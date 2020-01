Die Macher der Landesheimattage 2020 in Sinsheim haben gestern in der Stiftskapelle ein stattliches Programm mit den Schwerpunkten Leben, Geschichte, Moderne und Kultur vorgestellt. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Laith Al-Deen und die Gruppe Glasperlenspiel rocken den Festplatz. Spitzenkoch Harald Wohlfahrt kocht in der neuen Halle 3 des Technik-Museums; beim Mundart-Festival wird Bülent Ceylan erwartet – beide sind bereits jetzt ausverkauft. Zur "Langen Nacht der Heimat" werden 18 touristische Einrichtungen die Pforten öffnen, verbunden via Shuttlebus. Eine Sternwanderung strebt dem Steinsberg zu; dort wird ein Burgfest gefeiert. Erstmals stehen die Sinsheimer Musikvereine – insgesamt 120 Musiker – gemeinsam auf der Bühne. Ein kleiner Auszug aus über 330 Veranstaltungen im Landesheimattagejahr.

Ein stattliches Programm wurde gestern im Kreise von Sponsoren und Vertretern der Landesregierung in der Kapelle des Stifts Sunnisheim vorgestellt. Der Veranstaltungsreigen zu den vier Schwerpunkten Leben, Moderne, Geschichte und Kultur enthält als weitere Höhepunkte eine Ausstellung von Christel Lechners "Alltagsmenschen" mit rund 40 überlebensgroßen Figuren, wie sie zurzeit vor der Volksbank zu sehen sind. Ein Festakt, dem sich ein Stadt- und Freiheitsfestwochenende anschließt, widmet sich dem 1250. Stadtjubiläum. Sinsheim ist außerdem Schauplatz der Verleihung des Landespreises für Heimatforschung.

Erstmals nannte Ines Kern von der Heimattage-Geschäftsstelle Details zu den zwei großen Landesfesten, die traditionell Teil des Festjahrs sind: Beim Baden-Württemberg-Tag im Mai rechne man mit 103 Ausstellern im weiteren Bereich der Sinsheimer Innenstadt, unter ihnen etliche Städte und Gemeinden sowie Vertreter aus Wirtschaft und Sport. Diese präsentierten sich unter Pagodenzelten; an zwölf Truck-Aufliegern zeigten Institutionen wie Polizei, Zoll und Bundeswehr sowie die mobile Arztpraxis des Roten Kreuzes ihr Spektrum. Der Postparkplatz am Kopf der Bahnhofstraße soll an diesem Tag zum großen Sportbereich werden. Fohlenmarkt wird dann auf dem Burgplatz gefeiert, einen bunten Wochenmarkt gibt es in der Allee. Im Wiesental wird ein Riesenrad aufgebaut.

3000 Teilnehmer in über 100 Trachtengruppen ziehen beim Landesfestumzug im September durch die Innenstadt – angeführt vom Sinsheimer Trachtenpärchen Monika und Richard Spranz. Seit gestern ist auch die Umzugsroute bekannt; sie verläuft entgegengesetzt zum Fohlenmarkt-Umzug. Die Tribüne der Ehrengäste wird an der Hauptstraße aufgebaut – der guten Bilder der SWR-Fernsehübertragung wegen am pittoresken Fachwerk-Ensemble gegenüber der Sparkasse. Am Umzugstag sind eine autofreie Innenstadt in Planung sowie ein Shuttlebus-Transfer. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 25 000 Besuchern. Kunstausstellungen, eine Lesereise durch die Ortsteile, ein sogenannter Blaulichttag aber auch wissenschaftliche und unterhaltsame Beiträge zur Heimatgeschichte runden das Programm ab. Ines Kern und Oberbürgermeister Jörg Albrecht rechnen auch damit, dass sich "noch die eine oder andere zusätzliche Veranstaltung übers Jahr ergibt".

Seit 2015, sagt Albrecht, gebe es Bestrebungen, die prestigeträchtige Veranstaltung nach Sinsheim zu holen. Erst zum zweiten Mal seit ihrer Premiere im Jahr 1978 sind die Heimattage dadurch im Rhein-Neckar-Kreis zu Gast – nach einem Gastspiel 1998 in Ladenburg. "Wenn, dann richtig", nach dieser Prämisse hätten Stadtverwaltung und Gemeinderat damals gehandelt, den Bogen zum 1250. Jubiläumsjahr von Sinsheims Ersterwähnung geschlagen und in der Zwischenzeit eine Geschäftsstelle formiert, am touristischen Angebot gearbeitet und zahlreiche Sponsoren akquiriert. Ihnen sei eine "überwältigende Summe" an Unterstützungsgeldern zu verdanken, die Albrecht erst beim Neujahrsempfang der Stadt am Samstag in der Dr.-Sieber-Halle nennen will.

Ein Heimattagebier, das "Sinsemer 2020"-Export von Heidelberger, und eine Heimattage-Wurst der Fleischerinnung Sinsheim mit Peperoncini und Bärlauch wurden den Ehrengästen gestern kredenzt, unter ihnen Regierungspräsidentin Sylvia Felder und Staatssekretärin Gisela Erler. Die Politikerinnen kamen außerdem in den seltenen Genuss eines singenden Oberbürgermeisters: Gemeinsam mit Trachten-Mann Spranz sang Albrecht das "Sinse-Lied".

Update: 16. Januar 2020, 19.30 Uhr

Von Christian Beck

Sinsheim. Lange wurde geplant, lange haben die Sinsheimer gewartet, nun ist klar, was das Jahr bringt: Die Landesheimattage in Sinsheim warten mit mehr als 300 Veranstaltungen auf. Mit dabei sind große Knaller und feine Perlen – Konzerte, Umzüge, Wanderungen, Feste und vieles mehr. Am Donnerstagmittag wurde das Programm im Stift bekannt gegeben.

Hintergrund der Heimattage 2020 in Sinsheim ist das 1250. Stadtjubiläum. Das wird mit einem Festakt am Freitag, 17. Juli, gefeiert. Am darauffolgenden Wochenende schließt sich das Stadt- und Freiheitsfest an. Der offizielle Auftakt des Heimattage-Jahres ist der Baden-Württemberg-Tag am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai. Unternehmen, Dienstleister, Tourismusverbände und Vereine präsentieren sich in der Stadt.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht stimmt das Sinsheim-Lied an Kamera: Tim Kegel / Produktion: Vanessa Dietz

Am Samstagabend spielen zudem Laith Al-Deen und Glasperlenspiel bei freiem Eintritt. Ab Donnerstag, 21. Mai, startet der Fohlenmarkt. Den offiziellen Abschluss finden die Heimattage mit den Landesfesttagen: Bei einem großen Umzug sind rund 100 Trachten- und Tanzgruppen, Musikkapellen, Bürgerwehren und Festwagen aus Sinsheim und ganze Baden-Württemberg in der Innenstadt zu sehen. Das SWR-Fernsehen überträgt den Umzug live.

Doch auch abseits der Großveranstaltungen ist einiges geboten: Margot Käßmann hält den Vortrag "Was wirklich zählt – Christliche Werte in unserer Gesellschaft" am Donnerstag, 20. Februar, in der Dr. Sieber-Halle. Veranstaltungen mit Sternekoch Harald Wohlfahrt und Comedien Bülent Ceylan sind bereits ausverkauft. Passend zum Heimatbegriff gibt es eine "Lange Nacht der Heimat" am Samstag, 28. März, bei der viele touristische Einrichtungen, Museen, Kirchen und historische Orte ihre Türen öffnen. Und auch ein Mundart-Festival unter dem Namen "Baden-Württemberg schwätzt" lockt bei freiem Eintritt – von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juni, in die Dr-Sieber-Halle.

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es unter www.heimattage-sinsheim.de