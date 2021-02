Das Gelände des Bauhofs wird verkauft. Der Umzug in ein landwirtschaftliches Anwesen am Ortsrand steht kurz bevor. Foto: Michael Fritz

Von Michael Fritz

Kürnbach.Das Haushaltsrecht ist das Königsrechts des Parlaments. Das gilt im Bundestag ebenso wie im Land und in jeder Gemeinde. Und das Königsrecht war in dieser Woche in Kürnbach angesagt. Bürgermeister Armin Ebhart brachte den Haushaltsentwurf für 2021 in den Gemeinderat ein. Und dieser nahm sich drei Stunden Zeit, das umfangreiche Zahlenwerk, das von Kämmerin Franziska Knurr erläutert wurde, zu diskutieren.

In einem ersten Schritt überschreiten die Aufwendungen die Erträge, was zu einem Defizit von rund 100.000 Euro führt. Dieses Minus kann aber mithilfe des Verkaufs des Bauhofs in der Sickinger Straße kompensiert und sogar ein Plus erzielt werden werden. Die erwarteten Einnahmen, die über dem Buchwert liegen, gleichen den Haushalt als sogenanntes Sonderergebnis aus und bringen unterm Strich einen Überschuss von rund 80.000 Euro. Somit kann Kürnbach in diesem Jahr seinen Haushalt ohne neue Schulden bestreiten.

Obwohl die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte gesenkt wurde, muss die Kommune mit 900.000 Euro einen im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhten Betrag abführen. Den zweithöchsten Ausgabeposten machen mit rund 820.000 Euro die Zuschüsse für die Kindergärten aus. Innerhalb von fünf Jahren hat sich der Aufwand für die Kinderbetreuung nahezu verdoppelt. Der Anteil an den Gesamtausgaben der Kommunen liegt inzwischen bei 15 Prozent. Verständlich, dass aus der Mitte des Gemeinderats mehr Transparenz bei den Kosten für die Kinderbetreuung gewünscht wurde. Bürgermeister Ebhart sagte dies dem Gremium zu.

Eine leichte Einnahmesteigerung dürfte die vom Gemeinderat angeregte und beschlossene Erhöhung der Hundesteuer bringen. Da hierfür noch die entsprechende Satzung geändert werden muss, greift diese Erhöhung voraussichtlich auch erst im kommenden Jahr.

Für Investitionen sind im Haushaltsentwurf rund 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Fast die Hälfe davon ist für die Sanierung von Gebäuden der Gemeinde eingeplant. Da diese im Landesanierungsprogramm liegen, sind erhebliche Zuschüsse vom Land zu erwarten.

Welche Gebäude mit welchen Maßnahmen letztendlich auch angegangen werden, soll in der nächsten Sitzung am Dienstag, 16. Februar, 19 Uhr, Badische Kelter, als einziger Tagesordnungspunkt beraten und beschlossen werden. Dann steht der Haushalt endgültig, sodass das Planwerk voraussichtlich in der Märzsitzung verabschiedet werden kann.