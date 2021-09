Von Gabi Schneider

Sinsheim/Kraichgau. Bis heute sind 515 liebevoll gestrickte, gehäkelte oder genähte farben- und musterfrohe Mützchen, 530 Paar Schühchen und Söckchen, Oberteile, Röcke und Babydecken entstanden. Mit den Waren unterstützen Kraichgauer Landfrauen Neugeborene in Uganda

In der Stadt Nawanyago im Osten des ostafrikanischen Binnenstaats leitet die Nonne Sister Angela ein Krankenhaus. Seit einigen Jahren unterstützt der eigens zu diesem Zweck gegründete Verein "Tusiima Nawanyago" von Gemmingen aus das Spital und die Menschen in der strukturschwachen Region – Tusiima heißt auf Deutsch "Fortschritt". Bei der Aktion "Stricken für Nawanyago" hatten sich die Gemminger Landfrauen vor Kurzem erstmals mit dem Verein zusammengetan.

Und dies mit großem Erfolg, der inzwischen über die Grenzen des Orts hinaus reicht. Zuvor hatte Sister Angela dem Verein zu Beginn dieses Jahres berichtet, dass die jährlich etwa 800 im Spital geborenen Kinder trotz des warmen Klimas schnell auskühlen würden. Die Nonne bat um Baby-Söckchen, kleine Schuhe und Mützen. Im Februar machten sich "Tusiima"-Vorsitzende Kerstin Weber-Kistler und Anni Quednau von den Landfrauen ans Werk, suchten im Mitteilungsblatt, auf sozialen Netzwerken und über die beiden Organisationen nach Helfern. Alle, die gern mit Wolle arbeiten, wurden gebeten, dies jetzt auch für Säuglinge in Uganda zu tun. Auf Anhieb meldeten sich viele, blicken Quednau und Weber-Kistler zurück; auch ein Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung über das Projekt animierte zahlreiche Leute im Rhein-Neckar-Kreis zum Mitmachen.

Brigitte Husterer in Adersbach zeigt ihre neuesten Geschenke für die Neugeborenen. Fotos: Gabi Schneider

Mehr als 30 Handarbeiterinnen – und sogar ein Handarbeiter – aus über zwei 20 Orten im ganzen Kraichgau sind es mittlerweile geworden: Auch Brigitte Husterer aus Adersbach und Lilo Gamber aus Reihen waren gleich Feuer und Flamme, helfen zu können, schildern die beiden. "Ich stricke und häkle schon immer", erzählt Husterer, doch immer weniger Mitglieder der Familie und Freunde bräuchten Gestricktes. Die 79-Jährige unterstützt auch immer wieder andere soziale Aktionen mit Gestricktem, etwa den Verein "Save the children", Obdachlose oder die Sockenstrick-Vereinigung in Hechingen. Selbst bei Kleidersammlungen legt sie gern Selbstgestricktes mit in den Sack. "Ich brauche ja selbst nicht so viel", sagt sie, "also spende oder verschenke ich gern."

Ihre ersten 40 Paar Socken und 40 Mützchen hätten die Gemminger bereits abgeholt, aber Husterer strickt bereits weiter Niedliches. Neben dem Handarbeiten schafft die rüstige Seniorin in ihrem großen Garten, läuft täglich und geht einmal die Woche zur Gymnastik.

Eine weitere aktive Handarbeiterin ist Lilo Gamber in Reihen. "Durch Corona habe ich mehr Zeit", sagt sie, habe aber immer schon viel gestrickt. Die 84-Jährige brachte bereits "ein Riesenpaket" nach Gemmingen, macht fröhlich weiter. Genau wie ihre Freundin in Recklinghausen, der sie von der Aktion erzählte. Diese wollte sofort mitmachen, und weil sie nicht häkeln konnte, "lernte sie es kurzerhand aus dem Internet", sagt Gamber, die sich auch in Krankenpflegeverein und Nachbarschaftshilfe in Reihen und bei der Sinsheimer Tafel einbringt.

Derzeit macht sie sich Gedanken darüber, wie sie noch mehr Hilfe für Uganda organisieren könnte. "Es ist so schön, da helfen zu können", erklärt sie, "und man weiß genau, dass es ankommt." Darum fertigt sie teils auch etwas größere Socken und Mützen. "Für die Geschwister, die vielleicht mal mit ins Krankenhaus kommen", sagt sie. Die ersten Strick-Lieferungen sind schon in Uganda eingetroffen, das Krankenhaus mailte Bilder.

Der Verein geht zurück auf Florian Kistler aus Gemmingen; er hatte mit 18 Jahren ein freiwilliges Auslandsjahr im Krankenhaus in Nawanyago absolviert, das meist ohne Arzt auskommen muss und jährlich etwa 20.000 Patienten betreut. Kistler merkte, dass Hilfe benötigt wird und steckte seine Familie bald mit dem Wunsch an, dabei zu helfen. Daraus erwuchs der Verein Tusiima Nawanyago. Florian Kistler ist mittlerweile fast fertig ausgebildeter Arzt.

Info: Wer bei der Aktion mitmachen will, kann sich telefonisch bei Hanna Reiner unter 07267 / 1022 oder Anni Quednau unter 07267 / 1279 melden.