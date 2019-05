Nahmen trotz Regen den neuen Kreisverkehr in Augenschein (von links): Stadtrat Helmut Göschl, Baudezernent Tobias Schutz, die Stadträte Peter Hesch und Michael Czink, Oberbürgermeister Jörg Albrecht sowie Stadträtin Annerose Hassert. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Das Sanierungsgebiet "Wiesenthal/Innenstadt Ost" verwandelt sich immer mehr: Seit Mittwoch ist nun der Kreisverkehr vor dem Freibad sowie der Schwimmbadweg entlang des Ilvesbachs für den Verkehr freigegeben. Rund sechs Monate wurde an dem Kreisel gebaut, an der Straße im Rahmen des Hochwasserschutzes sogar rund eineinhalb Jahre. Was sich darüber hinaus verändert hat oder noch kommt, fasst ein Überblick zusammen:

Am Festplatz werde eifrig gebaut, betont Oberbürgermeister Jörg Albrecht, auch wenn es vermeintlich nicht danach aussehe: Doch es passiere viel im Untergrund - Stück für Stück werden dort Abwasserkanäle, Wasser- und Stromleitungen erneuert. Bis kurz vor Weihnachten soll die Sanierung abgeschlossen sein. In dieser Zeit kann dort weder gefeiert noch geparkt werden.

Beim Thema Parkplätze gibt es Neuigkeiten: Manche Freibadbesucher bemängelten, dass die Stellplätze direkt vor dem Bad gesperrt sind. Neben zahlreichen weiteren Plätzen, die etwas weiter entfernt sind, sollen künftig rund 100 Parkmöglichkeiten auf dem Gelände der Verkehrswacht angeboten werden. Für deren Bereitschaft, dass Gelände zur Verfügung zu stellen, dankte der OB. Die Plätze sollen erst im Laufe des Vormittags genutzt werden können, um zu verhindern, dass dort schon am Morgen geparkt wird, bevor das Freibad öffnet. Laut Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer hat die Verkehrswacht aber Vorrang: Wenn sie beispielsweise Fahrradprüfungen veranstaltet, kann dort nicht geparkt werden.

Ob das Parkhaus noch vor den Landesheimattagen gebaut wird, entscheide sich laut Albrecht in den nächsten Wochen. Momentan laufe die dritte Ausschreibung; bei den ersten beiden war kein sinnvolles Angebot eingegangen (die RNZ hat berichtet).

Auf dem Vorplatz der Stadthalle haben die Arbeiten nun ebenfalls begonnen. Im März oder April sollen sie abgeschlossen werden, dies hänge jedoch maßgeblich davon ab, ob ein milder oder strenger Winter komme, fügte der OB hinzu.

In der Straße "Am Ilvesbach" entstehen momentan die zwei Gebäude der Firma "Urbane Projekte", später wird ein Gebäude der Lebenshilfe folgen. Beide Gebäude erhalten Fernwärme. Dazu werden in nächster Zeit Rohre von der AVR verlegt werden. Im Anschluss wird die Stadtverwaltung die Straße erneuern.

Was kostet das? Die von der Stadt finanzierten Projekte schlagen mit rund drei Millionen Euro zu Buche. 1,5 Millionen Euro davon sind Zuschüsse vonseiten des Regierungspräsidiums. Im Rahmen der Einweihung des Kreisverkehrs waren zwei Vertreter des RP anwesend, um die Baufortschritte in Augenschein zu nehmen. Bei den drei Millionen Euro ist die Stadthalle nicht inbegriffen.