Einen Zuwachs von 1700 Pflegetagen verzeichnete das Stimmheilzentrum im Geschäftsjahr 2017. Das finanzielle Plus liegt bei 400 000 Euro. Foto: Falk Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Für Olaf Werner, Geschäftsführer der Kur- und Klinikverwaltung (KuK), hätte das Geschäftsjahr 2017 kaum besser laufen können. Dank zahlreicher Sondereffekte, darunter der Verkauf des Geländes der alten Sophie-Luisen-Klinik an die Heilbronner Baufirma Kruck & Partner, die dort Salinenvillen und -Carré errichten, und die Auflösung der Pensionskasse des verstorbenen ehemaligen Kurdirektors Karl Mann, verbuchen die Kurbetriebe einen Überschuss von rund 1,4 Millionen Euro.

Aufgrund der Verschmelzung der Kurklinik mit der Muttergesellschaft Schwärzberg Klinik GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2017 wurde dessen Jahresbericht bereits in der Juni-Sitzung des Gemeinderates zugestimmt. Nun standen die Ertragslagen der Salinenklinik, der Schwärzberg-Klinik und der Kur- und Klinikverwaltung im Mittelpunkt.

Obwohl die Salinenklinik bei der Anzahl der Pflegetagen einen minimalen Rückgang von 65.977 auf 65.819 verzeichnete, stieg der Umsatzerlös dank einer Pflegekostenerhöhung von 10,3 Millionen auf 10,8 Millionen Euro an. Nach Abzug von auf 282.000 Euro angestiegenen Personalkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwänden blieb unter dem Strich ein Betriebserlös von 612.000 Euro - im Vergleich zu 2016 (464.000 Euro) eine Steigerung um knapp 32 Prozent.

Die Rosentrittklinik verzeichnete rund 850 zusätzliche Pflegetage und 280.000 Euro plus, das Stimmheilzentrum erhielt einen Zuwachs von mehr als 1700 Pflegetagen und 400.000 Euro. Die Sophie-Luisen-Klinik verlor 700 Pflegetage, erwirtschaftete aber ein Plus von 24.000 Euro.

Auch bei der Schwärzberg-Klinik stieg der Rohertrag von bisher 6,6 Millionen auf 7,5 Millionen Euro. Neue Tarifverträge und Lohnerhöhungen sorgten für mehr Personalkosten. Ebenso stieg die Summe der Abschreibungen von 388.000 auf 679.000 Euro - ein zusätzliches Minus von 291.000 Euro, das in der Zahlung eines neuen Gebäudes begründet ist. Das Betriebsergebnis landete bei 574.000 Euro. Zuzüglich abgeführter Gewinne der Tochterkliniken und Zinserträgen konnte die Schwärzberg-Klinik das Ergebnis vor Ertragssteuern von 418.000 auf 837.000 Euro mehr als verdoppeln.

Der Rohertrag der Kur- und Klinikverwaltung ging zwar um 15.000 Euro auf 309.000 zurück, doch aufgrund der Sondereffekte stiegen die betrieblichen Erträge um 1,2 Millionen auf mehr als drei Millionen Euro. Nach Personalaufwand, Abschreibungen und betrieblichem Aufwand bleibt ein Betriebsergebnis von 581.000 Euro. Hinzukommen 789.000 Euro, bestehend aus dem abgeführten Gewinn der Schwärzbergklinik sowie Zinsaufwendungen. Zusammen ergibt dies ein Plus von knapp 1,4 Millionen Euro.

"Trotz Bautätigkeiten konnten die Umsatzerlöse gesteigert werden", sagte SPD-Fraktionschefin Gundi Störner. "Sicherlich gibt es Einmaleffekte, die sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Deshalb dürfen wir nicht davon ausgehen, dass das Ergebnis jedes Jahr gesteigert werden kann." Für die SPD sei es wichtig, dass die KuK die Abschreibungen, Darlehenszinsen und jährlichen Tilgungsraten erwirtschaftet und alle sonstigen Ausgaben deckt.

Anne Köhler sprach von "wie gewohnt sehr guten Zahlen". GAL-Stadtrat Bernd Bauer betonte: "Gute Zahlen bedeuten in der Regel gute Investitionen."

Bernd Hofmann (Freie Wähler) verwies in seiner Stellungnahme auf die Kurkrise als die jetzigen Zahlen "spiegelbildlich" waren und die Stadt die Kurgärtnerei übernommen hatte. Hofmann bescheinigte KuK-Geschäftsführer Olaf Werner eine solide Arbeit. "Seit er das Ruder übernommen hat, gibt es gute Leistungen." Er habe einen hohen Schuldenberg übernommen und zahle mehr ab, als er müsse.

Klau Ries-Müller (ÖDP) ist es hingegen wichtig, dass nun auch das Therapiezentrum zu den anderen Kliniken wandert. Im November soll mit dem Bau begonnen werden.

Holger Wettig, der dem Gremium den Jahresbericht vorstellte, rechnete der Kommunalpolitik auch das Jahresergebnis vor, in dem die Sondereffekte nicht enthalten sind. Demnach blieb unterm Strich ein Plus in Höhe von 245.000 Euro. "Es ist eine gesunde Entwicklung ohne übertriebene Erwartungen", meinte Oberbürgermeister Sebastian Frei.