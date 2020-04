Von Anjoulih Pawelka

Kraichgau. "Wir wurden, glaube ich, ein bisschen vergessen", sagt Sandra Jürriens, Leiterin von sieben Kinderkrippen in der Region. Vieles, was in diesen Zeiten empfohlen wird, ist in der Kleinkindbetreuung fast nicht umzusetzen. So zum Beispiel die Schutzmaßnahmen.

Am Anfang hätten die Erzieherinnen versucht, Mundschutz zu tragen, doch das gehe einfach nicht. Die Kinder, die teilweise noch nicht einmal ein Jahr alt sind, könnten das noch nicht verstehen, und hätten bei der Begrüßung angefangen zu weinen. Dabei scheint der Schutz eigentlich durchaus angebracht. Ist es doch ganz normal, dass die Kleinen eine laufende Nase haben oder erkältet sind. Trotzdem könnten sie das Corona-Virus in sich tragen, auch, wenn sie laut Robert-Koch-Institut wohl in vielen Fällen nur leichte Symptome der Krankheit zeigen. Mit ruhiger Stimme und ohne Gram oder gar Vorwürfen erzählt Jürriens, welche Besonderheiten diese Zeit für sie und ihre Kolleginnen mit sich bringt.

Auch der geforderte Abstand von 1,5 bis zwei Metern, der eigentlich auch in der Kinderbetreuung gewährleistet sein soll, ist schlichtweg nicht umsetzbar. Gerade in diesem Alter bräuchten die Schützlinge viel Nähe und Körperkontakt, sagt die 50-Jährige. Eigentlich schon bei der Übergabe, wenn die Eltern ihre Kinder zur Tagesstätte bringen, fangen die Herausforderungen an. Da seien "keine fünf Zentimeter Abstand", wenn die Kinder vom Arm der Eltern in den der Erzieherinnen wandern. Dabei ist auch hier die Empfehlung: So gut wie möglich Abstand halten. Trotzdem versuchen Jürriens und ihr Team, sich soweit möglich an die Empfehlungen der Behörden zu halten. So wickeln sie die Kinder zum Beispiel mit Handschuhen und ziehen solche auch zum Nase putzen an.

Hinzu kommt, dass derzeit nur sehr wenige Kinder in den Einrichtungen sein dürfen. Lediglich in Waibstadt, Neidenstein, Mauer, Meckesheim und Eberbach gibt es Babys, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Von normalerweise 150 Kindern sind es in allen Einrichtungen nun zusammen, verteilt auf einzelne Tage, zwischen sieben und acht Kinder. Das heißt pro Krippe sind nicht mehr als ein bis zwei Kleinkinder anwesend. Trotzdem müssen sich jeweils zwei Aufsichtspersonen um einen Schützling kümmern, da die Kleinen im Notfall keine Hilfe holen können. "Die Gesetze sind noch da", sagt Jürriens.

Durch den Betreuungsschlüssel gibt es eine weitere Herausforderung. Vor allem am Anfang gab es Personalprobleme. Was bei der Verordnung nämlich nicht bedacht wurde: Was machen Erzieherinnen, die selbst Nachwuchs im Betreuungsalter haben? Mitbringen dürfen sie ihre Kinder nicht. Also entsteht die paradoxe Situation, dass genau diese Erzieherinnen sich selbst um eine Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen, während sie eben diese bei fremden Kindern ausüben. Jürriens erzählt, dass von ihren 50 Mitarbeiterinnen um die 70 Prozent selbst Eltern sind, einige davon auch alleinerziehend. "Da denkt keiner dran."

Dass das trotzdem alles irgendwie funktioniert, liegt auch daran, dass mit Minusstunden und Sonderurlaub gearbeitet wird. In den Einrichtungen selbst hat sie versucht, nur junge, kinderlose Frauen für die Notbetreuung einzuteilen. Die anderen arbeiten im Homeoffice oder mit genügend Abstand in der Einrichtung. Bis jetzt sei es noch machbar, die Betreuungszeiten mit dem vorhandenen Personal abzudecken. Sie sagt aber auch: "Ich glaube, es wird schwieriger." Denn auch ohne Corona gebe es "normale" Erkältungswellen, was dann ebenfalls zu Ausfällen führe.

Ebenso wird die Krippenleiterin in dieser Zeit mit vielen Ängsten konfrontiert, für die sie viel Verständnis habe. So machen sich ihre Mitarbeiterinnen genauso wie die Eltern Sorgen. Das wiederum übertrage sich auch auf die Kinder, die spüren würden, dass etwas anders sei und dadurch unruhiger würden. Die Folge: Sie bräuchten dann oftmals noch mehr Nähe. Diese Sorgen aufzufangen, sei "schon schwierig" gewesen. Jetzt, in Woche drei, sei es aber ruhiger.

Jürriens macht sich auch Gedanken, was danach kommt. "So eine lange Pause hatten wir noch nie." Wie werden die Kinder reagieren? Wie fängt man an? Trotzdem betont sie: "Wir machen die Notfallbetreuung echt gerne." Was sie sich für die Zukunft wünscht? Unter anderem, dass darüber nachgedacht wird, wie wichtig Erzieherinnen sind: Denn sie hat den Eindruck, dass in den ganzen Planungen vergessen wurde, das Erzieherinnen auch systemrelevant sind.