Bad Rappenau. (fsd)Nachdem die mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim und Bad Rappenau-Obergimpern am Dienstagabend in der Mühltalhalle detailliert vorgestellt worden war und auch die mehr als 150 Besucher ihre Fragen zu dem Vorhaben an die Experten vom verkehrswissenschaftlichen Institut und der Erms-Neckar-Bahn stellen konnten, wurden die Zuhörer dazu aufgerufen, am Ende der knapp dreistündigen Veranstaltung einen Fragebogen auszufüllen. Die Ergebnisse hat die Stadtverwaltung nun veröffentlicht.

Allerdings sind diese, anders als von den Verantwortlichen sicherlich erwartet, nur bedingt verwertbar. Wie aus einer Mitteilung der Verwaltung hervorgeht, wurden bei "bestenfalls 180 Besuchern nun 275 Stimmzettel" abgegeben. Demnach liegt die Vermutung nahe, dass manche Besucher mehrere Fragebögen in die Urnen eingeworfen haben. Aber: "Die Verteilung 70 Prozent Ja zu 30 Prozent Nein, wie jetzt in den Stimmzetteln dokumentiert, dürfte aber auch in etwa das Bild darstellen, wie ich es in der Versammlung bei Beifallsbekundungen wahrgenommen habe", sagt Hauptamtsleiter Wolfgang Franke. "Im Abstimmungsbild deutlich wird jedoch auch, dass aus Obergimpern überwiegend Ja-Stimmen kommen, während in Babstadt die Nein-Stimmen dominieren. Auch das war aber in der Versammlung schon erkennbar."

Ob der Gemeinderat in Bad Rappenau, ähnlich wie das Gremium in Neckarbischofsheim, das Vorhaben befürwortet, ist völlig offen. Die Entscheidung über das Projekt soll aber in der Sitzung am 19. Mai getroffen werden.