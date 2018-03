Sulzfeld/Zaisenhausen. (db) Die Zahl der registrierten Straftaten ist im Polizeirevierbereich Bretten nach einem Rückgang im Jahr 2015 wieder leicht angestiegen, in Sulzfeld jedoch geradezu explodiert. Wie der Brettener Polizeirevierleiter Bernhard Brenner jetzt bei der Vorstellung der Polizeistatistik 2016 auf der Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Kommunen Sulzfeld und Zaisenhausen erläuterte, setze sich der bereits im Jahr 2015 verzeichnete Trend (+18,4%) im Folgejahr mit einem Anstieg von 23 Prozent weiter fort und hat mit registrierten 150 Straftaten den höchsten Stand der letzten Jahre erreicht.

In Zaisenhausen sieht es erfreulicher aus. Dort sind die Kriminalitätszahlen nach einem Anstieg im Jahr 2015 um 9,8 Prozent gefallen und belaufen sich im Jahr 2016 auf 55 registrierte Fälle. Die Arbeit der Polizei zeigt Wirkung. Die Aufklärungsquote ist hoch und lag 2016 für Sulzfeld bei 53 Prozent und für Zaisenhausen bei 62 Prozent. Und dies hat sich im Jahr 2017 noch verbessert. Zwar liegen die endgültigen Werte noch nicht abschließend vor, doch Brenner geht in der Tendenz von über 60 Prozent für Sulzfeld und knapp 70 Prozent Aufklärungsquote für Zaisenhausen aus. Das ist ein erfreulicher Erfolg.

Auch bei den Wohnungseinbrüchen zeigt die verstärkte Präsenz der Polizei Wirkung. So ging die Zahl der Wohnungseinbrüche im Revierbereich Bretten von 76 Fällen im Jahr 2015 auf 50 im Jahr 2016 zurück. In Zaisenhausen blieb die Zahl mit drei Einbrüchen konstant. Sulzfeld kommt in diesem Punkt schlechter weg, denn der Wirkungskreis der Einbrecher scheint sich in die östlichen Landkreisgemeinden Kürnbach und Sulzfeld verschoben zu haben. Mit sieben Wohnungseinbrüchen hatte Sulzfeld 2016 den Höchststand der vergangenen Jahre erreicht. Doch auch hier sieht Brenner für 2017 einen rückläufigen Trend.

Ein Blick auf die einzelnen Kategorien der Straftaten in der Ravensburggemeinde zeigt auf, warum die Kriminalitätsrate dort insgesamt um 23 Prozent gestiegen ist. Die Straßenkriminalität erhöhte sich von 18 auf 43 Fälle. Sachbeschädigungen nahmen von 15 auf 28 Fälle zu. Einfache Diebstähle waren 26 Mal zu verzeichnen (Vorjahr 20), schwere Diebstähle 32 Mal (Vorjahr 24). Bernhard Brenner versicherte jedoch, dass die Polizei hier nicht im schwer kriminellen Milieu unterwegs sei. Zaisenhausen zeigt bei der Straßenkriminalität mit neun Fällen einen deutlich rückläufigen Wert auf. Ebenso ist hier beim schweren Diebstahl mit zehn Fällen ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Sorge bereitet Bernhard Brenner die starke Zunahme an Rauschgiftdelikten. Die Zahl der registrierten Delikte hat sich in Sulzfeld von vier auf acht im Jahre 2016 verdoppelt. In Zaisenhausen stieg die Zahl von vier auf sechs Fälle. Ein unerfreuliches Bild zeigt sich auch bei der Jugendkriminalität. Die stieg in Sulzfeld im Jahr 2016 um 18 Prozent und in Zaisenhausen um 44 Prozent an. Ebenso ist ein Trend nach oben bei nichtdeutschen Tatverdächtigen festzustellen. Beide Kommunen verzeichnen hier einen Anstieg um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Im Bereich Straßenverkehr beklagte Brenner das Thema "Unfallflucht". 310 Mal hatten sich Fahrzeuglenker 2016 unerlaubt vom Unfallort entfernt. Damit ist etwa jeder fünfte Verkehrsunfall von einer Unfallflucht tangiert.