Sinsheim (dpa/lsw) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am 9. September in Sinsheim in einem Testspiel auf WM-Teilnehmer Peru. Die Partie wurde vom DFB-Präsidium bestätigt.

Bereits am 6. September startet das Team von Bundestrainer Joachim Löw in München gegen Frankreich in die neu geschaffene Nations League. Dies wird zugleich der erste Auftritt der Nationalelf nach der Weltmeisterschaft in Russland sein.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will beide Spiele auch als Werbung für seine EM-Kandidatur nutzen. Die Europäische Fußball-Union UEFA verkündet am 24. September den Ausrichter der Europameisterschafts-Endrunde 2024.