Neben Ilay Elmkies ("Die Geschichte hat mich sehr betroffen gemacht. Schrecklich, unfassbar und nicht vorstellbar, was damals passierte") und Pascal Söll (heute U 13-Trainer in Hoffenheim) standen auch die heutigen Erzieherinnen Simone Ohr und Maria Himmelsbach Rede und Antwort. "Wir müssen die Geschichte weitererzählen", lautete das Resümee der eindrucksvollen Feierstunde. Michael Heitz abschließend: "Die Projekte gehen an unserer Schule weiter".