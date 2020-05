Sinsheim-Reihen. (pol/jubu/mare) Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen bei Reihen gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 5.30 Uhr geriet der 19-Jähriger mit seinem VW Polo aus bislang unbekannter Ursache auf der Landesstraße L592 von Ittlingen kommend kurz vor Reihen nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des Parkplatzes prallte er zunächst gegen einen Baum und streifte im Anschluss einen geparkten Lkw, in dessen Führerhaus der Fahrer schlief. "Auf einmal wurde ich von einem lauten Knall geweckt und sah das zerstörte Auto von meiner Kabine aus", schildert der Lkw-Fahrer der RNZ später. Er verständigte den Notruf und zog den schwerstverletzten Mann aus seinem Kleinwagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Lkw-Fahrer und später den eingesetzten Notarzt verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. "Mehrere Autos fuhren einfach vorbei bis schließlich eine junge Frau anhielt und mir bei der Wiederbelebung half", so der Trucker.

Da der Notruf zunächst beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei Mannheim einging und der Unfallort nicht genau bekannt war, rückten Rettungskräfte von beiden Seiten der Landkreise an. Notärzte und Rettungstransporter aus Sinsheim und Eppingen waren vor Ort gekommen. "Als ersteintreffende Einsatzkraft habe ich die Ersthelfer bei der Reanimation unterstützt und auf das Eintreffen des Rettungsdienstes gewartet", erklärte Florian Hernik, Kommandant der Feuerwehr Ittlingen gegenüber der RNZ. Seine Mannschaft war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften rasch vor Ort.

Der aus Göppingen stammende Mann war allein in seinem Auto unterwegs. Die L592 war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Erst am Dienstag war es, nur 500 Meter entfernt, zu einem ebenfalls schweren Unfall gekommen. "Diese Belastung innerhalb weniger Tage ist enorm für eine kleine Ortsfeuerwehr", ergänzt Feuerwehr-Kommandant Hernik. Auf der L592 - rund um das Reihener Unfalleck und der Abbiegung zum Hamberger Hof - komme es zwar immer wieder zu teilweise schweren Unfällen, doch einen solch schweren Unfall hätten die Ittlinger Wehrleute noch nicht erlebt. "Eine Belastung, gerade für die jungen Kameraden", so Hernik, die es im Nachgang zu Besprechen gilt.