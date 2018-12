Kürnbach. (db) Der Bienengarten, der sich im Naherholungsgebiet hinter dem Schlosswiesensee, schräg gegenüber des Restaurants Weiß befindet, ist in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nachdem Äste abgebrochen waren, wurde das Areal aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt. Dabei könnte es gerade in Zeiten eines vermehrten Bienensterbens zur touristischen Attraktion werden. Das hatte insbesondere der Landschaftserhaltungsverband Kreis Karlsruhe erkannt, der den Bienengarten bei der Konzeption des landwirtschaftlichen Erlebnisradwegs "Benno-Bauer-Weg" im Jahr 2017 in seine Liste touristischer Sehenswürdigkeiten aufgenommen hat.

Doch von Seiten der Gemeinde Kürnbach bewegt sich nichts. Das nahm Günter Ott, der den Bienengarten jahrzehntelang betreut hatte, zum Anlass, sich bei Bürgerfragestunden wiederholt zu Wort zu melden. Auf seine Frage "Wie geht es weiter", hatte Bürgermeister Armin Ebhart am Ende nur die lapidare Antwort: "Wir werden es prüfen". Zur Frage eines etwaigen Verkaufs des Grundstücks versicherte der Rathauschef jedoch: "Ein Verkauf des Areals steht nicht im Raum".

Ott will den Bienengarten wieder auf Vordermann bringen und weiterhin ehrenamtlich betreuen, Blumenwiese und Hecken selbst anlegen. Zur Neuerrichtung der Bienenstände fehlen nur Sicherungseisen für die Pfähle. Die Kosten von rund 1700 Euro soll, so der Wunsch des Pensionärs, die Gemeinde übernehmen. Des Weiteren machte er darauf aufmerksam, dass sich die Stiftung Flora und Fauna an den Kosten beteiligen würde. Damit entstünden der Gemeinde im Endeffekt keine Kosten.

Ebhart versprach, das Anliegen im Rat neu zu thematisieren, zunächst aber habe die in der Nähe gelegene "Baustelle Waldspielplatz" Vorrang. Das Thema Stiftung müsse geprüft werden, ihm seien bislang keine Zahlen zu einer Fördersumme bekannt. Der Verwaltungschef gab ferner zu verstehen, dass es mit ein paar Pfosten nicht getan sei. Man brauche auch weitere Dinge wie Erde und Schilder.

In der Kritik stand Bürgermeister Armin Ebhart auch beim Punkt Verwaltungsgebührensatzung. Eine Überarbeitung der alten Satzung aus dem Jahr 2001 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde angemahnt. Helmut Grahm zweifelte den veranschlagten Gemeinkostensatz von 20 Prozent als zu hoch an. Zudem forderte er einen beispielhaften Vergleich mit den alten Gebühren. Ebhart zog daraufhin die Beschlussfassung zurück und vertagte diese auf die nächste Sitzung mit den Worten: "Wir werden prüfen, ob dies beispielhaft darstellbar ist."

Außerdem beschloss das Gremium einstimmig die Neufassung der Feuerwehrsatzung. Dabei entsprach der Rat dem Wunsch des Feuerwehrkommandanten Hartmut Grüneich, Sitzungsprotokolle des Feuerwehrausschusses dem Bürgermeister nicht zuzustellen, sondern auf Verlangen (nur zur Einsicht) vorzulegen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Klassifizierung der Ortsstraßen im Rahmen des neuen kommunalen Haushaltsrechts. Straßen unterliegen je nach Nutzungsart einer unterschiedlichen Abschreibungsdauer. Der Zustand der Straßen, den Ebhart in einer Auflistung in gut, mittel und schlecht darstellte, ist ebenfalls ein Bewertungskriterium für die Eröffnungsbilanz des Haushaltes.

Abschließend hatte der Rat über die Aufstellung einer Stele aus Glas, ein Gastgeschenk der Partnergemeinde Ziersdorf, zu entscheiden. Vorgeschlagen wurde, diese im Außenbereich des Rathauses im Zusammenhang mit dem Bau einer barrierefreien Rampe zu platzieren. Der planende Architekt wird nun mit der Prüfung auf Realisierbarkeit beauftragt.