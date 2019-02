So kannte man sie, die Gärtnergruppe der Kraichgau-Werkstatt im Dührener Pfarrgarten. Pfarrerin Annette Röhrs (l.) und Gruppenleiter Norbert Schüle (5.v.r.) bedauerten bei der Verabschiedung am Dienstag die geplante Veräußerung des Gartens. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Fast 20 Jahre lang hat sich die Gärtnergruppe der Kraichgau-Werkstatt um die Instandhaltung der Grünanlagen der evangelischen Kirchengemeinde Dührens gekümmert. Die Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung waren praktisch schon im Stadtteil zu Hause - doch das ist jetzt vorbei. "Der bestehende Vertrag kann aus finanziellen Gründen leider nicht fortgeführt werden", bedauerte Pfarrerin Annette Röhrs am Dienstag diesen Umstand, als man die Gärtnergruppe zu einem Abschiedsessen in das Gemeindehaus eingeladen hatte.

Garten soll verkauft werden

Es gab reichlich Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, in der Hoffnung, allen Beteiligten dadurch den Abschied, der unvermeidlich sei; etwas zu versüßen: Im Jahre 2000 gab es die ersten Kontakte zum damaligen Pfarrer Dietmar Coors, erinnert sich Norbert Schüle, einer der Gruppenleiter, an die Anfänge der langen Zusammenarbeit beider Institutionen. Der Amtsvorgänger von Annette Röhrs hatte damals in der Kraichgau-Werkstatt angefragt, ob deren Gärtnergruppe die Pflege der Grünanlagen rund um Kirche und Gemeindehaus übernehmen könnte. Das taten die nun verabschiedeten Personen dann auch: "Im Sommer waren wir alle zwei, im Winter alle drei Wochen hier", spricht Schüle auch für den Gruppenleiter-Kollegen Ralf Piot und jeweils acht Beschäftigte. Jeweils drei Stunden lang hatten dann rund 15 Arbeitskräfte mit Rasenmähen, dem Beschneiden von Sträuchern und Bodendeckern, dem Befreien der Gehwege von Unkraut, dem Aufsammeln von Müll, der Entsorgung von Laub und dem Fegen der Gehwege zu tun. "Jeder hat sich um das gekümmert, was gemäß des jeweiligen Behinderungsgrades möglich war", erläutert Schüle. Dabei seien die Beschäftigten mit der Zeit regelrecht in die Arbeit hineingewachsen. "Jetzt geht die langjährige Vertrautheit verloren", gestand der Gruppenleiter etwas wehmütig.

Doch der Abschied sei letztendlich unumgänglich gewesen, da der evangelischen Kirchengemeinde große Veränderungen ins Haus stünden, wie die Pfarrerin einräumt: Dies sei durchaus wörtlich zu nehmen, da sich die Gemeinde in absehbarer Zeit von einem Großteil ihrer Immobilien trennen muss (die RNZ berichtete).

"Unsere finanzielle Situation ist dramatisch", gibt die Pfarrerin zu, was sich wegen des Schimmelbefalls in der Nikolauskirche noch verschlimmert habe. Die aktuell laufenden Sanierungsarbeiten in dem Gotteshaus seien unumgänglich geworden - und in den übrigen Immobilien, dem Pfarr- und Gemeindehaus, müsse auch viel getan werden. Kostenschätzungen gibt es nicht, Sanierungen dürften in die Hunderttausende Euro gehen.

Da hierfür nötiges Geld fehlt, müsse man sich schweren Herzens verschlanken und von einem Teil der Besitztümer trennen. Deshalb stehe auch der weitläufige Pfarrgarten zur Disposition - ein wahres Filetstück für künftige Bauprojekte im Ortskern, aber auch eines der wenigen zusammenhängenden Stücke innerörtlicher Grünfläche.

Da die Pflege des Gartens nach einem Verkauf nicht mehr in der Pflicht der Kirchengemeinde liege, sei nun auch ein Großteil der Arbeit der Gärtnergruppe der Kraichgau-Werkstatt obsolet geworden. Eines stimmte die sichtlich bedrückte Pfarrerin am Dienstag zuversichtlich: "Wir haben genügend Nachfragen vorliegen, um die in Dühren wegfallende Arbeit zu kompensieren", sagte Norbert Schüle, bevor der Gruppenleiter mit seinen Beschäftigten die Heimreise antrat.