Anstelle des bereits abgebrochenen Supermarktes sollen in der Sternenfelser Straße acht Einfamilienhäuser entstehen. Archivfoto: M. Fritz

Von Michael Fritz

Kürnbach. Der Gemeinderat hat die Bebauung des ehemaligen Einkaufsmarktes am Ortsausgang in Richtung Sternenfels in seiner jüngsten Sitzung ein gutes Stück vorangebracht. Anstelle des seit Langem aufgegebenen und bereits abgebrochenen Supermarktgebäudes möchte ein Investor bekanntlich acht Einfamilienhäuser errichten. Dieser Planung hatte der Gemeinderat bereits grundsätzlich zugestimmt und für den Bebauungsplan "Sternenfelser Straße" die Offenlage beschlossen.

Durch die nun eingegangenen Stellungnahmen, die sich unter anderem mit der Bepflanzung, der Firstausrichtung oder dem Artenschutz und der Regenwasserbehandlung befassten, zeigte sich die Notwendigkeit einer Anpassung des Planwerks. Nach Entscheidung über die Abwägungsvorschläge wurde ein erneutes – verkürztes – Auslegungsverfahren beschlossen, das nun aber nur die Änderungen umfasst.

In einem städtebaulichen Vertrag wird festgelegt, dass die Verkehrsflächen zur Erschließung der Wohngebäude vom Investor hergestellt werden und anschließend kostenfrei ins Eigentum der Gemeinde übergehen. Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss dieses Vertrages zu. Mit einem weiteren Beschluss wurden kleinere Flächen zur Arrondierung des Grundstücks an den Investor verkauft.

Mit dem Umbau der Grundschule wurde diese an das kommunale Glasfasernetz angeschlossen und mit dem Rathausserver verbunden. In der Praxis zeigte sich, dass das System nicht immer zuverlässig lief, was zu Ausfallzeiten und Wartungskosten führte. Der EDV-Dienstleister empfahl nun, einen eigenen Server für die Schule zu kaufen, der auch für künftige Anforderungen erweiterungsfähig ist. Das Gremium folgte diesem Rat einstimmig.

Hundebesitzer müssen in Kürnbach ab nächstem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Grundbetrag für einen Hund steigt um ein Drittel von 72 Euro auf dann 96 Euro pro Jahr. Jeder weitere Hund kostet das Zweifache dieses Steuersatzes, "Kampfhunde" sogar das Fünffache. Auch dieser Beschluss erfolgte einstimmig. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, die Ausgabe neuer Hundesteuermarken zu prüfen, um die Kontrolle der Steuerpflicht zu erleichtern.

Nach eingehender und mehrfacher Vorberatung in nicht-öffentlichen Sitzungen wurde die Vereinsförderrichtlinie beraten und einstimmig beschlossen. Da es bisher keine einheitliche Verfahrensweise zur Förderung von Vereinen gab, war die Verteilung der Fördergelder nicht gleichwertig. "Mit der neuen Regelung erfährt kein Verein einen Nachteil", versprach Bürgermeister Armin Ebhart. Die kalkulierte Basisförderung liegt mit knapp 8000 Euro pro Jahr um 1000 Euro höher als bisher. Darüber hinaus sind noch Einzelförderungen möglich, über die der Gemeinderat jeweils gesondert entscheidet.