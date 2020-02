Von Christiane Barth

Sinsheim. Spielfreude, das Talent der puren Darstellung, die Lust, in andere Rollen zu schlüpfen und Geschichten zu inszenieren: Dieser Kunstform ist ein ganzes Wochenende gewidmet. Die Mitglieder der Sinsheimer Theaterkiste holen in diesem Jahr die Kraichgauer Theatertage nach Sinsheim, und die leidenschaftlichen Schauspieler bereiten sich auf die wohl wichtigste Veranstaltungsreihe in diesem Jahr vor, die von 13. bis 15. März über die Bühnen Sinsheims geht.

Dabei wird der Verein nicht nur selbst vor dem Publikum agieren, wenn sich der Vorhang mehrmals lüftet: Denn das Konzept der Kraichgauer Theatertage, die jedes Jahr an einem anderen Ort im "Ländle" stattfinden, sieht vor, dass sich Laien- und durchaus auch Profidarsteller unterschiedlichster Couleur und vor allem aus der Region präsentieren, Stücke interpretieren und mit Leidenschaft interagieren – alles für den Kulturgenuss eines großen Publikums.

"Diese Theatertage sind ein großer organisatorischer Kraftakt für uns", sagt Vorstandsmitglied Frank Kapinus. Beteiligt sind zahlreiche Schauspieler, viele unterschiedliche Ensembles, mehrere Bühnen, eine Menge Termine und Proben, die alle irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Alles eingebettet in die voluminösen Heimattage. "Die Theatertage sind ja ganz eng damit verknüpft, und wir haben unsere Termine genau mit der Stadt abgesprochen." Die 25 Vereinsmitglieder kennen diese gemeinschaftliche Konzentration auf eine bedeutende Veranstaltungsreihe jedoch bereits sehr gut: "Die Theatertage haben eine lange Tradition", sagt Kapinus. Der Beitrag des gastgebenden Vereins wird das neue Stück "Einer flog übers Kuckucksnest" sein, für das ein professioneller Regisseur engagiert wurde: "Das ist eine sehr anspruchsvolle Inszenierung", gesteht Kapinus.

Freuen dürfen sich die Zuschauer außerdem auf kostenfreien Eintritt am Eröffnungsabend: Freitag, 13. März, in der Dr.-Sieber-Halle. Beginn ist um 19 Uhr. Sponsoren wie die Stadt, die Volksbank und der Amateurtheater-Verband Baden-Württemberg haben dies ermöglicht. Was geboten wird? Eine immense kulturelle Vielfalt von der Profisängerin (Sabine Murza mit "Murzarellas Music-Pupett-Show") über ein kabarettistisches Soloprogramm mit Manfred Maier vom Theater am Bahnhof Dielheim ("Mensch Maier"), bis zum Hörerlebnis mit Saxofon, Gitarre, Bass, Percussion und Gesang mit dem musikalischen Quartett "Arlo". Durch das Programm führt die Theaterkiste, die ebenfalls nicht wenige Überraschungen verspricht.

Samstag und Sonntag zeigen gleich sieben teilnehmende Bühnen insgesamt neun Stücke an vier unterschiedlichen Spielorten in Sinsheim, ein Marathon der Schauspielkunst in Miniaturform. Am Samstag, 14. März, 10 Uhr, beginnt "Die Maske" aus Wiesloch mit dem Kinderstück "Kasperl, Seppel und die Räuberbande" in der Dr.-Sieber-Halle. Für Kinder geht es weiter um 16 Uhr mit "Fisch ist Fisch oder zwischen Zeiten und Welten" mit dem "Figurentheater Fex" aus Helmstadt im städtischen Kulturquartier "Würfel", beides geeignet für Kinder ab vier Jahren. Um 14 Uhr zeigt die Theaterkiste ihr bereits abgelaufenes Stück "Josef und Maria" im Theatersaal der Carl-Orff-Schule. Um 17 Uhr präsentiert "Die Koralle" aus Bruchsal "Gott des Gemetzels" im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums, und um 20 Uhr führt die "Goukelkappe" aus Bammental "Der eingebildete Kranke" in der Dr.-Sieber-Halle auf.

Auch am Sonntag beben die Bühnen. Das "Theater im Bahnhof" aus Dielheim spielt zwei Stücke: Um 10 Uhr "Honig im Kopf" und um 14 Uhr das Kinderstück "Sesam, öffne dich", beide im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums. Die Gruppe "Bundschuh" aus Untergrombach ist um 17 Uhr mit der Komödie "Fuffzich" im Städtischen Kulturquartier "Würfel" auf der Bühne. Den Abschluss machen die Gastgeber: Die Theaterkiste spielt ihr neues Stück "Einer flog über das Kuckucksnest" in der Carl-Orff-Schule.

Info: Weitere Informationen zu den Stücken gibt es unter www.sinsheimer-theaterkiste.de Karten für alle Vorstellungen sind erhältlich bei "Ticketino" zum Selbstausdruck (über die Homepage der Theaterkiste www.sinsheimer-theaterkiste.de, über Facebook sowie über die Homepage von Ticketino), bei der Buchhandlung Doll sowie, falls noch verfügbar, an der Tages- und Abendkasse. Der Eintritt für die Kinderstücke beträgt fünf Euro, für alle anderen Stücke zehn Euro.