Waibstadt-Daisbach. (wig) Rätselraten herrscht in Daisbach und im Kraichgau über den Bestand der Schleiereulen. Die große Eulenart mit dem namensgebenden herzförmigen weißen Gesichtsschleier galt früher als gefährdet, mithilfe von Nistprogrammen hatte sich später bundesweit der Bestand stabilisiert.

Allein in Daisbach hat die Bund-Ortsgruppe teils selbst gezimmerte Nistkästen in Scheunen sowie in der Glockenstube des Turms der evangelischen Kirche aufgestellt - mit hörbarem Erfolg. Denn die in der Nacht zu vernehmenden typischen Krächz- und Schnarrgeräusche bewiesen, dass Schleiereulen unterwegs sind. In den Scheunen und Dachvorsprüngen war an Gewöllen und Kotspuren auch optisch die Existenz der lautlosen Nachtjäger zu erkennen.

Fast jedes Jahr, zuletzt 2015, konnten die Naturschützer im Kasten auf dem Kirchturm Bruterfolge nachweisen, nicht selten waren Jungeulen beim Flugversuch zu beobachten. Durch ein Loch in den ansonsten vergitterten Schall-Läden konnten die Vögel problemlos direkt in den Kasten gelangen. 2016 hatten die Bund-Aktiven den alten baufälligen Nistkasten durch einen neuen ersetzt. Doch dieser ist seitdem leer geblieben. Nachts und in der Dämmerung kreisen keine Schleiereulen mehr um den Turm, im Dorf ist es still geworden.

Dieses Phänomen ist flächendeckend im nördlichen Kraichgau festzustellen. Jürgen Ebert vom Bund für Vogelschutz Kraichgau bestätigt, dass die Schleiereule starke Bestandseinbrüche in 2016 und 2017 erlitt. Der Verein betreut rund 50 Kästen und hat im Vergleich zu 2015 einen Brutrückgang von über 70 Prozent festgestellt. "Es ist kein örtliches Phänomen, das Daisbach betrifft, sondern - und das ist eher beunruhigend - es betrifft die Gesamtpopulation", so Ebert. Auch in Reichartshausen oder Helmstadt seien weniger Brutplätze belegt und die Anzahl der Eier gering. Über die Gründe kann spekuliert werden. War es das nasskalte und lange Frühjahr 2017/18, Vergiftungen über die Nahrungskette oder Verkehrsunfälle - all das ist noch ungeklärt.

Es könnte auch sein, mutmaßt Jürgen Ebert, dass die Population im Kraichgau durch Inzucht bedroht ist, denn erste Bruterfolge in den 1970er-Jahren beruhten auf zwei Paarvögeln, die damals eingebracht wurden. Dieser Theorie allerdings würde widersprechen, dass Eulen auch zuwandern. So wurde vor einigen Jahren im Daisbacher Kirchturm ein verendeter Altvogel gefunden, der in der Vogelwarte Radolfzell beringt worden war.

Vielleicht kommt es nach dem trockenen Sommer und einem eventuellen Ansteigen der Mäusepopulation noch zu einer Spätsommerbrut, so hoffen jedenfalls die Naturschützer. Anzeichen dafür sind allerdings keine festzustellen. Bis dahin wird es Aufgabe sein, die Kästen zu kontrollieren und zu reinigen sowie die weitere Entwicklung zu beobachten.