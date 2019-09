Eigentlich wollte sich der Verein jüdisches Kulturerbe im Kraichgau mit einer Veranstaltung am Waibstadter Mausoleum beteiligen. Diese entfällt allerdings. Foto: Anjoulih Pawelka

Kraichgau. (RNZ) Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, gibt es auch im Kraichgau viele teils historische Gebäude und Ausstellungen, die ihre Türen für Besucher öffnen. Wir haben einen Überblick aller Aktionen in der Region zusammengestellt.

Rhein-Neckar-Kreis

> Sinsheim

Friedrich der Große-Museum im Museumshof Lerchennest: zeigt eine Sonderausstellungen zum Thema "Friedrich der Große in Anekdoten" und "Das Kuhländle". Führungen finden jeweils um 11, 13 und 15 Uhr statt. Außerdem gibt es in der Lerchenneststraße 20 ein Hoffest. Von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Alte Synagoge: Das von 1893 erbaute Gebäude in der Dickwaldstraße 14 in Steinsfurt, das seit März 2007 renoviert wird, öffnet seine Türen für Besucher von 11.30 bis 17.30 Uhr.

> Neckarbischofsheim

Ev. Stadtkirche St. Salvator: die zur früheren Marienkapelle gehörende Kirche in der Hauptstraße 24 ist eigentlich für Besucher nicht zugänglich. Am Sonntag können Interessierte das Innere mit der Alabasterkanzel und dem Kruzifix von 1715 von 14 bis 17 Uhr besichtigen. Um 14 Uhr gibt es eine Führung.

Pfarrkirche St. Johann: Die Kirche stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert und hat 52 Grabplatten und Ephitapien, das Älteste ist von 1343. Geöffnet hat die Kirche in der Waibstadter Straße 3 von 14 bis 17 Uhr. Die um 14 Uhr stattfindende Führung mit Schuldekan Peter Beisel startet an der Stadtkirche.

Landkreis Heilbronn

> Bad Wimpfen

Alter Friedhof: der historische Friedhof in der Erich-Sailer-Straße wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist heute eine Parkanlage. Am Tag des offenen Denkmals ist dieser von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Evangelische Stadtkirche: Das Gebäude am Kirchplatz 1 wurde zum ersten Mal im Jahr 1234 urkundlich erwähnt. Zwischen 1270 und 1300 gab es einen Neubau des Chors. Am Sonntag ist die Kirche von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Stadtführung durch die historische Altstadt: In historischen Gewändern führen die Ortskundigen Interessierte vorbei an historischen Bauwerken und durch romantische Gassen mit Fachwerkhäusern der unter Denkmalschutz stehenden historischen Altstadt. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt an der Rathaustreppe.

Reichsstädtisches Museum im Alten Spital: In dem Museum geht es vor allem um die Themen Stadtrecht, Territorium, Zünfte und Handwerk und die Schlacht bei Bad Wimpfen. Im Erdgeschoss in der Hauptstraße 45 befindet sich das städtische Kulturamt mit Galerie. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr.

Historisches Museum im Steinhaus: Das Gebäude im Burgviertel 23 gilt als größter romanischer Wohnbau in Deutschland und hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Obergeschoss gibt es spätgotische Wandmalerein zu sehen.

Kirchenhistorisches Museum in der Pfalzkapelle: Die frühere Kapuzinerkirche im Burgviertel 25 war zeitweise ein Bauernhaus, bevor sie 1910 restauriert wurde. Heute beinhaltet das Kirchenhistorische Museum, das von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat, bedeutende Sammlungen zur Bad Wimpfener Kirchengeschichte.

Roter Turm: Der heute 23 Meter hohe Turm im Burgviertel, der früher der östliche Eckpfeiler der Kaiserpfalz war und Zufluchtsstätte für den Burgherren, hat von 10 bis 17 geöffnet. Es gibt eine Dauerausstellung zu Waffen und Keramik des Mittelalters.

> Eppingen

Kesselhaus: Die Heimatfreunde zeigen den modernen Industriebau der 1950er-Jahre. Treffpunkt zu den Führungen ist vor dem Kesselhaus in der Ludwig-Zorn-Straße 3. Diese finden um 14, 15, 16 und 17 Uhr statt.

Evangelische Stadtkirche: Die Glocke namens "Osanna" von 1516 und die historische Voit-Orgel können in der Kirche in der Kaiserstraße 10 bestaunt werden. Geöffnet ist sie von 12 bis 18 Uhr.

Stadt- und Fachwerkmuseum "Alte Universität": Schwerpunkte der ständigen Sammlungen in der Altstadtstraße/Fleischergasse 1 ist vor allem die Darstellung der Entwicklung des Fachwerkbaus und der Stadtgeschichte. Geöffnet von 14 bis 16 Uhr.

Heimat- und Tabakmuseum Elsenz: Im Dachgeschoss sowie im Treppenaufgang der Verwaltungsstelle Elsenz in der Sinsheimer Straße 8 befinden sich Exponate und Texte zum ganzen Kosmos rund um den Tabak. Geöffnet von 14 bis 16 Uhr.

Steinhauermuseum Mühlbach: Auf über 120 Quadratmetern in der Verwaltungsstelle in der Hauptstraße 9 wird die Geschichte vom raschen Aufstieg und der Blütezeit der Steinbrüche und des Steinhauer-Gewerbes erzählt. Geöffnet von 14 bis 16 Uhr.

Bauernmuseum Richen: Thema des Museums im ehemaligen Farrenstall in der Hinteren Gasse 35 ist die bäuerliche Alltagskultur. Dort wird ein Eindruck vom Wohnen und Arbeiten in vorindustrieller Zeit vermittelt. Geöffnet von 14 bis 16 Uhr.

Katharinenkapelle: Neben der Stadtpfarrkirche steht die Katharinenkapelle in der Kirchgasse 12/16, die sonst nur auf Anfrage geöffnet ist. Das Kreuzgewölbe mit zum Teil Originalbemalungen ist besonders sehenswert. Geöffnet von 14 bis 16.30 Uhr.

Katholische Stadtpfarrkirche: "Unsere Liebe Frau" weist im Turmsockel bedeutende Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert auf und bildet mit der benachbarten früheren Katharinenkapelle ein markantes Ensemble im historischen Stadtkern. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

Museum "Zeugnisse religiösen Volksglaubens": Es befindet sich im neuen Speyrer Pfarrhaus auf dem Kirchhügel. Die Ausstellung zeigt katholische Andachtsgegenstände und Zeugnisse religiösen Brauchtums vom 18. bis 20. Jahrhundert. Geöffnet von 14 bis 16.30 Uhr.

Raußmühle von Frank Dähling: Wenn man das Eingangstor im Sulzfelder Weg 40 durchschreitet, hat man den Eindruck, die Zeit sei stehen geblieben. Dähling steht für Führungen zur Verfügung und hat Geschichten und Anekdoten über die Mühle und seine Eigentümer zu erzählen. Geöffnet von 13 bis 18 Uhr.

Landkreis Karlsruhe

> Östringen

Heimatmuseum: Im Museum an der Hauptstraße 100 wird zwischen 14 und 18 Uhr in mehreren Führungen die neu geordnete naturkundliche Sammlung mit zahlreichen Fossilien vorgestellt. Die Spanne der Exponate reicht von Ammoniten aus dem Jura bis zu Knochenfunden eiszeitlicher Säuger.

Ruhbenderhaus: Ebenfalls zwischen 14 und 18 Uhr findet die Ausstellung "Kunst im Kuhstall" mit Arbeiten einheimischer Künstler am Leibergplatz statt. Dort sind Motive zur meist bäuerlich und handwerklich geprägten Vergangenheit des Orts zu sehen.

Heimatstube: Der Heimatverein Tiefenbach in der Hofstraße 20 hat von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das von Mitgliedern des Heimatvereins in rund 1200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit restaurierte Anwesen lässt die Lebensumstände der Menschen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wieder lebendig werden.