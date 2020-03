Kraichgau. (jou) Seit Dienstag sind auch in der Region die Schulen geschlossen. Wie vorgeschrieben, gibt es allerdings eine Notfallbetreuung. Doch wie sieht diese in den einzelnen Gemeinden aus? Ein Überblick:

> In Helmstadt-Bargen findet diese von 7.30 bis 14 Uhr für die Schulkinder statt. Knapp zehn Schülerinnen und Schüler von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, werden in dieser Zeit betreut. Unterricht für diese Kinder wird allerdings nicht angeboten. "Hier geht es tatsächlich um die reine Betreuung", sagt Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Falls die Kinder die Aufgaben, die die gesamten Klassen von ihren Lehrern bekommen haben, in dieser Zeit lösen möchten, werden diese allerdings nicht von den Lehrern der Notfallbetreuung geprüft. Im Kindergarten hätten sieben Kinder einen Anspruch auf Betreuung, eines wurde von seinen Eltern angemeldet. Allerdings haben diese das Angebot überdacht und selbst eine Lösung gefunden. Das könne sich aber nächste Woche auch schon wieder ändern, sagt Jürriens. Man könne nicht heute Entscheidungen von Übermorgen treffen. Man müsse von Tag zu Tag denken.

> In Waibstadt haben sich die Vertreter der Schulen und Kindergärten gestern mit Bürgermeister Joachim Locher besprochen. Hier gebe es wenig Bedarf. Von insgesamt 14 Kindern muss derzeit keines betreut werden. "Momentan bekommen das die Eltern noch hin", sagt Locher.

> Angelbachtal muss derzeit in seinen städtischen Einrichtungen drei Kinder betreuen, allerdings nicht jeden Tag, davon eines in der Ganztagsschule.

> In Neidenstein gab es, Stand gestern Mittag, für die Schule und den Kindergarten keinen Bedarf an Betreuungsplätzen, nur bei einem Kind unter drei Jahren. Dieses wird nun in der Kindergrippe betreut.

> In Reichartshausen kümmert sich die Gemeinde insgesamt um knapp sieben Kinder. Die zwei Grundschulkinder können schon ab 7.30 Uhr in die Kernzeitbetreuung. Wenn die Schule regulär beendet wäre, zwischen 12 und 13 Uhr, können diese noch einmal bis 14 Uhr in die Kernzeitbetreuung. Eigentlich wie immer, aber mit einer kleinen Ausnahme: Das Mittagessen entfällt. Eine längere Betreuung ist für die Schüler nicht vorgesehen. Die betroffen Eltern hätten keinen Bedarf angemeldet, sagt Bürgermeister Gunter Jungmann.

> In Zuzenhausen gibt es genau zwei Kinder, die das Betreuungsangebot der Gemeinde wahrnehmen. Hier kümmern sich die Erzieherinnen und Lehrer jeweils um ein Kind. "Wir sind eine kleine Ortschaft", da sei es eher selten, dass beide Elternteile in einem der systemrelevanten Berufe arbeiten, erklärt Bürgermeister Hagen Zuber.

> Epfenbach musste gestern nach Angaben von Bürgermeister Joachim Bösenecker noch nicht für eine Betreuung sorgen. Dazu fehlten wohl auch noch die Rückmeldungen der Eltern. Ein Fall sei abgelehnt worden, da ein Elternteil bei der Freiwilligen und nicht der Hauptberuflichen Feuerwehr arbeite.

> In Eschelbronn erzählt Hauptamtsleiter Christian Ernst, dass bereits fünf Kinder beaufsichtigt werden. Einige Eltern hätten für diese Woche die Betreuung noch selbst sichergestellt. Am Montag würden dann nochmals zwei bis drei Kinder mehr im Kindergarten sein. Dort arbeitet man mit reduziertem Personal. Alle chronisch Kranken, Frauen über 60 sowie alle Mütter des Kindergartens und der Kernzeit hat die Gemeinde nach Hause geschickt. Diese hätten jedoch nicht frei, sondern würden beispielsweise pädagogische Konzeptionsarbeit leisten, aber sich vor allem um ihre Kinder kümmern. Die Gehälter würden trotzdem ganz normal weitergezahlt. Man habe ja schließlich auch eine Vorbildfunktion. "Wenn wir es nicht machen, wer macht es dann?" fragt Ernst. Trotzdem hätten die Kinder noch eine optimalen Betreuungsschlüssel, da insgesamt 30 Erzieherinnen in der Einrichtung arbeiten. Schon am vergangenen Samstag hat die Gemeinde vorgearbeitet und die nötigen Dokumente für die Betreuung online gestellt. Diese konnten die Eltern dann runterladen und in den Briefkasten am Rathaus werfen.

> In Neckarbischofsheim gibt es derzeit keine Kinder, die in der Grundschule und im Adolf-Schmitthenner-Gymnasium auf eine Betreuung angewiesen sind, erklärt Bürgermeisterin Tanja Grether.